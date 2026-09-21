Μίλτον Βιέρα: Πέθανε ο σπουδαίος Ουρουγουανός ποδοσφαιριστής – Είχε φορέσει τις φανέλες του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ

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Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο Μίλτον Βιέρα. Ο σπουδαίος Ουρουγουανός μέσος ήταν από τους πρώτους ξένους που αγωνίστηκαν στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, φόρεσε την φανέλα του Ολυμπιακού από το 1972 έως το 1977, όπου πανηγύρισε τρία διαδοχικά πρωταθλήματα (1973, 1974, 1975) και δύο Κύπελλα (1973, 1975). Στην συνέχεια αγωνίστηκε και στην ΑΕΚ από το 1977 έως το 1979, πανηγυρίζοντας επίσης δύο πρωταθλήματα (1978, 1979) και ένα Κύπελλο Ελλάδας (1978).

«Αποχαιρετιστήρια» ανακοίνωση εξέδωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του, αναφερόμενη στη σχέση που ανέπτυξε με τον σύλλογο και τον κόσμο του.

Η ανάρτηση του Ολυμπιακού:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός αποχαιρετά με θλίψη τον Μίλτον Βιέρα, έναν ποδοσφαιριστή που φόρεσε με υπερηφάνεια την ερυθρόλευκη φανέλα και αγαπήθηκε από τους φιλάθλους.

Ο σπουδαίος Ουρουγουανός μέσος αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό από το 1972 έως το 1977 και πανηγύρισε τρία διαδοχικά πρωταθλήματα Ελλάδας και δύο Κύπελλα.

Εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».