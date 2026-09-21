Θάνατος Μαζωνάκη: Συνταξιούχος οδοντίατρος διαφημίζει πως κάνει υδροθεραπεία παχέος εντέρου και βιοσυντονισμό – Γεωργιαδης: «Θα ελεγχθεί»

Η υπόθεση με τις θεραπείες που έλαβε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου έχει προκαλέσει ευρύτερο έλεγχο γύρω από υπηρεσίες αντιγήρανσης, μακροζωίας και εναλλακτικών θεραπειών. Στην Κρήτη εξετάζονται περιπτώσεις επαγγελματιών που φέρεται να παρέχουν ή να διαφημίζουν σχετικές υπηρεσίες, ενώ έχουν κινητοποιηθεί και οι αρμόδιοι ιατρικοί φορείς.

Μεταξύ των περιπτώσεων που ελέγχονται περιλαμβάνονται τρεις αισθητικοί στα Χανιά, οι οποίοι φέρεται να προσέφεραν ενέσιμες θεραπείες στη μισή τιμή, ένας κτηνίατρος που φέρεται να έκανε μπότοξ, καθώς και μία συνταξιούχος οδοντίατρος που δραστηριοποιείται ως βιοσυντονίστρια και υδροθεραπεύτρια παχέος εντέρου.

Οι υπηρεσίες που διαφημίζονται

Η συνταξιούχος οδοντίατρος παρουσιάζει μέσω διαδικτύου υπηρεσίες υδροθεραπείας παχέος εντέρου και βιοσυντονισμού. Σε βίντεο που έχει αναρτήσει εμφανίζει μηχάνημα το οποίο, όπως υποστηρίζει, λειτουργεί με υπέρυθρη θερμότητα και συμβάλλει σε καλύτερη αποτοξίνωση.

Στην ιστοσελίδα της διαφημίζονται επίσης βιοσυντονισμός με μηχάνημα που, κατά τους ισχυρισμούς της, βασίζεται στις αρχές της κβαντικής ηλεκτροδυναμικής, χρονοβελονισμός και ιονική αποτοξίνωση. Για την τελευταία μέθοδο αναφέρεται ότι χρησιμοποιείται διαφορετικό μηχάνημα, το οποίο λειτουργεί με ηλεκτρόλυση και, όπως υποστηρίζεται, επιτρέπει την αποβολή τοξινών μέσω των πελμάτων στο νερό.

Το περιεχόμενο των αναρτήσεων εξετάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, ο οποίος διερευνά εάν οι συγκεκριμένες δραστηριότητες εμπίπτουν σε πράξεις που προϋποθέτουν ιατρική ιδιότητα.

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου Κρήτης, Αλέξανδρος Πατριανάκος, δήλωσε στο ANT1: «Είναι ένα κέντρο το οποίο υπόσχεται και κάνει υδροθεραπεία παχέος εντέρου, ομοιοπαθητική, μικροβελονισμό και διάφορα άλλα. Δεν είναι γιατρός αυτός ο οποίος ευαγγελίζεται ότι μπορεί να κάνει όλες αυτές τις πράξεις. Οπότε θα κινήσουμε τις διαδικασίες και πιθανότατα θα πάει για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος».

Τι υποστηρίζει η συνταξιούχος οδοντίατρος

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η συνταξιούχος οδοντίατρος ανέφερε ότι είναι πτυχιούχος ομοιοπαθητικός και ότι διαθέτει τίτλους από Ακαδημία Ομοιοπαθητικής, η οποία εδρεύει σε νησί των Σποράδων και χορηγεί τίτλους και πτυχία. «Ασχολούμαστε με την Ιπποκρατική προσέγγιση της υγείας, με το πώς μπορούμε με φυσικό τρόπο να βελτιώσουμε τη δύναμη αυτοθεραπείας που έχει ο οργανισμός. Δεν έχουμε σχέση εμείς με ιατρικές πράξεις. Ο υδροκαθαρισμός είναι ένα κλύσμα. Δεν είναι ιατρική πράξη. Δεν κάνουμε τίποτα. Δεν ασχολούμαστε με ιατρικές πράξεις», ανέφερε.

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Γεωργιαδης: «Θα ελεγχθεί»

Στην υπόθεση παρενέβη και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο X ότι θα ζητήσει να πραγματοποιηθεί έλεγχος.

Θα ζητήσω να ελεγχθεί αύριο κιόλας https://t.co/swJgzNK68s — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 20, 2026

Στα Χανιά, τρεις μηνυτήριες αναφορές σε αισθητικούς και κέντρα αισθητικής που φέρεται να έκαναν ενέσιμες θεραπείες ετοιμάζεται να καταθέσει ο Ιατρικός Σύλλογος, καθώς ακόμη και κτηνίατρος καταγγέλθηκε ότι έταζε μπότοξ στη μισή τιμή.

Σε πρόσφατους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών σε κέντρα αισθητικής εντοπίστηκαν περισσότερες από 280 παραβάσεις. Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι πραγματοποιούνταν ακόμη και παράνομες επεμβάσεις μεταμόσχευσης μαλλιών από αναισθησιολόγο.