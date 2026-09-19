Νέος σεισμός 4 Ρίχτερ στην Εύβοια – Λέκκας στο enikos.gr: «Συνδέεται με την σεισμική ακολουθία του Μαΐου»

Σεισμική δόνηση 4 Ρίχτερ καταγράφηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Εύβοια, με επίκεντρο 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Λίμνης Ευβοίας. Ο Ευθύμης Λέκκας ανέφερε ότι η δόνηση εντάσσεται στη σεισμική ακολουθία του Μαΐου και ότι οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη της δραστηριότητας.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

seismos
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Εύβοια.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο εντόπισε το επίκεντρο της δόνησης σε απόσταση 8 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της Λίμνης Ευβοίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 18,2 χιλιόμετρα.

Μιλώντας στο enikos.gr, ο καθηγητής Ευθύμης Λέκκας διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη δόνηση «δεν μπορεί να θεωρηθεί μετασεισμός, αλλά ανήκει στη σεισμική ακολουθία του Μαΐου».

Ερωτηθείς εάν η συγκεκριμένη σεισμική δραστηριότητα θα μπορούσε στη συνέχεια να δώσει μεγαλύτερα μεγέθη, ο κ. Λέκκας τόνισε ότι οι σεισμολόγοι «το παρακολουθούν».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ