«Χωρίς τσάντα» στα σχολεία την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου – Τι ισχύει για τις απουσίες των μαθητών

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στα σχολεία, καθώς είναι η 13η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, στο πλαίσιο και της Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού. Οι μαθητές πρέπει να προσέλθουν κανονικά και να συμμετέχουν στις προγραμματισμένες αθλητικές δράσεις, καθώς οι απουσίες θα καταγραφούν και δεν έχουν δυνατότητα δικαιολόγησης

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αν και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στα σχολεία, εντούτοις οι μαθητές πρέπει να πάνε κανονικά, καθώς δεν είναι αργία.
  • Η συγκεκριμένη μέρα είναι η 13η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, στο πλαίσιο και της Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού. Θα πραγματοποιηθούν αθλητικές δράσεις και δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου.
  • Απουσία μαθητή την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα καταγραφεί στο απουσιολόγιο. Οι απουσίες της συγκεκριμένης ημέρας δεν έχουν δυνατότητα δικαιολόγησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αν και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στα σχολεία, εντούτοις οι μαθητές πρέπει να πάνε κανονικά, καθώς δεν είναι αργία, και να συμμετέχουν στις δράσεις που έχουν προετοιμαστεί.

Να σημειωθεί πως η συγκεκριμένα μέρα είναι η 13η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, στο πλαίσιο και της Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού.

Τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά, όμως δεν θα γίνουν μαθήματα με βάση το συνηθισμένο ωρολόγιο πρόγραμμα. Θα πραγματοποιηθούν αθλητικές δράσεις και δραστηριότητες, μέσα ή και έξω από το σχολείο, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου.

Παρότι οι μαθητές δεν θα κάνουν τα μαθήματα που προβλέπει το συνηθισμένο ωρολόγιο πρόγραμμα, δεν σημαίνει ότι μπορούν να μην προσέλθουν στο σχολείο. Οι σχολικές μονάδες θα λειτουργήσουν κανονικά και οι μαθητές καλούνται να βρίσκονται στο σχολείο και να συμμετέχουν στις αθλητικές δράσεις που έχουν προγραμματιστεί.

Απουσία μαθητή την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα καταγραφεί στο απουσιολόγιο. Σύμφωνα με την ενημέρωση για τη διοργάνωση, οι απουσίες της συγκεκριμένης ημέρας δεν έχουν δυνατότητα δικαιολόγησης. Αυτό σημαίνει ότι η Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ευκαιρία απουσίας από το σχολείο.

Η φετινή 13η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού πραγματοποιείται με κεντρικό μήνυμα “Άλμα προς το μέλλον” και σύνθημα “Ένα άλμα. Μία Ελλάδα. Ένα κοινό όνειρο.” Στόχος είναι οι μαθητές να συμμετάσχουν σε δράσεις που προάγουν τη σωματική άσκηση, την υγεία, τη συνεργασία και τη συμμετοχή στη σχολική ζωή.

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