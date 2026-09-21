Τι αποκάλυψε η κατάθεση υπαλλήλου του ιατρείου στο Κολωνάκι. Τα απολογητικά υπομνήματα του ζεύγους των γιατρών και τα σχέδιά τους για… διακοπές πλασμαφαίρεσης σε Μύκονο, Αντίπαρο και Πόρτο Χέλι.

Του ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Μια κλειστή πόρτα σε έναν από τους ακριβότερους δρόμους του Κολωνακίου και πίσω από αυτήν ένα πελατολόγιο με πρόσωπα της κοσμικής Αθήνας, επιχειρηματίες, καλλιτέχνες, δικηγόρους και μάνατζερ. Η κατάθεση υπαλλήλου του ιατρείου της οδού Καρνεάδου έρχεται να αποκαλύψει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε ο χώρος όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης, αλλά και την πρακτική που πλέον βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών: τη συστηματική διαγραφή των ηλεκτρονικών ραντεβού.

«Ήταν πάγια διαδικασία στο τέλος της ημέρας να διαγράφονται όλα τα ραντεβού που πραγματοποιήθηκαν», φέρεται να κατέθεσε η γραμματέας του ιατρείου των Η. Θ. και Ι. Γ. Τα ραντεβού δεν σημειώνονταν σε χειρόγραφες ατζέντες, αλλά καταχωρίζονταν ηλεκτρονικά, σε ημερολόγιο iCloud. Πίσω από αυτήν την πρακτική ίσως βρισκόταν και η επιθυμία να προστατεύεται η ανωνυμία μιας ιδιαίτερα προβεβλημένης πελατείας. Η έκπληξη στο φάκελο που έκρυβε ο Μαζωνάκης για τον Παυριανό – Δείτε βίντεο Από το συγκεκριμένο ιατρείο φέρονται να είχαν περάσει άνθρωποι με μεγάλη οικονομική επιφάνεια και έντονη δημόσια παρουσία. Ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας είναι σαφής. Σύμφωνα με το άρθρο 14, ο ιδιώτης γιατρός υποχρεούται να τηρεί ιατρικό αρχείο, σε ηλεκτρονική ή μη μορφή, το οποίο να διατηρεί για μία δεκαετία.

Ο νόμος ορίζει ότι στο αρχείο, εκτός από τον λόγο της επίσκεψης, τη διάγνωση ή τη θεραπεία, πρέπει να αναφέρονται η ημερομηνία και η ώρα του ραντεβού. Οι αστυνομικοί, κατά την έρευνα που πραγματοποίησαν, εντόπισαν σε φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή αρχείο με την ονομασία «Μαζωνάκης Γιώργος». Ωστόσο, σύμφωνα με την Αστυνομία, υπήρξε προσπάθεια διαγραφής στοιχείων, τα οποία ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Ο μυστηριώδης υπνοθεραπευτής

Ένα ακόμη πρόσωπο που μπαίνει στο κάδρο της υπόθεσης είναι ο υπνοθεραπευτής Ν. Κ., ο οποίος είχε επαφές με την Ι. Γ. και, σύμφωνα με όσα ο ίδιος έχει δηλώσει, δεχόταν πελάτες έπειτα από συστάσεις της.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να τον συνάντησε τη Δευτέρα, δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του. Μάλιστα, οι δύο άνδρες είχαν προγραμματίσει να συναντηθούν ξανά στις 17:00 της Τετάρτης, την ημέρα δηλαδή που ο τραγουδιστής έχασε τη ζωή του.

Ο υπνοθεραπευτής είναι ο παραλήπτης της επίμαχης φωτογραφίας που απαθανατίζει τον Γιώργο Μαζωνάκη με τα μάτια κλειστά. Όπως ισχυρίζεται, μπορούν να αφαιρούν δόντια χωρίς την κλασική αναισθησία, αξιοποιώντας τεχνικές ύπνωσης. Οι περιγραφές του δεν σταματούν εκεί. Εχει αφηγηθεί ότι στην Κέρκυρα παρατηρούσε φίδια να «υπνωτίζουν» ποντίκια, ενώ έχει αποδώσει ανάλογη ικανότητα ακόμη και στις γάτες, περιγράφοντας περιστατικό κατά το οποίο, όπως λέει, μια γάτα «υπνώτισε» ένα σαμιαμίδι μέχρι αυτό να πέσει από τον τοίχο…

Οι απολογίες

Σε αντίθεση με όσα περιλαμβάνονται στη δικογραφία, η Ι. Γ. αρνείται ότι οι πράξεις της συνδέονται αιτιωδώς με τον θάνατο του τραγουδιστή. Στο απολογητικό της υπόμνημα τοποθετεί την ανακοπή του Γιώργου Μαζωνάκη στις 16:15 και υποστηρίζει ότι το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε στις 16:21, άρα, κατά τη δική της θέση, χωρίς καθυστέρηση.

«Ο θάνατος του Μαζωνάκη δεν συνδέεται με τις πράξεις μου. Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ δεν είχε μαζί του φορείο, με αποτέλεσμα να τον βάλουν σε καρέκλα και να σταματήσουν την ΚΑΡΠΑ», είπε χαρακτηριστικά.

Διαφορετική υπερασπιστική γραμμή κράτησε ο σύζυγός της Η. Θ. Ο παθολόγος φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του ότι δεν είχε προηγούμενη ενημέρωση για όσα συνέβαιναν στον χώρο του ιατρείου σχετικά με τον Γιώργο Μαζωνάκη. «Δεν είχα προηγουμένως καμία ενημέρωση για το περιστατικό. Ενημερώθηκα μετά την ανακοπή που υπέστη ο Μαζωνάκης. Είχα άλλον ασθενή και μάλιστα εκείνη την ώρα συμπλήρωνα ένα παραπεμπτικό το οποίο σας προσκομίζω», δήλωσε.

Πέντε προειδοποιήσεις

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα αποκτούν οι πέντε προειδοποιήσεις που, σύμφωνα με το καταγραφικό, έστειλε το μηχάνημα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Οι πρώτες δύο εμφανίζονται στις 14:25 και στις 14:26, πριν ακόμη αρχίσει η κυρίως πλασμαφαίρεση στις 14:37, και καταγράφονται ως «συναγερμός 9».

Πρόκειται για προειδοποίηση που σχετίζεται με υπέρβαση του προκαθορισμένου ορίου φλεβικής πίεσης. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακτήθηκαν από τη μνήμη του μηχανήματος, οι δύο αυτές προειδοποιήσεις δεν πέρασαν απαρατήρητες, καθώς καταγράφηκε η επιβεβαίωσή τους από τον χειριστή, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία.

Η γιατρός όχι μόνο δεν σταματά το μηχάνημα, αλλά φωτογραφίζει δύο φορές τον Μαζωνάκη που έχει κλειστά τα μάτια του στις 14:44:19 και 14:43:36, ενώ τραβά και ένα βίντεο στις 14:43:55. Στις 19:09:13, λίγο πριν καταθέσει στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας, έσβησε το υλικό, το οποίο ωστόσο ανακτήθηκε από την Αστυνομία.

Ακολούθησαν ακόμη τρεις συναγερμοί κατά την εξέλιξη της συνεδρίας, με αποτέλεσμα οι συνολικές προειδοποιήσεις να φτάσουν τις πέντε. Ο κρίσιμος συναγερμός θεωρείται ο τρίτος, στις 15:23:09, 15 δευτερόλεπτα μετά την ένδειξη για «παύση θεραπείας».

Η Ι. Γ. στην απολογία της φέρεται να υποστήριξε ότι «οι συναγερμοί που χτύπησαν δεν συνδέονται απαραίτητα με πιθανή ανακοπή, αλλά έχουν να κάνουν με ήπιες επιπλοκές. Για παράδειγμα, μπορεί να έσπασε η φλέβα ή να βγήκε προσωρινά ο φλεβοκαθετήρας», ενώ είπε ότι κατείχε και χρησιμοποιούσε νόμιμα τα μηχανήματα: «Τα μηχανήματα στο ιατρείο είναι νόμιμα. Έχουν δηλωθεί στον ιατρικό σύλλογο και για το 2025-2026».

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, ερευνάται ο τρόπος με τον οποίο είχε δηλωθεί το επίμαχο μηχάνημα. Στη συμπληρωματική αίτηση της γιατρού προς τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, φέρεται να είχε περιγραφεί όχι ως μηχάνημα πλασμαφαίρεσης αλλά ως αναπληρωματικό προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στον ιατρικό σύλλογο δημιουργήθηκαν ερωτήματα και είχε δρομολογηθεί νέος έλεγχος. Όμως το κλιμάκιο δεν πρόλαβε να τον πραγματοποιήσει, καθώς μεσολάβησε ο θάνατος του τραγουδιστή.

Σχεδίαζαν «διακοπές πλασμαφαίρεσης»

Τα σχέδια του ζεύγους των γιατρών για επέκταση σε Μύκονο, Αντίπαρο και Πόρτο Χέλι και η εταιρεία εισαγωγής

Την παράλληλη επιχειρηματική και εμπορική δραστηριότητα που φέρεται να είχε αναπτύξει το ζεύγος των γιατρών του Κολωνακίου ερευνά η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Τη νέα έρευνα για το ζευγάρι, που στο ιατρείο του βρήκε τον θάνατο ο Γιώργος Μαζωνάκης, φαίνεται να «πυροδότησαν» πληροφορίες για επιχειρηματικά σχέδια των δύο γιατρών για επέκταση στις Κυκλάδες και στο Πόρτο Χέλι. Στις πληροφορίες γίνεται λόγος για συνεννοήσεις στο αρχικό στάδιο του ζευγαριού με επιχειρηματίες σε Μύκονο και Αντίπαρο ώστε να μεταφέρουν τους καλοκαιρινούς μήνες το ένα από τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης προκειμένου οι «θεραπείες» αναζωογόνησης να πραγματοποιούνται και στα δημοφιλή νησιά.

Παράλληλα, υπάρχουν πληροφορίες και για συνεργασία με δύο επενδυτές οι οποίοι σκόπευαν να δημιουργήσουν ένα πολυτελές ξενοδοχείο στο Πόρτο Χέλι, όπου θα γίνονταν «θεραπείες» αναζωογόνησης.

Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής, έχει μπει και μια εταιρεία της οποίας τα γραφεία βρίσκονται στο Κολωνάκι, στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ.

Η εταιρεία που εισήγαγε ιατρικά μηχανήματα, κυρίως πλασμαφαίρεσης, ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2025 με αρχικό κεφάλαιο 2.000 ευρώ και ιδρυτή των 58χρονο γιατρό. Σύντομα η εταιρεία πέρασε στο όνομα στενού συγγενικού προσώπου του ιατρού και μιας ειδικευόμενης ιατρού. Η αγορά του πρώτου μηχανήματος πλασμαφαίρεσης πραγματοποιήθηκε μέσω της συγκεκριμένης εταιρείας και κόστισε 29.000 ευρώ.

Την άδειασαν

Την επομένη του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και ενώ το ζευγάρι στο αρχικό στάδιο ερευνών είχε αφεθεί προσωρινά ελεύθερο, στο κτίριο που στεγάζει την εταιρεία εμφανίστηκαν δύο άγνωστα πρόσωπα τα οποία στην κυριολεξία άδειασαν τα γραφεία από φακέλους, έγγραφα και άλλα υλικά.

Η έρευνα ωστόσο της Αρχής θα επεκταθεί και στα φορολογικά δεδομένα του ζευγαριού ώστε να διαπιστωθεί εάν οι φορολογικές δηλώσεις που κατέθεταν οι δύο γιατροί συνάδουν με τον τρόπο με τον οποίο ζούσαν, αλλά και με το πραγματικό μέγεθος της οικονομικής τους επιφάνειας, καθώς ο 58χρονος φορούσε και επιδείκνυε με υπερηφάνεια το ρολόι του αξίας 200.000 ευρώ.

Αλλωστε το φως της δημοσιότητας έχουν δει καταγγελίες για ποσά άνω των 6.000 ευρώ για κάθε «θεραπεία». Η έρευνα θα επεκταθεί και στα ακίνητα του ζευγαριού και όταν πια διαπιστωθεί το τι ακριβώς συμβαίνει είναι δυνατόν να κατασχεθούν ακίνητη περιουσία αλλά και τραπεζικές καταθέσεις. Τέλος, με ειδική εντολή θα ανοίξουν εν ευθέτω χρόνω θυρίδες που ενδεχομένως διατηρούσε σε τραπεζικά υποκαταστήματα το ζευγάρι των γιατρών του Κολωνακίου.