Τράπεζα της Ελλάδος: Αύξηση 12% στα τουριστικά έσοδα το 7μηνο – Τα στοιχεία για το έλλειμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας επιδεινώθηκε κατά το επτάμηνο 2026 ( Ιανουαρίου-Ιουλίου ) και το  έλλειμμά του διευρύνθηκε κατά περίπου 1,5 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και έφτασε  τα 9,3 δισ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η επιδείνωση οφείλεται κυρίως στη χειροτέρευση των ισοζυγίων δευτερογενών και πρωτογενών εισοδημάτων, ενώ τα έσοδα από τον τουρισμό αυξήθηκαν κατά 12% στα 13,5 δισ. ευρώ.

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ισοζύγιο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών επιδεινώθηκε στο επτάμηνο 2026  (Ιανουαρίου-Ιουλίου ) καθώς το έλλειμμά του διευρύνθηκε κατά περίπου 1,5 δισ. ευρώ από 9,3 δισ. ευρώ που ήταν την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
  • Τα έσοδα από τον τουρισμό σε αυτό το διάστημα αυξήθηκαν κατά 12% σε σύγκριση με πέρυσι στα 13,5 δισ. ευρώ, ενώ η τουριστική κίνηση αυξήθηκε κατά 8,6%.
  • Αυτή η επιδείνωση οφείλεται κυρίως στη χειροτέρευση του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων και, σε μικρότερο βαθμό, του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων, ενώ συγκρατήθηκε εν μέρει από τη βελτίωση που σημειώθηκε πρωτίστως στο ισοζύγιο αγαθών και δευτερευόντως στο ισοζύγιο υπηρεσιών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών επιδεινώθηκε κατά το επτάμηνο του 2026 (Ιανουαρίου-Ιουλίου ) καθώς το έλλειμμά του διευρύνθηκε κατά περίπου 1,5 δισ. ευρώ  από 9,3 δισ. ευρώ που ήταν την αντίστοιχη περίοδο  του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

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Αυτή η επιδείνωση, σύμφωνα με τα στοιχεία, οφείλεται κυρίως στη χειροτέρευση του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων και, σε μικρότερο βαθμό, του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων, ενώ συγκρατήθηκε εν μέρει από τη βελτίωση που σημειώθηκε πρωτίστως στο ισοζύγιο αγαθών και δευτερευόντως στο ισοζύγιο υπηρεσιών. Τα έσοδα από τον τουρισμό σε αυτό το διάστημα αυξήθηκαν κατά 12% σε σύγκριση με πέρυσι στα 13,5 δισ. ευρώ, ενώ η τουριστική κίνηση αυξήθηκε κατά 8,6%.

Αναλυτικά, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε, καθώς η αύξηση των εξαγωγών υπερέβη αυτή των εισαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 16,1% (4,9% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών κατά 5,8% (0,6% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 8,1% και οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 3,7% (3,3% και 2,5% σε σταθερές τιμές, αντίστοιχα).

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Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε έως έναν βαθμό από την επιδείνωση κυρίως του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών και δευτερευόντως του ισοζυγίου μεταφορών.

Τι άλλο δείχνουν τα στοιχεία

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων αυξήθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, αντανακλώντας κυρίως τη μείωση περίπου κατά το ήμισυ των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα, η οποία αντισταθμίστηκε ως έναν βαθμό από τη μείωση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε έλλειμμα έναντι πλεονάσματος την αντίστοιχη περίοδο του 2025, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας, αλλά και, σε μικρότερο βαθμό, της αύξησης των καθαρών πληρωμών στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

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Το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων αυξήθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και διαμορφώθηκε σε 9,0 δισ. ευρώ.

Στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν καθαρές ροές ύψους 2,0 δισ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν καθαρές ροές ύψους 7,6 δισ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη διεύρυνση κατά 1,9 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων και, σε μικρότερο βαθμό, στην άνοδο κατά 553,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεων των κατοίκων αντανακλά κυρίως την άνοδο κατά 8,7 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια, καθώς και την αύξηση κατά 2,8 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές εγχώριων επιχειρήσεων.

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