Αναστάσης Ροϊλός και Ιάσονας Τσιώνης: «Όταν το επιτρέπει ο χρόνος, βρισκόμαστε κι εκτός γυρισμάτων»

Καλεσμένοι στην πρεμιέρα της εκπομπής Super Κατερίνα και την Κατερίνα Καινούργιου ήταν το πρωί της Δευτέρας ο Αναστάσης Ροϊλός και ο μικρός Ιάσονας Τσιώνης, που υποδύονται τον Δημήτρη και τον Βίκτωρα αντίστοιχα, στην αγαπημένη σειρά του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ».

Το αγαπημένο τηλεοπτικό δίδυμο μπαμπά και γιού, αποκάλυψε τις εξελίξεις που θα έχουν οι ρόλοι τους στο β’ κύκλο της σειράς, που κάνει πρεμιέρα αύριο στις 20:00 καθώς και την ιδιαίτερη σχέση που έχουν αποκτήσει μεταξύ τους.

«Όταν το επιτρέπει ο χρόνος, βρισκόμαστε κι εκτός γυρισμάτων. Γενικά είναι καλό που βρισκόμαστε γιατί (ο Ιάσονας) είναι και σε μία ηλικία που πιο πολύ δουλεύει το ένστικτο και είσαι ο εαυτός σου επομένως είναι καλό να γνωρίζεσαι με τον άλλον και να έχεις μια οικειότητα» αποκάλυψε ο Αναστάσης Ροϊλός και συμπληρώνει ο μικρός Ιάσονας: «Τον θαυμάζω πολύ τον Αναστάση, λέει πολύ μεγάλες ατάκες και με φροντίζει πολύ, κάνει σαν μπαμπάς. Θα ήθελα να του μοιάσω όταν μεγαλώσω»

«Όλοι με ρωτάνε συνέχεια αν θα παντρευτεί ο Δημήτρης με την Ελένη κι εγώ τους λέω θα δείτε, μην με ρωτάτε αυτό το πράγμα, θα σκάσει το μυαλό μου» δήλωσε ο Ιάσονας σχετικά με τις εξελίξεις στη σειρά ενώ ο Αναστάσης αποκάλυψε λίγα περισσότερα πράγματα για την σχέση του με την Ελένη στα πρώτα επεισόδια: «Θα δούμε, για την ώρα τους βρίσκουμε καλά αλλά επειδή την αφήγηση την κάνουν τα παιδιά, θα φέρουν τα πάνω-κάτω. Οπότε βρίσκουμε και τους 3 μπαμπάδες σε εντελώς διαφορετική κατάσταση από αυτή που τους αφήσαμε. Παρότι έχει περάσει μόνο ένας μήνας, όλοι είμαστε κάπου αλλού και με κάποια καινούργια προβλήματα. H σχέση τους όμως θα πάει καλά, ο Δημήτρης έχει φύγει από τοξικές περιοχές».

Δείτε εδώ όλη τη συνέντευξη:

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Οι…μπαμπάδες σας επιστρέφουν την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στις 20:00 με διπλό απολαυστικό επεισόδιο στον Alpha!

Δείτε εδώ το trailer: