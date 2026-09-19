Νέος σεισμός 4 Ρίχτερ στην Εύβοια – Λέκκας στο enikos.gr: «Συνδέεται με την σεισμική ακολουθία του Μαΐου»

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Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Εύβοια.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο εντόπισε το επίκεντρο της δόνησης σε απόσταση 8 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της Λίμνης Ευβοίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 18,2 χιλιόμετρα.

Μιλώντας στο enikos.gr, ο καθηγητής Ευθύμης Λέκκας διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη δόνηση «δεν μπορεί να θεωρηθεί μετασεισμός, αλλά ανήκει στη σεισμική ακολουθία του Μαΐου».

Ερωτηθείς εάν η συγκεκριμένη σεισμική δραστηριότητα θα μπορούσε στη συνέχεια να δώσει μεγαλύτερα μεγέθη, ο κ. Λέκκας τόνισε ότι οι σεισμολόγοι «το παρακολουθούν».