«Το σόι σου» κάνει πρεμιέρα απόψε με διπλό επεισόδιο: Ποιος παντρεύεται και ποιος ετοιμάζει βαλίτσες;

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Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι επιστρέφουν θριαμβευτικά απόψε στις 20:00 με διπλό επεισόδιο και είναι έτοιμοι για όλα!

Από το πρώτο επεισόδιο, επικρατεί το απόλυτο χάος. Σε αυτό «το σόι», μέχρι την τελευταία στιγμή, κανείς δεν γνωρίζει τι μπορεί να συμβεί.

Σε ρόλο έκπληξη ο Δημήτρης Καλοσκάμης!

Τι θα δούμε αναλυτικά:

Τα πάνω κάτω στο σόι! Ένας φεύγει, άλλος έρχεται και η πόρτα δεν προλαβαίνει ούτε να κλείσει! Ο Σάββας πάει τον Νάσο μέχρι το στρατόπεδο, για να βεβαιωθεί ότι αυτή τη φορά τον ξεφορτώθηκε στ’ αλήθεια!

Γυρίζοντας όμως σπίτι του έρχεται ταμπλάς, βρίσκει μπροστά του το νέο φλερτ της Σάντρας! Σε χρόνο ρεκόρ, θα μαζευτεί η οικογένεια στο σαλόνι για να γνωρίσουν τον καινούριο!

Ενώ η Λυδία τρέχει να αποχαιρετήσει τη Μαρίζα, που επιστρέφει στη Γερμανία φορτωμένη με τάπερ, ραπανάκια, μπριζόλες και ότι άλλο της φόρτωσαν, για να επιβιώσει στα ξένα.. ταυτόχρονα ο Μιχάλης της εξηγεί τη νέα του πατέντα, που θα κατακτήσει τη γερμανική αγορά!

Ο Χαμπέας πάει στη Μεσσήνη για να εκπληρώσει το τάμα του, σίγουρος πως η Μπέλα επιτέλους παντρεύεται!

Θα φτάσει όντως η Μπέλα στα σκαλιά της εκκλησίας;

Και ποιον παντρεύεται; Αφού η Χαρούλα πολύ σύντομα, με δάκρυα στα μάτια, θα ξεπροβοδίσει τον Χρήστο… ίσως για τελευταία φορά!

Την ίδια ώρα, παρά τις αντιρρήσεις του Μενέλαου, η Αλεξάνδρα βάζει μπροστά το πονηρό της σχέδιο για να κρατήσει τον γιο της στην Ελλάδα… και ευτυχώς ο Άρης πέφτει στην παγίδα της!

Οι Ζουζουνέλς, ενώ έχουν αποφασίσει ότι δεν θα ξαναμπλέξουν ποτέ στις ζωές των άλλων… μέσα σε λίγες ώρες έχουν μπλέξει περισσότερο από ποτέ!

Η Μπέλα παραδέχεται επιτέλους τα αισθήματα της και τρέχει να βρει τον Άρη! Μόνο που τον βρίσκει με άλλη!

Και συγκεκριμένα με τη Ζήνα, τη βαφτισιμιά της Λιλής!

Πότε πρόλαβε να τη γνωρίσει και γιατί η Αλεξάνδρα τρίβει τα χέρια της; Στο Αιγάλεω, η Χαρούλα ζει το δικό της δράμα και προσπαθεί με νύχια και με δόντια να κρύψει από τον Βαγγέλη της ότι το τάμα του δεν έπιασε και η Μπέλα χώρισε από τον Χρήστο!

Ο Διονύσης και η Αλίνα αναλαμβάνουν να κρατήσουν τον Χαμπέα σχεδόν με το ζόρι στη Μεσσήνη, με τις πιο απίθανες δικαιολογίες. Υπάρχει όμως κι ένα σοβαρό πρόβλημα… όσο παραμένει στην επαρχία ο Βαγγελάκης, γίνεται σωστός τσέλιγκας!

Η Λυδία και ο Σάββας προσπαθούν να βοηθήσουν, αφού καταλάβουν πρώτα ποιον θέλει τελικά η Μπέλα!

Η Όλγα και ο Μιχάλης δέχονται αποχαιρετιστήρια δώρα από την Μπέλα, που ξαφνικά μοιράζει όλα τα υπάρχοντα της! Τι ετοιμάζει; Γιατί ένα δαχτυλίδι αλλάζει χέρια;

Γιατί ο Μένιος κάνει πυρετωδώς πρόβες για τον χορό του Ησαΐα; Και το νυφικό που εμφανίζεται… ποια θα το φορέσει;

Ποιος παντρεύεται και ποιος ετοιμάζει βαλίτσες; Σ’ αυτό το σόι… μέχρι την τελευταία στιγμή, δεν θα είμαστε σίγουροι ούτε ποιοι είναι τελικά οι νεόνυμφοι!

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