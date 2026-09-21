Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα για γκράφιτι στο «Κλεάνθης Βικελίδης» – Εξετάζεται εάν προάγει τη βία

Γκράφιτι σε εξωτερικό τοίχο του γηπέδου «Κλ. Βικελίδης» στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο εισαγγελικής έρευνας, με αφορμή αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εξετάζεται εάν το μήνυμα που αποτυπώνεται συνιστά προτροπή ή υποκίνηση σε βία και εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες.

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Κλεάνθης Βικελίδης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο επίκεντρο εισαγγελικής έρευνας βρίσκεται γκράφιτι, το οποίο σχεδιάστηκε σε εξωτερικό τοίχο του γηπέδου «Κλ. Βικελίδης», στη Θεσσαλονίκη.
  • Διατάχθηκε επείγουσα προκαταρκτική έρευνα για να διαπιστωθεί εάν το μήνυμα που αποτυπώνεται στο γκράφιτι συνιστά προτροπή ή υποκίνηση σε βία.
  • Στο πλαίσιο της έρευνας, θα εξεταστεί εάν στοιχειοθετείται το αδίκημα της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο επίκεντρο εισαγγελικής έρευνας βρίσκεται γκράφιτι, το οποίο σχεδιάστηκε σε εξωτερικό τοίχο του γηπέδου «Κλ. Βικελίδης», στη Θεσσαλονίκη.

Με αφορμή αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διατάχθηκε επείγουσα προκαταρκτική έρευνα για να διαπιστωθεί εάν το μήνυμα που αποτυπώνεται στο γκράφιτι συνιστά προτροπή ή υποκίνηση σε βία κι εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες.

Στο πλαίσιο της έρευνας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, θα εξεταστεί εάν στοιχειοθετείται το αδίκημα της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια.

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