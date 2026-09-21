Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα: Θρήνος για την Πηνελόπη που όλοι την περιγράφουν ως «άγγελο» – Τα ψέματα και το «θέατρο» του 27χρονου δράστη

Συγκλονισμένο είναι το Πανελλήνιο από τη νέα γυναικοκτονία που σημειώθηκε στην Ηγουμενίτσα. Μία 25χρονη κοπέλα κατακρεουργήθηκε από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της, σε ποδηλατόδρομο της πόλης, με τον δράστη να επιχειρεί να αποπροσανατολίσει τις Αρχές, καταφέρνοντας τραύματα στον εαυτό του και σκηνοθετώντας ληστεία.

Η σορός της 25χρονης Πηνελόπης εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής (20/9) από έναν περιπατητή σε κιόσκι σε ποδηλατόδρομο στην Ηγουμενίτσα. Αμέσως ενημέρωσε τις Αρχές. Λίγα μέτρα μακριά βρέθηκε τραυματισμένος ένας 27χρονος άνδρας.

Ο 27χρονος αρχικά είχε υποστηρίξει ότι οι δυο τους δέχθηκαν επίθεση από αγνώστους, ομολόγησε τελικά ότι τη σκότωσε με σουγιά, υποστηρίζοντας ότι προηγήθηκε καβγάς για χρήματα που, όπως ισχυρίστηκε, του χρωστούσε. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα προέκυψαν από την αστυνομική έρευνα, επιχείρησε να παραπλανήσει τις Αρχές, προκαλώντας τραύματα και στον εαυτό του ώστε να εμφανιστεί ως θύμα της υποτιθέμενης επίθεσης.

Η σορός της άτυχης 25χρονης έφερε πολλαπλές μαχαιριές σε όλο της το σώμα, και συγκεκριμένα σε λαιμό, θώρακα, πλάτη και πόδια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 25χρονη δέχθηκε τουλάχιστον 10 μαχαιριές και μάλιστα ένα από αυτά τα τραύματα χαρακτηρίζεται «αμυντικό», ενώ περισσότερα στοιχεία για τον αριθμό και τη θέση των τραυμάτων αναμένεται να προκύψουν από την ιατροδικαστική έκθεση.

Το «θέατρο» του 27χρονου

Το βράδυ πριν από τη δολοφονία, ο 27χρονος ταξίδεψε από την Αθήνα στην Ηγουμενίτσα προκειμένου να συναντήσει την 25χρονη, η οποία του έχει ζητήσει να χωρίσουν πριν από περίπου έναν μήνα. Η συνάντησή τους έγινε σε κιόσκι ποδηλατοδρόμου της περιοχής, όπου σύμφωνα με την ομολογία του, οι δυο τους καβγάδισαν και ο 27χρονος τη μαχαίρωσε.

Μετά τη δολοφονία, ο 27χρονος φέρεται να προσπάθησε να αποπροσανατολίσει τις έρευνες. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσπρωτίας, Βασίλειος Νάκος, ο ίδιος κάλεσε τις Αρχές και υποστήριξε ότι εκείνος και η 25χρονη είχαν δεχθεί επίθεση από τέσσερις κουκουλοφόρους. «Κάλεσε και είπε “μας έχουν χτυπήσει με μαχαιριές 4 άγνωστοι”».

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν την κοπέλα και ξεκίνησαν να αναζητούν τον 27χρονο, ο οποίος είχε κρυφτεί σε θάμνους. Ο ίδιος είχε τραύματα στον θώρακα, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι αυτοτραυματίστηκε προκειμένου να ενισχύσει το σενάριο ότι ήταν και ο ίδιος θύμα επίθεσης.

Ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Ηπείρου που μετέβη στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε ο 27χρονος, φέρεται να ανέφερε ότι ο άνδρες φέρει τυπικά τραύματα απόπειρας αυτοκτονίας.

Μάλιστα ο 27χρονος συνέχιζε το «θέατρο» στους αστυνομικούς και μέσα στο νοσοκομείο. «Πείτε μου πως είναι καλά. Τι κάνει; Πηγαίνετέ με στο δωμάτιό της να τη δω» έλεγε στους άνδρες της ΕΛΑΣ.

Η ομολογία

Ο 27χρονος έπεσε σε πολλές αντιφάσεις και έπειτα από πίεση των αστυνομικών, ομολόγησε ότι εκείνος σκότωσε την Πηνελόπη, επειδή όπως ισχυρίστηκε του χρωστούσε χρήματα.

Στην κατάθεσή του φέρεται να ανέφερε: «Είχαμε χωρίσει, όμως μου χρωστούσε περίπου 1.900 ευρώ. Πήγα στην Ηγουμενίτσα να συναντηθούμε για την οφειλή. Τσακωθήκαμε, θόλωσα και τη χτύπησα με το μαχαίρι».

Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, ενώ εκτιμούν ότι ο 27χρονος δεν είχε αποδεχθεί τον χωρισμό. Παράλληλα, το γεγονός ότι είχε μαζί του μαχαίρι αποτελεί στοιχείο που βρίσκεται στο μικροσκόπιο της έρευνας.

Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη έλαβε ο καθ’ ομολογίαν δράστης

Στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος ο 27χρονος, μετέβησαν αργά το απόγευμα της Δευτέρας ανακριτής και εισαγγελέας. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Η τελευταία κατηγορία σχετίζεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με τρία ηρεμιστικά χάπια (Stedon) που εντοπίστηκαν στο τσαντάκι του.

Ο 27χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει προφορικά στους αστυνομικούς τη δολοφονία της 25χρονης, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης. Επικαλέστηκε οικονομική αδυναμία και ζήτησε από τις δικαστικές αρχές τον διορισμό συνηγόρου υπεράσπισης.

Ο κατηγορούμενος δεν έχει καταδικαστικές αποφάσεις στο ποινικό του μητρώο. Ωστόσο, είχε απασχολήσει παλαιότερα τις Αρχές για παράβαση της νομοθεσίας περί κροτίδων, ενώ όντας ανήλικος είχε συλληφθεί για κλοπή κρουασάν και ενεργειακών ποτών. Το 2024, είχε προσαχθεί για εξακρίβωση στοιχείων.

«Ήταν ένας άγγελος»

Η 25χρονη Πηνελόπη καταγόταν από την Αθήνα και ζούσε στην Ηγουμενίτσα τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Ήταν βιολόγος και εργαζόταν σε μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας της περιοχής. Σκόπευε να επιστρέψει στην Αθήνα για να πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς επιθυμούσε να γίνει ωκεανολόγος.

Συνάδελφοι και άνθρωποι που τη γνώριζαν περιγράφουν την 25χρονη ως έναν ιδιαίτερα ήσυχο και ευγενικό άνθρωπο, με αγάπη για το αντικείμενο των σπουδών και της εργασίας της. «Ήταν ένας άγγελος» ανέφεραν χαρακτηριστικά.

«Η Πηνελόπη ήταν ένα πολύ καλό κορίτσι. Όλοι είμαστε συντετριμμένοι αυτή τη στιγμή. Θα έφευγε από εμάς, θα πήγαινε στην Αθήνα για να συνεχίσει τις σπουδές της με ένα μεταπτυχιακό», τόνισε ο εργοδότης της.

Η σπιτονοικοκυρά της άτυχης Πηνελόπης μιλώντας στο MEGA, ανέφερε: «Ξεχωριστή, πάρα πολύ καλή, και αυτός ήσυχος φαινότανε, όλη την ημέρα κάπνιζε, την περίμενε, έφευγε στις 7 η ώρα, και στις τέσσερις γυρνούσε η κοπέλα από τη δουλειά. Ερχόταν αυτός και έμενε για λίγο διάστημα και έφευγε. Δεν τους ακούσαμε ούτε να μαλώνουμε ούτε τίποτα. Αλλά τώρα στο τέλος χώρισαν».

Τραγική φιγούρα, η μητέρα της 25χρονης Πηνελόπης, η οποία πρόσφατα έχασε και τον σύζυγό της. «Πριν δύο χρόνια έχασε τον άντρα της και τώρα την κόρη της. Με κάλεσε η μαμά της και μου είπε πήγαινε λίγο μέχρι να έρθω εγώ από την Αθήνα, δεν ξέρω είναι αλήθεια είναι ψέμα; Κι εκεί στο κιόσκι την βρήκανε. Πήγαμε στην αστυνομία και μας είπαν ότι την έχει σφάξει», πρόσθεσε η σπιτονοικοκυρά της.

«Η Πηνελόπη ήταν ένα κοριτσάκι σεβαστό με το “σεις και το σας”» ανέφερε ο θείος της.