Σία Κοσιώνη: Η απόφαση να φύγει από τον ΣΚΑΪ για τον ΑΝΤ1 – Το σχόλιό της για την αντικαταστάτριά της Λένα Φλυτζάνη

Στην πρεμιέρα του «Πρωινού» του ΑΝΤ1 βρέθηκε η Σία Κοσιώνη, η οποία μίλησε για όλους και για όλα στον Γιώργο Λιάγκα.

Ο παρουσιαστής την ρώτησε για την απόφασή της να φύγει από τον ΣΚΑΪ: «Είκοσι χρόνια και φεύγεις τότε, τώρα από εκεί. Έφυγες με πικρία ή όχι»;

Η δημοσιογράφος απάντησε: «Όχι, καθόλου. Πρώτα απ’ όλα είχα πολύ μεγάλη ανάγκη αυτή την επαγγελματική αλλαγή. Δεύτερον, χάρηκα πάρα πολύ που η μετάβασή μου έγινε εδώ στον ΑΝΤ1. Πιστεύω πάρα πολύ στην προοπτική που μπορεί να δώσει ο ΑΝΤ1 στην ενημέρωση σε αυτή την εποχή που ζούμε. Ο Θοδωρής Κυριακού και δεν το λέω για να πω κάτι για το αφεντικό μου, δεν το κάνω ποτέ, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με έχει εμπιστευτεί ποτέ, πολύ και μου έχει δώσει πολύ μεγάλη ελευθερία και αυτό το πράγμα το νιώθω και το απολαμβάνω.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου, δε χρειάζεται εγώ να πω πολλά πράγματα για τον Νίκο. Νιώθω πάρα πολύ καλά. Είναι μια μεγάλη αλλαγή για μένα και αλλαγή περιβάλλοντος. Έτσι είκοσι χρόνια στο ΣΚΑΙ τώρα σε έναν καινούργιο σταθμό και αλλαγή ρόλου, αλλά το απολαμβάνω αυτό και αν θες κάπως σπάω και τα στενά δεσμά, ας πούμε, της anchorwoman».

Το σχόλιό της για την αντικαταστάτριά της Λένα Φλυτζάνη

«Τη διάδοχό σου στο ΣΚΑΙ, την κυρία Φλυτζάνη , την έχεις παρακολουθήσει;» ρώτησε ο παρουσιαστής.

«Όχι πολύ. Η αλήθεια είναι, ναι, γιατί είναι και η ώρα που επιστρέφω από εδώ. Και οι διακοπές χάθηκα και τα λοιπά. Αλλά είναι μια εξαιρετική συνάδελφος. Πιστεύω ότι θα δουλέψει πολύ και θα τα καταφέρει», είπε για την συνάδελφό της.

Τι είπε για τον σύζυγό της Κώστα Μπακογιάννη

Η Σία Κοσιώνη αναφέρθηκε και στον σύζυγό της, Κώστα Μπακογιάννη, λέγοντας:

«Εντάξει, ο έρωτας με αυτό το φούντωμα του πάθους ας πούμε, εντάξει, κάποια στιγμή κατασταλάζει. Αλλά αυτό που υπάρχει σήμερα είναι μια πολύ βαθιά αγάπη. Υπάρχει ένας βαθύς αλληλοθαυμασμός, μια ιερή προσωπική συμμαχία και μια απόλυτη συναισθηματική ταύτιση».

Όταν ο Γιώργος Λιάγκας τη ρώτησε τι θαυμάζει περισσότερο πάνω του, αλλά και ποιος είναι ο αυστηρός στο σπίτι, είπε:

«(Θαυμάζω) Τη δύναμή του. Είναι ο πιο δυνατός άνθρωπος που γνωρίζω. Έχει μια εσωτερική δύναμη, αδιανόητη, απύθμενη. Πολλές φορές με κάνει να αναρωτιέμαι και πώς πάντα βρίσκει τη θετική πλευρά της ζωής. Βλέπει τη φωτεινή πλευρά του ορίζοντα και σε τραβάει μαζί του εκεί. Ο αυστηρός στο σπίτι είμαι εγώ. Ο Κώστας συνήθως όταν βλέπει ότι τα πράγματα τεντώνουν πολύ, μπαίνει μέσα και τα εξισορροπεί. Κοίταξε να δεις. Είμαι πάρα πολύ κοντά του.

Ξέρω κάθε δευτερόλεπτο πού είναι, τι κάνει. Είμαι από πάνω δηλαδή. Θέλω να πιστεύω ότι φροντίζω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ψυχή του.

Προσπαθώ όσο περισσότερο μπορώ να βάλω μέσα στην καρδιά του και μέσα στο μυαλό του πράγματα, είτε αυτό σημαίνει να διαβάσω μαζί του, είτε σημαίνει να του μιλήσω για κάτι, να περπατήσουμε, να του δείξω κάτι, να συζητήσουμε για κάτι, να παίξουμε κάτι. Προσπαθώ πολύ να τον γεμίζω με όμορφα πράγματα, με εμπειρίες, με παραστάσεις, με εικόνες. Και από κει και πέρα να δημιουργήσω έναν άνθρωπο δυνατό, γιατί η εποχή μας θέλει δύναμη και ελεύθερο».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο πώς ήταν η διαχείριση της ισορροπίας, ανάμεσα στα παιδιά του Κώστα Μπακογιάννη, αλλά και του δικού τους:

«Με τον Κώστα ήρθαν όλα Γιώργο πάρα πολύ φυσικά και όμορφα και νομίζω ότι αυτό είναι τελικά που κρίνει μια σχέση. Σε πολλές φάσεις της ζωής μας έχουμε αναρωτηθεί αν αυτός είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για μένα και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Νομίζω ότι την απάντηση σε αυτό στη δίνει η άνεση, η ευκολία με την οποία περνάει, περνάς τις μέρες σου, περνάς το χρόνο σου με έναν άνθρωπο. Με τον Κώστα ήρθαν όλα πάρα πολύ φυσικά.

Ήξερα όταν αποφασίσαμε να είμαστε μαζί ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι μόνος του. Αν αγαπάς έναν άνθρωπο, τι θα πεις; Σε αγαπάω με όρους; Με ένα παιδί, με δύο παιδιά δεν υπάρχουν αυτά. Όλα ήρθαν πάρα πολύ φυσικά. Με τα παιδιά είναι, είμαστε τρομερά αγαπημένοι. Είναι σαν να είμαι δεύτερη μαμά τους, σαν να είναι παιδιά μου. Δεν τα ξεχωρίζω. Με τον ίδιο τρόπο θα μαλώσω το δικό μου, θα μαλώσω και τα άλλα παιδιά. Με τον ίδιο τρόπο θα αγκαλιάσω το δικό μου και θα αγκαλιάσω και τα άλλα παιδιά.

Ήρθαν με ένα πολύ φυσικό και πολύ όμορφο τρόπο και μπορεί να ακούγεται έτσι, να φαίνεται κάπως πολύπλοκο αν το δεις απ’ έξω, αλλά μέσα στη δική μας φωλιά τα πράγματα είναι πολύ ζεστά, πολύ ήρεμα και πολύ κανονικά».

Δείτε την συνέντευξη της Σίας Κοσιώνη στον ΑΝΤ1