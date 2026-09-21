Τι αποκάλυψε η κατάθεση υπαλλήλου του ιατρείου στο Κολωνάκι. Τα απολογητικά υπομνήματα του ζεύγους των γιατρών και τα σχέδιά τους για… διακοπές πλασμαφαίρεσης σε Μύκονο, Αντίπαρο και Πόρτο Χέλι.