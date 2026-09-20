Η έκπληξη στο φάκελο που έκρυβε ο Μαζωνάκης για τον Παυριανό – Δείτε βίντεο

Στο “Με λένε Γιώργο” του ΣΚΑΪ, το ειδικό αφιέρωμα για τον Γιώργο Μαζωνάκη λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του και προβλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, μίλησε κι ο Γιώργος Παυριανός.

Για την γνωριμία τους, την επιτυχημένη συνεργασία τους αλλά και για ένα δώρο που είχε λάβει απρόσμενα από τον καλό του φίλο και αείμνηστο τραγουδιστή στο μακρινό παρελθόν.

“Με εκπλήσσεις ευχάριστα”

Όπως χαρακτηριστικά αποκάλυψε ο Γιώργος Παυριανός στην κάμερα του ΣΚΑΪ, το Σάββατο, “ένα βράδυ, όπως μπαίνω στο καμαρίνι του, μου λέει “Παύρι, αυτό για σένα” και μου πετάει έναν φάκελο. Μέσα στον φάκελο είχε ένα εκατομμύριο δραχμές”.

“Λέω, “Γιώργο μου, με εκπλήσσεις ευχάριστα και από δω και πέρα, ό,τι θέλεις, για σένα εγώ θα καθαρίζω”. Ήταν ένα εκατομμύριο δραχμές. Ήταν ένα εκατομμύριο αγάπη, ψυχές και αισθήματα που είχε ο Γιώργος”.

Σχετικά με την ιστορία πίσω από την επιτυχία “Παιδί της νύχτας” που πολλοί αγάπησαν με την φωνή του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Γιώργος Παυριανός εκμυστηρεύτηκε τα εξής στο “Με λένε Γιώργο” του ΣΚΑΪ. “Πήγα στο σπίτι του, είχε μαγειρέψει ρεβίθια, “συνταγή της μάνα μου είναι” μου είπε και καθίσαμε να φάμε. Μετά, ήπιαμε ένα δυο ουίσκι και αρχίσαμε και μιλάγαμε”.

“Άρχισε μια εξομολόγηση η οποία ήταν πολύ βαθιά. Του είπα “θα σου κάνω ένα τραγούδι λεζάντα”. Λεζάντα λέμε τα τραγούδια που σε χαρακτηρίζουν. Τον ρώταγα διάφορα, “πως μένεις εδώ πέρα;” και μου είπε… ε, μόνος μου είμαι, με ένα σκυλί και αυτός είναι ο μόνος φίλος μου”.