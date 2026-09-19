Μπράιτον – Άρσεναλ: Τρομερός Κωστούλας κόντρα στους πρωταθλητές Αγγλίας – Γκολ και ασίστ στο Α’ ημίχρονο – ΒΙΝΤΕΟ

Σε παράσταση για έναν ρόλο εξελίχθηκε το Α’ ημίχρονο του αγώνα της Μπράιτον κόντρα στην πρωταθλήτρια Άρσεναλ για την 5η Αγωνιστική της Premier League.
Οι “γλάροι” στα γενέθλια τους βρίσκονται μπροστά στο σκορ με 2-0 της πρωταθλήτριας Αγγλίας Άρσεναλ με τον Μπάμπη Κωστούλα να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός στο 31′ σέρβιρε στον Γκρος το 1-0 για να έρθει στο 45′ με έναν κεραυνό να νικήσει τον Ράγια και να κάνει το 2-0, που ήταν και το σκορ της ανάπαυλας.
Η ασίστ του Κωστούλα
🚨 Pascal Groß hunts David Raya from outside.
🏴 Brighton 1-0 Arsenal
pic.twitter.com/pZatUiMtPq
— Goals Xtra (@GoalsXtra) September 19, 2026
Το γκολ του Κωστούλα
🚨🏴 KOSTOULAS DOUBLES THE LEAD FOR BRIGHTON! WHAT A FINISH! 🤯
Brighton 2-0 Arsenal.pic.twitter.com/S1VUvL4i4y
— Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 19, 2026