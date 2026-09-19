Μαρία Καπνίση: Λιποθύμησε η αρχηγός της Ένωσης μετά το τέλος του αγώνα «ΑΕΚ-ΠΑΟΚ» – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Η αρχηγός της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, Μαρία Καπνίση, λιποθύμησε μετά το τέλος του αγώνα ΑΕΚ-ΠΑΟΚ για την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγία Όλγα.

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Αθλητισμός

ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Μαρία Καπνίση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με το σφύριγμα της λήξης του αγώνα ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, η αρχηγός της Ένωσης, Μαρία Καπνίση, λιποθύμησε.
  • Η Μαρία Καπνίση μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγία Όλγα για εξετάσεις, με την πρώτη διάγνωση να αναφέρει πως έπαθε θερμοπληξία.
  • Σοβαρά παράπονα για την ώρα διεξαγωγής του αγώνα έκανε η Δέσποινα Χατζηνικολάου, τονίζοντας πως «Είναι απαράδεκτο οι αγώνες να γίνονται 14:00. Είναι επικίνδυνο».

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Με το σφύριγμα της λήξης του αγώνα ΑΕΚΠΑΟΚ, για την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος γυναικών, η αρχηγός της Ένωσης, Μαρία Καπνίση, ζαλίστηκε και λιποθύμησε, με αποτέλεσμα να της προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες.

Στη συνέχεια, η αρχηγός της ΑΕΚ μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγία Όλγα για εξετάσεις, με τους ανθρώπους της “Ένωσης” να είναι καθησυχαστικοί, με την πρώτη διάγνωση να αναφέρει πως η ποδοσφαιρίστρια του “Δικεφάλου” έπαθε θερμοπληξία.

Σοβαρά παράπονα για την ώρα διεξαγωγής του αγώνα έκανε με δήλωση της στην ΕΡΤ, Δέσποινα Χατζηνικολάου. «Είναι απαράδεκτο οι αγώνες να γίνονται 14:00. Είναι επικίνδυνο» ανέφερε χαρακτηριστικά η παίκτρια της ΑΕΚ.

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