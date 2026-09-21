ΗΠΑ: CBS, NBC, ABC και Fox σταματούν να καλύπτουν δημοσιογραφικά τον Τραμπ – Ένδειξη συμπαράστασης σε CNN, MS NOW και Politico

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε μέτωπο ανοιχτής σύγκρουσης με τον Λευκό Οίκο εξελίσσεται η απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να αποκλείσει κορυφαία Μέσα Ενημέρωσης, με τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ να προχωρούν σε μια πρωτοφανή κίνηση αλληλεγγύης και να αναστέλλουν συλλογικά την κάλυψη των δραστηριοτήτων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Μπλόκο στην κάλυψη

Τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας αρνούνται να συμμετάσχουν εφεξής στα καθήκοντα της δημοσιογραφικής ομάδας κάλυψης (pool) του Λευκού Οίκου, ως απάντηση στην απόφαση της διοίκησης Τραμπ να απαγορεύσει την είσοδο στο CNN, το MS NOW και το Politico.

Την είδηση γνωστοποίησε ο διευθυντής του γραφείου του Fox News στην Ουάσινγκτον, Μπράιαν Μπόουτον, μέσω email προς τους συνδρομητές του τηλεοπτικού pool.

«Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι, με ισχύ από σήμερα, το τηλεοπτικό pool δεν θα καλύπτει εκδηλώσεις που έχουν οριστεί ως κάλυψη pool του Προέδρου», έγραψε ο Μπόουτον στο email, το οποίο περιήλθε στην κατοχή του Politico.

«Αυτό ακολουθεί τη θέση του Λευκού Οίκου που εμποδίζει το CNN να εκπληρώσει τα ανατεθέντα καθήκοντά του στο pool. Δεν θα υπάρξει αντικατάσταση της ομάδας κάλυψης».

Το email, το οποίο δεν εστάλη στο Politico υπό την επίσημη ιδιότητά του, έφερε τη σήμανση «off the record»και «για προγραμματιστικούς σκοπούς μόνο».

Οι επιπτώσεις στην προβολή του Τραμπ στον ΟΗΕ

Η κίνηση αυτή ενδέχεται να δυσκολέψει τη μετάδοση εικόνων και βίντεο από τις δραστηριότητες του Ντόναλντ Τραμπ στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αυτή την εβδομάδα προς το αμερικανικό κοινό.

Το τηλεοπτικό pool παρέχει οπτικοακουστικό υλικό από εκδηλώσεις όπου οι περιορισμοί χώρου εμποδίζουν κάθε μέσο να στείλει το δικό του τηλεοπτικό συνεργείο, με το υλικό στη συνέχεια να διατίθεται ευρέως σε ειδησεογραφικούς οργανισμούς.

Το CNN ήταν προγραμματισμένο να εκτελέσει χρέη τηλεοπτικού pool τη Δευτέρα. Ωστόσο, το ενημερωτικό email με τις «καθημερινές οδηγίες» του Λευκού Οίκου που εστάλη στους δημοσιογράφους το βράδυ της Κυριακής δεν περιελάμβανε κανένα τηλεοπτικό pool — το οποίο αποτελείται από τα πέντε μεγάλα δίκτυα ABC, CBS, CNN, NBC και Fox News.

Αντίθετα, ανέφερε το Hearst, το οποίο λειτουργεί τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς σε όλη τη χώρα, ως δευτερεύον τηλεοπτικό συνεργείο στην Ουάσινγκτον, και το δίκτυο Real America’s Voice ως δευτερεύον τηλεοπτικό συνεργείο για το ταξίδι του Τραμπ στη Νέα Υόρκη.

Δεν ήταν αμέσως σαφές σε ποιο βαθμό αυτά τα ΜΜΕ, τα οποία βρίσκονται εκτός της παραδοσιακής συμφωνίας του τηλεοπτικού pool των πέντε δικτύων, θα διανείμουν το υλικό τους ευρύτερα.

Το δημοσιογραφικό pool

Ο όρος «pool» αναφέρεται στην ομάδα δημοσιογράφων και τεχνικών που ταξιδεύει μαζί με τον εκάστοτε. Αποστολή αυτού του pool είναι να κινηματογραφεί τον Πρόεδρο των ΗΠΑ καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και να διανέμει το υλικό που προκύπτει, ακολουθώντας ένα σύστημα εναλλαγής μεταξύ αυτών των πέντε, κατά τα άλλα ανταγωνιστικών, δικτύων.

Ένα παρόμοιο σύστημα υπάρχει για δημοσιογράφους έντυπου Τύπου, για τα πρακτορεία ειδήσεων και τους φωτορεπόρτερ.

Η συμμετοχή στο pool εγγυάται προνομιακή πρόσβαση στον Πρόεδρο των ΗΠΑ και τα μέσα ενημέρωσης που συμμετέχουν σε αυτό συμφωνούν, σε αντάλλαγμα, να κοινοποιούν το υλικό, τις δηλώσεις και τις παρατηρήσεις που συλλέγουν.

«Καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να περιορίζει τα ΜΜΕ»

Τα μέλη του τηλεοπτικού pool του Λευκού Οίκου, συμπεριλαμβανομένων των FOX News Media, ABC News, CBS News, CNN και NBC News, αντέδρασαν συλλογικά στον αποκλεισμό των μέσων ενημέρωσης από την κυβέρνηση με δήλωσή τους το πρωί της Δευτέρας.

«Το κοινό έχει ζωτικό συμφέρον να λαμβάνει ακριβείς, ανεξάρτητες πληροφορίες σχετικά με την κυβέρνησή του», ανέφεραν. «Καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να περιορίζει έναν ειδησεογραφικό οργανισμό επειδή διαφωνεί με τα ρεπορτάζ του».

Αγωγές, κατασχέσεις διαπιστεύσεων και επίθεση Τραμπ

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι απαγορεύει την είσοδο στα τρία αυτά ΜΜΕ από τον Λευκό Οίκο «με άμεση ισχύ», κατηγορώντας τα ότι μεταδίδουν «ψευδείς ειδήσεις» (fake news).

Απείλησε επίσης να επεκτείνει τους περιορισμούς και σε άλλους ειδησεογραφικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των New York Times και της Washington Post.

Η Αμερικανική κυβέρνηση άρχισε να εφαρμόζει τους περιορισμούς το Σάββατο, καθώς απαγορεύτηκε η είσοδος στους χώρους του Λευκού Οίκου σε δημοσιογράφους και από τους τρεις οργανισμούς.

Το Politico, το CNN και το MS NOW κατέθεσαν αγωγή τη Δευτέρα για την άμεση αποκατάσταση της πρόσβασης των δημοσιογράφων τους, των οποίων οι διαπιστεύσεις κατασχέθηκαν από τις Μυστικές Υπηρεσίες.

Ο Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social το πρωί της Δευτέρας, περιέγραψε την κίνησή του ως «εξαπόλυση επίθεσης στις ψευδείς ειδήσεις», οι οποίες, όπως ισχυρίστηκε, έχουν «αναπτυχθεί σαν καρκίνος στις αγαπημένες μας Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

«Είναι διεφθαρμένο, σκόπιμο, διάχυτο, πλήρως συντονισμένο και εντελώς εκτός ελέγχου», έγραψε. «Αποτελεί απειλή για την Εθνική μας Ασφάλεια και πρέπει να σταματήσει, τώρα!».

Όταν ζητήθηκε ένα σχόλιο, ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε στην ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου το πρωί της Δευτέρας στο Truth Social.

Το ιστορικό προηγούμενο του 2009

Οι προηγούμενες προσπάθειες του pool να χρησιμοποιήσει τη συλλογική του ισχύ για διαπραγμάτευση έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές σε προηγούμενες κυβερνήσεις.

Το 2009, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Ομπάμα, το υπουργείο Οικονομικών επεδίωξε να αποκλείσει το Fox News από μια σειρά συνεντεύξεων pool με τον Κένεθ Φέινμπεργκ, τότε διοικητή του προγράμματος TARP, παρά το γεγονός ότι τα άλλα δίκτυα του pool εξασφάλιζαν συνεντεύξεις.

Το TARP (Troubled Asset Relief Program) ήταν ένα ομοσπονδιακό κυβερνητικό πρόγραμμα για τη βοήθεια μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Οι διευθυντές των γραφείων της Ουάσινγκτον των πέντε μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων συμφώνησαν τότε ότι κανένας από τους δημοσιογράφους τους δεν θα συμμετείχε, εκτός εάν συμπεριλαμβανόταν και το Fox.

Η κυβέρνηση υπαναχώρησε γρήγορα και επέτρεψε στο Fox News να συμμετάσχει στις συνεντεύξεις.

Πηγή: Politico, ΑΠΕ-ΜΠΕ