ΠΑΓΝΗ: Αφαιρέθηκε επιτυχώς η κάλτσα που είχε καταπιεί 14χρονος ΑΜΕΑ – Σε καλή κατάσταση η υγεία του

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Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός 14χρονου αγοριού με αναπηρία, καθώς η κάλτσα που είχε καταπιεί, αφαιρέθηκε με επιτυχία, κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης, στο ΠΑΓΝΗ.

Σύμφωνα με ενημέρωση της μητέρας του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το παιδί εισήχθη στο χειρουργείο στις 21.00 το βράδυ, με την επέμβαση να διαρκεί περίπου μία ώρα.

Με επιτυχία η επέμβαση

Οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν την κάλτσα από το στομάχι του παιδιού, ολοκληρώνοντας επιτυχώς την κρίσιμη διαδικασία. Η οικογένεια θέλησε να ευχαριστήσει όλους όσοι έδειξαν ενδιαφέρον, επικοινώνησαν, κινητοποιήθηκαν και συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο κατά τη διάρκεια της περιπέτειας.

«Όλα πήγαν καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά η μητέρα στην ανάρτησή της, εκφράζοντας την ανακούφισή της, έπειτα από την ολοκλήρωση της επέμβασης.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην πορεία της ανάρρωσης του 14χρονου.