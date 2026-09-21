Θάνατος 82χρονου μετά από συμπλοκή για μία ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη: Συνελήφθη και η 21χρονη – Το BBC μετέδωσε την είδηση

Ένας 82χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του έπειτα από συμπλοκή που σημειώθηκε στην Ακτή Βουλιαγμένης την Κυριακή (21/9), με αφορμή μια διαφωνία για ξαπλώστρες. Για το περιστατικό συνελήφθησαν ένας 76χρονος άνδρας και μία 21χρονη γυναίκα ΑμεΑ, ενώ η υπόθεση προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον.

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Κοινωνία

Ξαπλώστρες - παραλία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 82χρονος έχασε τη ζωή του στη Βουλιαγμένη καθώς μετά από συμπλοκή για μια ξαπλώστρα έπαθε ανακοπή.
  • Συνελήφθησαν ο 76χρονος και η 21χρονη ΑμεΑ που τον συνόδευε στην παραλία, με τον πρώτο να κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη.
  • Ο θάνατος του 82χρονου με φόντο τη διαμάχη για μια ξαπλώστρα προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον, με το BBC να καταγράφει τις εξελίξεις.

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Σε ακόμη μία σύλληψη προχώρησε η αστυνομία για το επεισόδιο που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (21/9) στην Βουλιαγμένη και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 82χρονος. Ο ηλικιωμένος υπέστη ανακοπή μετά τη συμπλοκή με τον 76χρονο που σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα και, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης αρχικά από τους διασώστες και το προσωπικό της Ακτής Βουλιαγμένης και στη συνέχεια από το ΕΚΑΒ, κατέληξε στο Ασκληπιείο Βούλας.

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Ειδικότερα, μετά τη χθεσινή σύλληψη του 76χρονου για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη και η 21χρονη ΑμεΑ που τον συνόδευε στην παραλία. Σε βάρος της νεαρής ΑμεΑ σχηματίστηκε δικογραφία για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, καθώς και για απειλή και εξύβριση.

 Τι είπε αυτόπτης μάρτυρας

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο Γιώργος Χριστόπουλος, ο οποίος βρισκόταν στην πλαζ και είδε μέρος του περιστατικού, περιέγραψε λεπτό προς λεπτό όσα αντιλήφθηκε.

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Όπως ανέφερε, είχε φτάσει στην Ακτή Βουλιαγμένης περίπου στις 8:30 το πρωί. Λίγο πριν από τις 10, άκουσε μαζί με άλλους λουόμενους «ουρλιαχτά και φωνές» και έσπευσε προς το σημείο.

«Τρέξαμε αμέσως να δούμε τι συμβαίνει και βλέπουμε μία συμπλοκή, μία νεαρή κυρία, έναν κύριο κι έναν άλλον κύριο να διαπληκτίζονται», περιέγραψε.

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Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, η ένταση είχε ξεκινήσει από διαφωνία για μια ξαπλώστρα και μια καρέκλα. Ο 82χρονος φέρεται να υποστήριζε ότι είχε κρατήσει τις θέσεις νωρίτερα και ότι οι υπόλοιποι δεν είχαν δικαίωμα να τις χρησιμοποιήσουν.

Ο αυτόπτης μάρτυρας υποστήριξε ότι, όταν έφτασε στο σημείο, ο 82χρονος είχε ήδη χαστουκίσει τη νεαρή γυναίκα, γεγονός που, όπως είπε, προκάλεσε την έντονη αντίδρασή της.

«Εκείνη τη στιγμή δεν είχε έρθει πολύς κόσμος. Μετά τις 10-11 βούλιαξε η πλαζ. Ήταν άδεια ακόμα, υπήρχαν ξαπλώστρες», ανέφερε, περιγράφοντας την εικόνα που αντίκρισε.

Ο ίδιος θυμάται τον 82χρονο να φωνάζει προς τη νεαρή γυναίκα και να επικαλείται την ιδιότητά του, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι είναι «ναύαρχος» και ζητώντας σεβασμό. Παράλληλα, σύμφωνα με τη μαρτυρία, η νεαρή γυναίκα αντέδρασε έντονα μετά το χαστούκι και στη συνέχεια παρενέβη και ο άνδρας που τη συνόδευε.

«Όταν χτυπάνε μια κυρία που συνοδεύεις, εννοείται ότι θα αντισταθεί κι αυτός», είπε ο κ. Χριστόπουλος, διευκρινίζοντας ότι, από όσα ο ίδιος είδε, ο άνδρας δεν χτύπησε τον 82χρονο αλλά τον απώθησε και προσπάθησε να απομακρύνει τη γυναίκα.

Στη συνέχεια, όπως περιγράφει ο αυτόπτης μάρτυρας, ο 82χρονος κατέρρευσε και έπεσε στο έδαφος. Αμέσως κινητοποιήθηκαν εργαζόμενοι της Ακτής Βουλιαγμένης, ενώ στο σημείο έσπευσαν νοσηλεύτρια, γιατρός και ναυαγοσώστης, οι οποίοι ξεκίνησαν προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης.

«Του κάνανε μαλάξεις μέχρι κάποια στιγμή που δεν ανέπνεε ο άνθρωπος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια έφτασαν αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι συνέχισαν την προσπάθεια ανάνηψης με τον απαραίτητο εξοπλισμό. Ο αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι κάποια στιγμή ο ηλικιωμένος άρχισε και πάλι να αναπνέει, προτού μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Λίγες ώρες αργότερα, όπως είπε, ενημερώθηκε ότι ο 82χρονος δεν κατάφερε τελικά να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε στο Ασκληπιείο Βούλας.

Στο BBC «έπαιξε» η υπόθεση

Ο θάνατος του 82χρονου με φόντο τη διαμάχη για μια ξαπλώστρα προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον, με το BBC να καταγράφει τις εξελίξεις γύρω από το περιστατικό που έχει προκαλέσει συζητήσεις.

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