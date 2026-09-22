ΠΑΓΝΗ: Αφαιρέθηκε επιτυχώς η κάλτσα που είχε καταπιεί 14χρονος ΑΜΕΑ – Σε καλή κατάσταση η υγεία του

Ένας 14χρονος με αναπηρία, υποβλήθηκε με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση στο ΠΑΓΝΗ, για την αφαίρεση κάλτσας από το στομάχι του. Η επέμβαση διήρκεσε περίπου μία ώρα, επιβεβαιώνοντας το αίσιο τέλος της περιπέτειας, σύμφωνα με την ενημέρωση της μητέρας του. Η οικογένεια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη στήριξη που έλαβε, ενώ πλέον η προσοχή στρέφεται στην ανάρρωση του παιδιού.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός 14χρονου αγοριού με αναπηρία, καθώς η κάλτσα που είχε καταλήξει στο στομάχι του, αφαιρέθηκε με επιτυχία κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης, στο ΠΑΓΝΗ.
  • Οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν την κάλτσα από το στομάχι του παιδιού, ολοκληρώνοντας επιτυχώς την κρίσιμη διαδικασία.
  • Η οικογένεια θέλησε να ευχαριστήσει όλους όσοι έδειξαν ενδιαφέρον και συνέβαλαν, με τη μητέρα να δηλώνει ανακουφισμένη: «Όλα πήγαν καλά».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός 14χρονου αγοριού με αναπηρία, καθώς η κάλτσα που είχε καταπιεί, αφαιρέθηκε με επιτυχία, κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης, στο ΠΑΓΝΗ.

Σύμφωνα με ενημέρωση της μητέρας του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το παιδί εισήχθη στο χειρουργείο στις  21.00 το βράδυ, με την επέμβαση να διαρκεί περίπου μία ώρα.

Με επιτυχία η επέμβαση

Οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν την κάλτσα από το στομάχι του παιδιού, ολοκληρώνοντας επιτυχώς την κρίσιμη διαδικασία. Η οικογένεια θέλησε να ευχαριστήσει όλους όσοι έδειξαν ενδιαφέρον, επικοινώνησαν, κινητοποιήθηκαν και συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο κατά τη διάρκεια της περιπέτειας.

«Όλα πήγαν καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά η μητέρα στην ανάρτησή της, εκφράζοντας την ανακούφισή της, έπειτα από την ολοκλήρωση της επέμβασης.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην πορεία της ανάρρωσης του 14χρονου.

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