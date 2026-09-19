Μπράιτον – Άρσεναλ: Τρομερός Κωστούλας κόντρα στους πρωταθλητές Αγγλίας – Γκολ και ασίστ στο Α’ ημίχρονο – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Μπάμπης Κωστούλας ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο Α' ημίχρονο του αγώνα της Μπράιτον κόντρα στην Άρσεναλ για την 5η Αγωνιστική της Premier League, σημειώνοντας ένα γκολ και δίνοντας μία ασίστ.

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Αθλητισμός

Χαράλαμπος Κωστούλας
πηγή: AP Photo/Kin Cheung
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε παράσταση για έναν ρόλο εξελίχθηκε το Α’ ημίχρονο του αγώνα της Μπράιτον κόντρα στην πρωταθλήτρια Άρσεναλ, με τους “γλάρους” να προηγούνται 2-0.
  • Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός Μπάμπης Κωστούλας είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης.
  • Ο Κωστούλας σέρβιρε στον Γκρος το 1-0 στο 31′ και στο 45′ νίκησε τον Ράγια με κεραυνό για το 2-0.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε παράσταση για έναν ρόλο εξελίχθηκε το Α’ ημίχρονο του αγώνα της Μπράιτον κόντρα στην πρωταθλήτρια Άρσεναλ για την 5η Αγωνιστική της Premier League.

Οι “γλάροι” στα γενέθλια τους βρίσκονται μπροστά στο σκορ με 2-0 της πρωταθλήτριας Αγγλίας Άρσεναλ με τον Μπάμπη Κωστούλα να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός στο 31′ σέρβιρε στον Γκρος το 1-0 για να έρθει στο 45′ με έναν κεραυνό να νικήσει τον Ράγια και να κάνει το 2-0, που ήταν και το σκορ της ανάπαυλας.

Η ασίστ του Κωστούλα

 

Το γκολ του Κωστούλα

 

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