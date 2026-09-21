Πετρέλαιο: Προς το μεγαλύτερο συνεχόμενο πτωτικό σερί από τον Ιούνιο η τιμή του brent – Γιατί μπορεί να σταθεροποιηθεί στα 100 δολ. το βαρέλι

Προς το μεγαλύτερο συνεχόμενο πτωτικό σερί από τον Ιούνιο οδεύει η διεθνής τιμή του αργού πετρελαίου (brent),τη στιγμή που το βλέμμα των traders είναι στραμμένο στις προσπάθειες που γίνονται για τη λήξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν και από τις δύο πλευρές, αλλά και στα στοιχεία που δείχνουν ότι οι ροές συνεχίζονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το investing.com, σήμερα στις 12.07 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας, η τιμή του αργού ανήλθε στα 101,83 δολάρια το βαρέλι καταγράφοντας μια μείωση της τάξεως του 1,96 % από 103,87 δολάρια το βαρέλι που ήταν στο προηγούμενο κλείσιμο στο Χρηματιστήριο Ενέργειας.

Επίσης επισημαίνεται πως, το brent σήμερα άνοιξε στα 104,82 δολάρια το βαρέλι και προβλέπεται να κινηθεί μεταξύ 101,21 δολαρίων το βαρέλι και 104,82 δολαρίων το βαρέλι.

Νωρίτερα, το https://en.oninvest.com/ επικαλούμενο σχετικές πληροφορίες του Reuters ανέφερε πως, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν σήμερα για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Μάλιστα, οι τιμές για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) για το Brent και το WTI έπεσαν στα χαμηλότερα επίπεδά τους από τις 10 Σεπτεμβρίου.

Η τιμή δε του brent,κατέγραψε μια πτώση άνω του 2% και ανήλθε στα 101,2 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ οι τιμές για το αμερικανικό αργό WTI έπεσαν κάτω από το “ψυχολογικό ” όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι και άγγιξαν το ενδοημερήσιο χαμηλό των 97,8 δολαρίων το βαρέλι.

Αξίζει να σημειωθεί πως, η τιμή του brent έχει σημειώσει μια άνοδο σχεδόν 70% από την αρχή του έτους, παρά την τρέχουσα υποχώρηση του, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκάλεσε διαταραχές στον εφοδιασμό μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ποια είναι η εικόνα στην αγορά πετρελαίου

Οι ροές του αργού πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ “σκαρφάλωσαν “τις τελευταίες 2 εβδομάδες σε υψηλό εξαμήνου, σύμφωνα με τον ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), σύμφωνα με το Bloomberg.

Οι βασικές διαδρομές διέλευσης έχουν καθαριστεί από νάρκες και οι σύμμαχοι στον Περσικό Κόλπο έχουν διακινήσει «τους τελευταίους δύο μήνες» περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, σημείωσε ο ίδιος.

Ωστόσο, εξακολουθεί να κινδυνεύει ο εφοδιασμός του πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το Reuters.

Συγκεκριμένα, οι σύμμαχοι του Ιράν Χούθι της Υεμένης δήλωσαν ότι, εξαπέλυσαν το Σάββατο επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) κατά των «ευαίσθητων» στόχων στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, το Ριάντ και στην εγκατάσταση της Saudi Aramco στο Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Υπενθυμίζεται πως, αυτός είναι ένας κομβικός σταθμός για τις εξαγωγές πετρελαίου της χώρας. Ακόμη, οι traders αναμένουν ότι, θα υπάρξει νέα πρόοδος σε ότι αφορά την αποκατάσταση της λειτουργίας του σαουδαραβικού αγωγού πετρελαίου «East-West», ο οποίος υπέστη εντός του μηνός ζημιές. Πρόκειται για έναν κρίσιμο αγωγό που λειτουργεί ως εναλλακτική διαδρομή για τις εξαγωγές πετρελαίου του βασιλείου, μετά τη διατάραξη της κυκλοφορίας μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Παρά την τρέχουσα υποχώρηση του, η τιμή του αργού πετρελαίου τύπου Brent έχει σημειώσει άνοδο σχεδόν 70% από την αρχή του έτους, καθώς ο πόλεμος προκάλεσε διαταραχές στον εφοδιασμό μέσω των Στενών του Ορμούζ και η Ουκρανία συνέχισε να πλήττει τις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας.

Οι τιμές των προϊόντων πετρελαίου, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και το diesel, έχουν αυξηθεί πιο απότομα σε σχέση με αυτές του αργού πετρελαίου, κάτι που έχει εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις, σύμφωνα με το Bloomberg.

Τι λένε οι αναλυτές

Για το θέμα του πετρελαίου μίλησαν αναλυτές στο https://en.oninvest.com/. «Η αγορά του πετρελαίου μεταβαίνει από μια φάση επιδείνωσης των συνθηκών εφοδιασμού σε ένα στάδιο, όπου τα χειρότερα της κρίσης μπορεί να έχουν ήδη παρέλθει » δήλωσε η ανώτερη αναλύτρια πετρελαίου της Guotai Junan Futures, Xu Zhao.

Ωστόσο ανέφερε ότι, η τιμή του brent μπορεί να σταθεροποιηθεί στην περιοχή περίπου των 100 δολαρίων το βαρέλι, καθώς δεν έχουν διαμορφωθεί ακόμη οι συνθήκες για μια μόνιμη πτωτική τάση.

«Φαίνεται πως, ένα μέρος του ασφαλίστρου κινδύνου (risk premium) αφαιρείται από τις τιμές του πετρελαίου, εν μέσω των προσδοκιών ότι ενδέχεται να διαφανεί αυτή την εβδομάδα μια διπλωματική οδός για την αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν», δήλωσε ο επικεφαλής αναλυτής αγοράς της KCM Trade,Tim Waterer (σύμφωνα με το Reuters).

«Το αν θα επαληθευτεί το παραπάνω, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ο χρόνος θα δείξει», σημείωσε.

«Οι ροές του πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να βρίσκονται σε εντυπωσιακά υψηλά επίπεδα, παρά τις διαταραχές στον αγωγό Ανατολής-Δύσης στη Σαουδική Αραβία», όπως επισήμαναν πρόσφατα αναλυτές της JPMorgan σε σχετικό σημείωμα τους.

Ο συνολικός όγκος των αποστολών πετρελαίου κατά το 10ήμερο που προηγήθηκε ανήλθε κατά μέσο όρο στα 17,1 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως (bpd) . Η ποσότητα αυτή υπολείπεται μόλις κατά 6,1 εκατομμύρια bpd από τον μέσο όρο που ήταν το 2025, συμπλήρωσαν, σύμφωνα με το Reuters.

«Η πιο αξιοσημείωτη μεταβολή προήλθε από τη Σαουδική Αραβία», είπαν οι αναλυτές.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία, κατά την περίοδο 13 -18 Σεπτεμβρίου, ο όγκος του πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας που διερχόταν από τα Στενά του Ορμούζ ανήλθε κατά μέσο όρο στα 2,9 εκατομμύρια bpd, από 700.000 bpd που ήταν τον Αύγουστο.