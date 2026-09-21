Βουλιαγμένη: Χωρίς προηγούμενο η συμπλοκή για την ξαπλώστρα που οδήγησε στον θάνατο του 82χρονου – Στον εισαγγελέα ο 76χρονος

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Δεν έχει προηγούμενο η τραγωδία που διαδραματίστηκε το πρωί της Κυριακής (20/9), στην Βουλιαγμένη με αφορμή μία ξαπλώστρα… για την οποία συνεπλάκησαν άγρια ένας 76χρονος και ένας 82χρονος, ενώ στο σημείο της συμπλοκής βρισκόταν και μια 21χρονη φίλη του 76χρονου.

Στον εισαγγελέα ο 76χρονος

Ο 82χρονος κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και, παρά τις προσπάθειες που έγιναν για την ανάνηψή του, έχασε τη ζωή του. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 76χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία για πρόκληση θανατηφόρας σωματικής βλάβης και ο οποίος σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Η αρχική λογομαχία, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, γρήγορα πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις. Η αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε έντονο καβγά και στη συνέχεια σε σωματική συμπλοκή.

Κατέρρευσε ο 82χρονος

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 82χρονος κατέρρευσε μετά τον ξυλοδαρμό του και υπέστη ανακοπή σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Νοσοκόμα της Ακτής Βουλιαγμένης έσπευσε να συνδράμει και προχώρησε σε προσπάθειες ανάνηψης. Συγκεκριμένα, του παρείχε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ενώ χρησιμοποιήθηκε και απινιδωτής.

Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για να επανέλθει ο 82χρονος, η προσπάθεια ανάνηψης δεν είχε αποτέλεσμα και ο ηλικιωμένος κατέληξε.

Ελεύθερη η 21χρονη

Η 21χρονη φίλη του 76χρονου, η οποία βρισκόταν στο σημείο και σύμφωνα με τις μαρτυρίες είχε εμπλακεί στη λογομαχία που ξεκίνησε για τις ξαπλώστρες, συνελήφθη στο πλαίσιο της αρχικής διερεύνησης του περιστατικού.

Ωστόσο, η 21χρονη στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη.

Έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες

Οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η αντιπαράθεση στην παραλία και τον τρόπο με τον οποίο η λογομαχία εξελίχθηκε σε συμπλοκή.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και η ακολουθία των γεγονότων που οδήγησαν στην κατάρρευση του 82χρονου και, τελικά, στον θάνατό του.

Οι καταθέσεις των μαρτύρων και τα υπόλοιπα στοιχεία της υπόθεσης αναμένεται να συμβάλουν στην πλήρη αποσαφήνιση του περιστατικού και των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μοιραία συμπλοκή στην Ακτή Βουλιαγμένης.