Η Realnews αποκαλύπτει τι αναφέρει η εισαγγελική πρόταση για τις ερωτήσεις που απηύθυνε στο ChatGPT ο ανιψιός του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Ποια είναι τα ενοχοποιητικά στοιχεία για τους άλλους τέσσερις κατηγορουμένους.

Του ΝΕΣΤΟΡΑ ΔΗΜΑΡΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Kαταπέλτη σε βάρος των πέντε προσωρινά κρατουμένων για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ «ΑΜΜΟΣ» στη Φοινικούντα αποτελεί η εισαγγελική πρόταση 86 σελίδων προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, έπειτα από πολύμηνη ανακριτική έρευνα.

Το πολυσέλιδο ντοκουμέντο των εισαγγελικών Αρχών, που αποκαλύπτει η Realnews, «δένει» την υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο πέρυσι στις 5 Οκτωβρίου 2025 και παραπέμπει σε δίκη τους πέντε προσωρινά κρατουμένους, τον ανιψιό του ιδιοκτήτη, τους δύο 22χρονους που επισκέφθηκαν το κάμπινγκ την ημέρα της δολοφονίας και τους δύο επιχειρηματίες, φίλους του 33χρονου ανιψιού. Η πρόταση περιλαμβάνει βιντεοληπτικό υλικό, δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, επικοινωνίες των κατηγορουμένων, φωτογραφίες, καταθέσεις μαρτύρων, ιατροδικαστικά και βαλλιστικά ευρήματα, αλλά και τις ερωτήσεις που απηύθυνε στο ChatGPT ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Θύματα της δολοφονικής επίθεσης των 11 δευτερολέπτων από έναν μεταμφιεσμένο οπλισμένο με περίστροφο στη ρεσεψιόν του συγκροτήματος ήταν ο 68χρονος επιχειρηματίας Κώστας Τομαράς και ο 61χρονος επιστάτης του Βασίλης Γιαννόπουλος.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο «κάδρο» μπαίνουν δύο ακόμη πρόσωπα που δεν κρατούνται προσωρινά όπως οι πέντε που παραπέμπονται σε δίκη. Πρόκειται για την 22χρονη Ε. Κ. μνηστή του 33χρονου ανιψιού, και τον φίλο της Κ. Τ., που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία.

Ως φυσικός αυτουργός, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, παραπέμπεται ο 22χρονος Χ. Τ. που μετά το διπλό φονικό είχε παρουσιαστεί αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ, ομολογώντας ότι πήγε μαζί με τον τότε φερόμενο δράστη στο κάμπινγκ το μοιραίο βράδυ, δίχως ωστόσο να εμπλακεί στο έγκλημα. «Δεν σκότωσα εγώ, έμεινα έξω από το κάμπινγκ, ο φίλος μου μπήκε μέσα και εγώ στη συνέχεια κολύμπησα μέχρι την Καλαμάτα και πήρα το ΚΤΕΛ…», είχε υποστηρίξει.

Αντίθετα, ο επίσης 22χρονος Ι. Μ. αρνήθηκε ότι ήταν αυτός ο δράστης της διπλής δολοφονίας, καταθέτοντας ότι ο Χ. τού είχε εκμυστηρευθεί πως ο Κώστας Τομαράς τον είχε κακοποιήσει σεξουαλικά στο παρελθόν και τον προέτρεψε να τον συνοδεύσει στη Φοινικούντα για να του αποσπάσουν χρήματα. «Μπήκε στο κάμπινγκ ο Χ., άκουσα πυροβολισμούς και τον είδα να τρέχει προς το μέρος μου λέγοντάς μου “ξεκίνα, έγινε μ…”. Μετά από ένα χιλιόμετρο κατέβηκε από το σκούτερ και μου είπε να γυρίσω στην Αθήνα», είχε καταθέσει ο Ι. Μ.

Από την αξιοποίηση όλων των στοιχείων της πολύμηνης αστυνομικής και δικαστικής έρευνας, η εισαγγελέας ζητά τελικά να παραπεμφθεί ο 22χρονος Χ. Τ. για τις ανθρωποκτονίες από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και όχι ο αρχικά ύποπτος ως δράστης Ι. Μ., ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια.

Επειτα από αυτή την ανατροπή, ο Χ. Τ., από τις φυλακές όπου κρατείται, ισχυρίστηκε πως «κινδυνεύει η ζωή μου, με απειλούν, όταν έρθει η ώρα της δίκης θα φανεί η αλήθεια…».

Η διαθήκη

Κυρίαρχο πρόσωπο στην όλη υπόθεση αποτελεί ο ρόλος του 33χρονου ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη, Δ. Τ., ο οποίος τρεις ημέρες πριν δολοφονηθεί είχε αφήσει στον ανιψιό του μέσω διαθήκης το σύνολο σχεδόν της τεράστιας περιουσίας του.

Το κατηγορητήριο για τον Δ. Τ. είναι ιδιαίτερα βαρύ, καθώς η εισαγγελέας Καλαμάτας προτείνει να δικασθεί για ηθική αυτουργία στις ανθρωποκτονίες του Κώστα Τομαρά και του Βασιλείου Γιαννόπουλου αλλά και για άλλες απόπειρες εναντίον του θείου του.

Οι τηλεφωνικές συνομιλίες, βίντεο, φωτογραφίες, καταθέσεις και η «αποκρυπτογράφηση» των σχέσεων με τους δύο άλλους επιχειρηματίες που επίσης κρατούνται για ηθική αυτουργία, αποκάλυψαν τον πραγματικό του ρόλο…

Ενδεικτικά, η εισαγγελική πρόταση για τον ανιψιό αναφέρει πως «από τις 16/8/2025 ο κατηγορούμενος αναζητούσε στην εφαρμογή ChatGPT τρόπους θανάτωσης ανθρώπου και δη με περίστροφο, όσο και συμβουλές για να μην αποκαλυφθεί η δράση του, με ενδεικτικές ερωτήσεις “Πες μου το ρίσκο αν κάποιος πάρει μαύρο περίστροφο, σκοτώσει, δεν έχει κινητό αμάξι, κάμερες, πετάξει τα ρούχα του και το πιστόλι, κάνει μπάνιο και κοιμηθεί” με την εφαρμογή να τον ενημερώνει “δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, αλλά μόνο ταινίες που το δείχνουν έτσι”. Ο κατηγορούμενος επέμεινε: “Kαι αφού δεν υπάρχει, πώς έχουν μείνει τόσοι φόνοι ανεξιχνίαστοι;”. Ενώ στη συνέχεια απηύθυνε ερωτήσεις του τύπου πώς εξαφανίζονται δακτυλικά αποτυπώματα με Ajax…».

Ενώπιον του αρμόδιου Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου προτείνει η εισαγγελική λειτουργός να βρεθούν ο στενός φίλος του ανιψιού και επιχειρηματίας από την Αθήνα Γ. Μ., κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία στο διπλό φονικό, καθώς και ο πέμπτος προσωρινά κρατούμενος Ε. Κ. για τον οποίον προτείνεται να παραπεμφθεί για συνέργεια στις δύο ανθρωποκτονίες.

Η εισαγγελική πρόταση εξετάζει τη συνδρομή που φέρεται να παρείχε στην προετοιμασία και στην εκτέλεση του σχεδίου, καθώς και στις κινήσεις και στις μετακινήσεις των εμπλεκομένων πριν και μετά το έγκλημα. Η εισαγγελική πρόταση ζητά τη συνέχιση της προσωρινής κράτησης των πέντε, ενώ το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Μεσσηνίας θα αποφανθεί με βούλευμα εάν οι κατηγορούμενοι θα παραπεμφθούν τελικά σε δίκη και για ποιες ακριβώς πράξεις.

Να σημειωθεί ότι τους καλοκαιρινούς μήνες το κάμπινγκ «ΑΜΜΟΣ» λειτούργησε με προσωρινή διοίκηση, με επικεφαλής του Δ.Σ. τη μητέρα του 33χρονου ανιψιού του δολοφονηθέντος Κώστα Τομαρά.