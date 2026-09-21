ΗΠΑ – Κίνα: «Γραμμή έκτακτης ανάγκης» για τους κινδύνους του AI – Νέος γύρος συνομιλιών στη Σεντζέν σε δύο μήνες

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Νέο γύρο επαφών στη Σεντζέν σε δύο μήνες προαναγγέλλει ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, όπου Ουάσινγκτον και Πεκίνο θα θέσουν επί τάπητος τους κινδύνους της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας σε περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών.

«Γραμμή έκτακτης ανάγκης»

Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNBC ο Μπέσεντ είπε ότι στις συνομιλίες που είχε την Κυριακή με τον αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης, Χε Λιφένγκ, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να δημιουργήσουν έναν επίσημο διάλογο για την ΤΝ, ο οποίος θα περιλαμβάνει μια «γραμμή έκτακτης ανάγκης» για να συζητούν τυχόν περιστατικά ασφαλείας που σχετίζονται με αυτήν την τεχνολογία.

«Στη συνέχεια, θέλουμε να αρχίσουμε να συζητάμε πρωτόκολλα (…) ώστε και οι δύο πλευρές να συμφωνήσουν για το ποιοι είναι οι κύριοι κίνδυνοι της ΤΝ, είτε πρόκειται για ανεξέλεγκτους πράκτορες, είτε για μη κρατικούς φορείς και για μη κρατικούς φορείς του κυβερνοχώρου», είπε ο Μπέσεντ.

Οι ευθύνες των εταιρειών

Ο Μπέσεντ επανέλαβε την άποψή του ότι οι προγραμματιστές ΤΝ πρέπει να φέρουν την ευθύνη για τα δημιουργήματά τους, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων όπου συστήματα αυτά ξεφεύγουν από τον έλεγχο και χακάρουν ανεξέλεγκτα άλλους ιστοτόπους, όπως η επίθεση στην πλατφόρμα Hugging Face.

«Το περιστατικό με τη Hugging Face είναι ευθύνη της διεύθυνσης της OpenAI», είπε ο Μπέσεντ σημειώνοντας ότι οι εταιρείες «πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους» και ότι «μπορούν να επιβραδύνουν την ανάπτυξη όποτε το θελήσουν».

Το μέλλον της εμπορικής «ανακωχής»

Όταν ερωτήθηκε για το μέλλον «ανακωχής» στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, με την εφαρμογή ανώτατου ορίου στους εκατέρωθεν δασμούς, η οποία πρόκειται να λήξει στις 10 Νοεμβρίου, ο Μπέσεντ είπε ότι το θέμα συζητήθηκε, χωρίς να δηλώσει ρητά ότι υπάρχει συμφωνία για την παράτασή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ