Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 89-93: Η Βασίλισσα πήρε… ρεβάνς και κατέκτησε το Euroleague Super Cup – ΒΙΝΤΕΟ

Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν αυτή που χαμογέλασε στο τέλος ενός τελικού με υψηλό σκορ, διακυμάνσεις και ένταση, επικρατώντας του Ολυμπιακού με 93-89 στο Άμπου Ντάμπι και γράφοντας το όνομά της στην ιστορία ως η πρώτη κάτοχος του Super Cup της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να διαχειριστεί ένα δύσκολο ξεκίνημα, κατάφερε όμως να επιστρέψει στο παιχνίδι και να μετατρέψει την αναμέτρηση σε ντέρμπι. Στο 24ο λεπτό οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν μπροστά με 61-56, ωστόσο δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν τον ίδιο ρυθμό μέχρι το τέλος. Η Ρεάλ εκμεταλλεύτηκε τις διακυμάνσεις της ελληνικής ομάδας και πήρε το τρόπαιο, αλλά και μία άτυπη ρεβάνς από τον περσινό χαμένο τελικό του φάιναλ φορ της Euroleague στο Telekom Center Athens.

Οι Βεζένκοβ (22π.), Φουρνιέ (14π.), Χολ (13π.) και Μοντέρο (12π.) ξεχώρισαν για τον Ολυμπιακό, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή του Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ιδιαίτερα στην τρίτη περίοδο. Ο Μιλουτίνοβ δεν χρησιμοποιήθηκε λόγω της τενοντίτιδας που αντιμετωπίζει.

Για τη Ρεάλ, Καμπάτσο και Μάλεντον, Λουαού-Καμπαρό και Πραντίγια, καθώς και Φελίς και Ντεκ έδωσαν λύσεις σε διαφορετικά σημεία της αναμέτρησης, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του ιστορικού τροπαίου.

Ο αγώνας

Ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε αρχικά με Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοβ και Χολ, όμως δυσκολεύτηκε να βρει επιθετικό ρυθμό. Το 11-11 αποτέλεσε την τελευταία ισορροπημένη στιγμή της πρώτης περιόδου, καθώς οι συνεχείς αλλαγές της Ρεάλ διατήρησαν υψηλή την ένταση και της επέτρεψαν να ξεφύγει με 22-12 στο 8′. Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε στο 24-15.

Η είσοδος του Μοντέρο, του Φουρνιέ, του Παπανικολάου, του Βεζένκοβ και του Τζόουνς έδωσε ενέργεια στον Ολυμπιακό. Με τον Φουρνιέ πρωταγωνιστή, οι Πειραιώτες πλησίασαν στο 27-24 στο 13′, χωρίς όμως να καταφέρουν να ανατρέψουν άμεσα την κατάσταση. Η Ρεάλ διατήρησε τον έλεγχο και πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη 47-43, με τον Τζόζεφ να διαμορφώνει το σκορ με λέι-απ στην εκπνοή.

Η εικόνα άλλαξε στην τρίτη περίοδο. Ο Ολυμπιακός μπήκε αποφασισμένος και μετέτρεψε το 43-47 σε 48-47, ενώ στη συνέχεια, με τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ να δημιουργεί και τους Γουόρντ και Χολ να εκτελούν, έφτασε στο 61-56 στο 24′. Ο Αμερικανός είχε ήδη φτάσει τις οκτώ ασίστ, αλλά η Ρεάλ αντέδρασε άμεσα και ανέκτησε το προβάδισμα, κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο στο 75-72.

Στην τελευταία περίοδο, ο Ολυμπιακός έμεινε χωρίς καλάθι στα πρώτα λεπτά και δυσκολεύτηκε να ακολουθήσει. Στο 33′ ο Μοντέρο αστόχησε ακόμη και σε λέι-απ στον αιφνιδιασμό, ενώ λίγο αργότερα ένα λάθος του και μία βολή του Καμπάτσο έφεραν τη Ρεάλ στο +8, με το σκορ στο 85-77 στο 36′.

Ο Βεζένκοβ προσπάθησε να αλλάξει τα δεδομένα, μειώνοντας με τρίποντο και γκολ-φάουλ σε 87-83. Ο Φουρνιέ κράτησε τον Ολυμπιακό ζωντανό με δύσκολα σουτ, γράφοντας το 91-89, όμως η Ρεάλ είχε την τελευταία απάντηση. Το επιθετικό ριμπάουντ και το καλάθι του Φελίς διαμόρφωσαν το τελικό 93-89 και χάρισαν στη «Βασίλισσα» το ιστορικό τρόπαιο.

Τα δεκάλεπτα: 15-24, 43-47, 72-75, 89-93

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πέρες, Κονσταντίνοβς, Μπισουέλ

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 3 (1), Γουάρντ 10 (2), Μοντέρο 12 (1), Βεζένκοβ 22 (2), Παπανικολάου 2, Ντόρσεϊ 7 (1), Εντιαγιέ 4, Τζόζεφ 2, Χολ 13, Φουρνιέ 14 (1).

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Πέδρο Μαρτίνεθ): Λουαού-Καμπαρό 12 (2), Πραντίγια 11 (1), Αμπάλντε 5 (1), Καμπάτσο 7 (1), Οκέκε 2, Μαλέντον 10, Ντεκ 8 (2), Γιαντούνεν 11 (1), Ταβάρες 6, Γιουλ 3 (1), Φέλις 11 (1), Τζόουνς 7.