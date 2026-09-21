Θάνατος Μαζωνάκη: Οι εξετάσεις για βαρέα μέταλλα, οι χειρόγραφες συνταγογραφήσεις και η συνεργασία των δύο γιατρών με ελβετική εταιρεία

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη λειτουργία του ιατρείου στο Κολωνάκι, τις εξετάσεις στις οποίες υποβάλλονταν ασθενείς και τη συνεργασία των δύο κατηγορούμενων γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με εταιρεία στην Ελβετία.

Σύμφωνα με τον ANT1, εκτός από τις θεραπείες που πραγματοποιούνταν στον χώρο, ασθενείς υποβάλλονταν και σε εξετάσεις για την ανίχνευση βαρέων μετάλλων και άλλων ουσιών στον οργανισμό τους.

Παράλληλα, πολλές από τις συνταγογραφήσεις των δύο γιατρών φέρεται να γίνονταν χειρόγραφα, με αποτέλεσμα να μην καταγράφονται ηλεκτρονικά στο σύστημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις εξειδικευμένων αιματολογικών εξετάσεων, δείγματα ασθενών φέρεται επίσης να αποστέλλονταν σε ειδικό εργαστήριο στην Ελβετία.

Η συνεργασία με την ελβετική εταιρεία

Η συνεργασία των δύο κατηγορούμενων με την ελβετική εταιρεία φέρεται να μην περιοριζόταν στην προμήθεια του ιατρείου με μηχανήματα. Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, η εταιρεία εξέταζε στα εργαστήριά της και δείγματα ασθενών.

Στην ιστοσελίδα της αναφέρει ότι πραγματοποιεί εξειδικευμένες εξετάσεις υψηλού κόστους, οι οποίες αφορούν την ανίχνευση ουσιών που ενδέχεται να έχουν συσσωρευτεί στον ανθρώπινο οργανισμό από το περιβάλλον, μεταξύ των οποίων βαρέα μέταλλα και άλλοι ρύποι.

«Μετατρέπουμε την πολυπλοκότητα σε διαύγεια» είναι το σλόγκαν που χρησιμοποιεί η εταιρεία.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, η 56χρονη γιατρός εμφανίζεται ως αποκλειστική αντιπρόσωπος της συγκεκριμένης εταιρείας στην Ελλάδα.

Τα ζητήματα που εξετάζουν οι Αρχές

Οι Αρχές ερευνούν, μεταξύ άλλων, τις συνθήκες υπό τις οποίες αναπτύχθηκε η συνεργασία της ελβετικής εταιρείας, η οποία έχει παρουσία σε περισσότερες από 11 χώρες, με γιατρό χωρίς ειδικότητα για τη χρήση των μηχανημάτων της.

Παράλληλα, εξετάζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες πραγματοποιούνταν οι συγκεκριμένες θεραπείες σε χώρο που δεν λειτουργούσε ως κλινική.

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Επισκεπτήριο από την κόρη του στη φυλακή δέχθηκε ο γιατρός

Το πρώτο επισκεπτήριο από μέλος της οικογένειάς του δέχθηκε τη Δευτέρα ο γιατρός του Κολωνακίου, ο οποίος κρατείται στον Κορυδαλλό για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως μετέδωσε το Star, η μεγάλη κόρη του τον επισκέφθηκε το πρωί και οι δυο τους συνομίλησαν για αρκετά λεπτά, σε φορτισμένο κλίμα.

Ο γιατρός μεταφέρθηκε στον χώρο των επισκεπτηρίων με τη συνοδεία σωφρονιστικών υπαλλήλων, καθώς δεν μετακινείται χωρίς επιτήρηση και δεν επιτρέπεται σε άλλους να τον πλησιάζουν. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχει επαφή ούτε με άλλους κρατούμενους, καθώς παραμένει «αποκλεισμένος» στη Ζ’ πτέρυγα.

Η επίσκεψη στη μητέρα της στις γυναικείες φυλακές

Η μεγάλη κόρη των δύο γιατρών επισκέφθηκε και τη μητέρα της στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, το κλίμα στη γυναικεία πτέρυγα διαφέρει από εκείνο στις ανδρικές φυλακές. Αναφέρεται ότι επικρατεί αναστάτωση και ότι κρατούμενες απευθύνουν χαρακτηρισμούς προς τη γιατρό.

Πότε αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων

Την ίδια ώρα, αναμένονται οι απαντήσεις από τις τοξικολογικές εξετάσεις που διενεργούνται στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως μετέδωσε το Star, οι ιατροδικαστές εκτιμούν ότι τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Τα ευρήματα θεωρούνται κρίσιμα για τη διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς αναμένεται να συμβάλουν στη διακρίβωση των αιτιών που προκάλεσαν την ανακοπή, αλλά και να δώσουν απαντήσεις σχετικά με τη χορήγηση «μέθης».

Παράλληλα, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη έχει απευθυνθεί και σε ιδιωτικό εργαστήριο στην Ελλάδα, στο οποίο εστάλη δείγμα αίματος του τραγουδιστή για εξέταση.

«Σε πήρα στον λαιμό μου»

Παράλληλα, νέες πληροφορίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με όσα κατέθεσε στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, που εμπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, στο ιατρείο των δύο προφυλακισθέντων γιατρών στο Κολωνάκι.

Πρόκειται για τον άνθρωπο που έλαβε από τη γιατρό μία φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη την ώρα που υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση, με την κατάθεσή του να θεωρείται καθοριστικής σημασίας για τις εξελίξεις στις έρευνες.

Ο υπνοθεραπευτής, ερωτηθείς για τη γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, φέρεται να υποστήριξε ότι τον γνώρισε μέσω συνεργατών του τραγουδιστή και συγκεκριμένα μίας μάνατζερ καλλιτεχνών και ενός επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων. Παράλληλα, κατέθεσε πως είχε μία μακρά επαγγελματική συνεργασία με την 56χρονη κατηγορούμενη και πως είχαν μάλιστα, επικυρώσει αυτή τη συνεργασία με επίσημη σύμβαση.

Τι κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής

«Ένα πρόσωπο από τον επαγγελματικό χώρο του Μαζωνάκη με κάλεσε 2-3 ημέρες πριν βρεθούμε στο Ψυχικό. Μου είπε: “Ο κύριος Μαζωνάκης σας έχει δει στα social και θέλει να σας συναντήσει”. Κλείσαμε το ραντεβού για τη Δευτέρα. Κράτησα κάποιες σημειώσεις από αυτά που μου είπε και σας τις παραδίδω. Με τον Μαζωνάκη δεν κάναμε κάποια συνεδρία, μόνο μιλήσαμε.

Έπρεπε να μείνει λίγο καιρό καθαρός και την Τετάρτη θα συναντιόμασταν στις 17:00 για να πάρω όλο το ιστορικό. Με την γιατρό συνεργάζομαι και υπάρχει και σύμβαση. Ο Μαζωνάκης στο ραντεβού της Δευτέρας είχε καθυστερήσει 40 λεπτά, γι’ αυτό ρώτησα τη γιατρό αν πήγε στην ώρα του για να υπολογίσω αν θα καθυστερήσει να έρθει σε εμένα μετά. Ξαφνιάστηκα και εγώ με τη φωτογραφία. Σοκαρίστηκα και λυπάμαι για όσα έγιναν. Πριν από αυτό το μήνυμα είχαν προηγηθεί και τηλεφωνικές μας συνομιλίες με τη γιατρό» φέρεται να κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής σύμφωνα με το Mega.

«Σε πήρα στον λαιμό μου» – Το SMS του υπνοθεραπευτή στην γιατρό

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, ο υπνοθεραπευτής μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη φαίνεται να έστειλε ένα μήνυμα στην 56χρονη προφυλακισμένη γιατρό του Κολωνακίου.

«Σε πήρα στον λαιμό μου», φέρεται να της έγραφε στο επίμαχο SMS.

Αντάλλαξαν μηνύματα και την προηγούμενη μέρα

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο υπνοθεραπευτής και 56χρονη γιατρό είχαν ανταλλάξει 5 μηνύματα. Μία μέρα πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, δηλαδή την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, ο υπνοθεραπευτής έστειλε μήνυμα στη γιατρό ρωτώντας την εάν πήγε στο ραντεβού ο τραγουδιστής.

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Έρχονται νέες κλήσεις από τον ανακριτή

Ενώπιον του ανακριτή πρόκειται να κληθούν να καταθέσουν πρόσωπα που οι μαρτυρίες τους έχουν σημασία στην ποινική έρευνα, μετά την προφυλάκιση του ζεύγους των κατηγορούμενων, η κύρια ανάκριση για τον θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δικαστικός λειτουργός, αναμένοντας τα αποτελέσματα των εξειδικευμένων εργαστηριακών ελέγχων στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής εξέτασης, καθώς και εκείνα που αφορούν την άρση απορρήτου των επικοινωνιών των δύο φυλακισμένων ιατρών και των εργαζομένων του ιατρείου της οδού Καρνεάδου, θα ζητήσει να λάβει καταθέσεις από όσους κρίνει ότι θα φωτίσουν πτυχές της υπόθεσης.

Έτσι ενώπιον του αναμένεται να δώσουν καταθέσεις τόσο εργαζόμενοι του ιατρείου, καθώς και οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στην οδό Καρνεάδου.

«Υπάρχει συνεργασία με την γιατρό και ανταλλαγή πελατών με αμοιβή 40 ευρώ»

Νέα στοιχεία για τη σχέση του υπνοθεραπευτή με τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, τη σύμβαση διεπιστημονικής συνεργασίας που είχε υπογραφεί τον Σεπτέμβριο του 2025, αλλά και τις επαφές του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, παρουσίασε ο δικηγόρος του, Γιάννης Γλύκας, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1.

Ο δικηγόρος αναφέρθηκε ακόμη στους όρους της επαγγελματικής συνεργασίας με την κατηγορούμενη γιατρό, στην αμοιβή που είχε συμφωνηθεί, στα επαγγελματικά προσόντα του εντολέα του και στις συναντήσεις που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη πριν από τον θάνατό του.

Η σύμβαση συνεργασίας και η αμοιβή των 40 ευρώ

Για την επαγγελματική σχέση του υπνοθεραπευτή με την κατηγορούμενη γιατρό, ο Γιάννης Γλύκας ανέφερε ότι είχε καταρτιστεί σύμβαση διεπιστημονικής συνεργασίας από τον Σεπτέμβριο του 2025. «Υπάρχει μια σύμβαση διεπιστημονικής συνεργασίας, η οποία έχει καταρτιστεί από τον Σεπτέμβριο του 2025, βάσει της οποίας το ζευγάρι των γιατρών τού παρέχει χώρο επί της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη», δήλωσε.

Ερωτηθείς εάν υπήρχε συνεργασία και πριν από την υπογραφή της σύμβασης, απάντησε: «Ενδεχομένως να υπήρχε μια πιο αραιή συνεργασία και ανταλλαγή πελατών, αλλά μορφοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025».

Όπως διευκρίνισε, η συμφωνία περιλάμβανε και συγκεκριμένους οικονομικούς όρους, με αμοιβή 40 ευρώ ανά πρόσωπο. «Εμπεριέχει και συμφωνία για την αμοιβή. Η αμοιβή, η οποία είναι καταγεγραμμένη, είναι 40 ευρώ ανά πρόσωπο», είπε.

Σε ερώτηση σχετικά με πληροφορίες που ανέφεραν ότι η συνεργασία του υπνοθεραπευτή με τους γιατρούς είχε αρχίσει αρκετά χρόνια νωρίτερα, ο δικηγόρος σημείωσε ότι δεν έχει πλήρη εικόνα για το παρελθόν, καθώς η επαγγελματική σχέση με τον εντολέα του είναι πρόσφατη. «Επισημοποιήθηκε αυτή η σύμβαση της διεπιστημονικής συνεργασίας. Προφανώς, η δική μου σχέση με τον εντολέα μου είναι πολύ πρόσφατη. Δεν έχω προλάβει, μέσα από τις συναντήσεις μας, να αναζητήσω περισσότερα στοιχεία σε σχέση με το μακρινό παρελθόν».

Για το περιεχόμενο της συνεργασίας, πρόσθεσε: «Η μοναδική σχέση με την κατηγορούμενη γιατρό είναι η σύμβαση διεπιστημονικής συνεργασίας και τίποτα άλλο. Νομίζω ότι είναι σαφές. Είναι μια σχέση η οποία εδώ και έναν χρόνο είναι επίσημη και κατατεθειμένη στην Εφορία».

Όταν ρωτήθηκε τι προέβλεπε στην πράξη η συμφωνία, απάντησε: «Του προσέφερε ασθενείς και πλαισιωνόταν από τη γιατρό. 40 ευρώ το πρόσωπο».

Τι υποστήριξε για την ποινική διάσταση της υπόθεσης

Ο Γιάννης Γλύκας υποστήριξε ότι δεν υπάρχει αιτιώδης σύνδεση ανάμεσα στην παρουσία ή στη δραστηριότητα του υπνοθεραπευτή και στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. «Αυτό που είναι εξαιρετικά σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει καμία αιτιώδης σχέση, αιτιώδης συνάφεια ή αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της όποιας παρουσίας αυτού του ανθρώπου στην υπόθεση και του αποτελέσματος», ανέφερε.

Αναφερόμενος στην κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο που αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί, ο δικηγόρος υποστήριξε ότι δεν προκύπτει συμμετοχή του εντολέα του ούτε με τη μορφή της συνέργειας ούτε με τη μορφή της ηθικής αυτουργίας. «Όταν η δίωξη είναι για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τι σημαίνει ενδεχόμενος δόλος; Σημαίνει ότι βλέπω πως είναι πιθανό ένα αποτέλεσμα και το αποδέχομαι. Επουδενί δεν προκύπτει κάτι τέτοιο για συμμετοχή του, είτε στο πλαίσιο της απλής συνέργειας είτε στο πλαίσιο της ηθικής αυτουργίας».

Η συνάντηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη και το δεύτερο ραντεβού

Ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή αναφέρθηκε και στην επαφή του εντολέα του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς και στο ιστορικό που φέρεται να έλαβε από τον τραγουδιστή. Όταν ρωτήθηκε τι είδους ιστορικό μπορούσε να λάβει ο εντολέας του, δεδομένου ότι δεν είναι γιατρός, ο δικηγόρος επέλεξε να αναφερθεί στη νομική διάσταση της υπόθεσης. «Νομίζω ότι το κέντρο βάρους της υπόθεσης, και σε αυτά που μπορώ να σας απαντήσω εγώ, είναι εάν έχει οποιαδήποτε συμμετοχή στο επελθόν αποτέλεσμα. Σε αυτό το αποτέλεσμα έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν συμβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο στον θάνατο», δήλωσε.

Όπως αναφέρθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1 η πρώτη συνάντηση του υπνοθεραπευτή με τον τραγουδιστή πραγματοποιήθηκε εκτός ιατρείου, σε εστιατόριο. Στη συνέχεια είχε προγραμματιστεί δεύτερο επαγγελματικό ραντεβού στην Κηφισιά, το οποίο τελικά δεν πραγματοποιήθηκε. Για το δεύτερο ραντεβού, ο δικηγόρος σημείωσε: «Το όποιο ενδιαφέρον του συγκεκριμένου ανθρώπου έχει να κάνει με το αν θα προσέλθει στο επόμενο ραντεβού».

Η νέα καταγγελία για τον γιατρό του Κολωνακίου και τα «μυστικά» της μαύρης βαλίτσας

Νέα καταγγελία για τον γιατρό του Κολωνακίου, ο οποίος κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, έρχεται στο φως. Γυναίκα περιγράφει όσα, όπως υποστηρίζει, συνέβησαν κατά τις επισκέψεις της στο ιατρείο του το 2018, όταν είχε απευθυνθεί σε εκείνον για γυναικολογικά προβλήματα.

Η γυναίκα μιλώντας στην εκπομπή του ANT1 «Αποκαλύψεις» αναφέρει ότι τα προβλήματα που αντιμετώπιζε δεν ήταν σοβαρά και ότι η πρώτη επίσκεψή της στον γιατρό εξελίχθηκε χωρίς κάποιο περιστατικό. Τότε συνοδευόταν από φίλη της.

Κατά τη δεύτερη επίσκεψη, στην οποία πήγε μόνη της, υποστηρίζει ότι ο γιατρός τής παρουσίασε διαφορετική εικόνα για την κατάσταση της υγείας της. Όπως καταγγέλλει, της είπε ότι το πρόβλημά της ήταν πολύ σοβαρό και ότι μόνο εκείνος γνώριζε τη θεραπεία που έπρεπε να ακολουθήσει.

«Είχα πρόβλημα με τον κύκλο μου»

Περιγράφοντας τον λόγο για τον οποίο είχε απευθυνθεί στον γιατρό, η γυναίκα αναφέρει: «Είχα πρόβλημα με τον κύκλο μου. Μου έδωσε κάποιες βιταμίνες και ένα διατροφικό πλάνο που έπρεπε να ακολουθήσω και μου είπε να πάω την επόμενη εβδομάδα».

Κατά την επόμενη επίσκεψή της, όπως καταγγέλλει, ο γιατρός τής πρότεινε να πιουν αλκοόλ μαζί. «Την επόμενη εβδομάδα μου είπε αν θέλω να μου προσφέρει αλκοόλ και του είπα ότι δεν πίνω».

Στη συνέχεια, όπως περιγράφει, μετέβη στο σαλόνι του χώρου και κάθισε, ενώ λίγο αργότερα ο γιατρός εμφανίστηκε κρατώντας μία μαύρη βαλίτσα.

Η καταγγελία για τη μαύρη βαλίτσα

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι μέσα στη βαλίτσα υπήρχαν αντικείμενα που δεν ανέμενε να συναντήσει κατά τη διάρκεια μιας ιατρικής επίσκεψης. Όπως καταγγέλλει, ο γιατρός στη συνέχεια της πρότεινε να προχωρήσουν σε ερωτική συνεύρεση.

«Πήγα στο σαλόνι, έκατσα και μου έφερε μια μαύρη βαλίτσα. Είχε μεταλλικά σεξουαλικά βοηθήματα, τσόκερ, μεγάλες βελόνες και μου είπε να προχωρήσουμε σε ερωτική συνεύρεση. Για να γλιτώσω, είπα ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι μαζί του γιατί από κάτω με περιμένει ο σύζυγός μου».