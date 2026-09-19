Γερμανία: Διπλή εκλογική δοκιμασία για τον Μερτς – Η AfD, η μάχη για το Βερολίνο και ο κίνδυνος αποκλεισμού του CDU από το Κοινοβούλιο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στις κάλπες προσέρχονται την Κυριακή (20/9) οι ψηφοφόροι στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον ολόκληρης της Γερμανίας. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και οι Χριστιανοδημοκράτες (CDU) βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές πολιτικές προκλήσεις, λίγες εβδομάδες μετά την εκλογική επικράτηση της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στη Σαξονία-Άνχαλτ, όπου συγκέντρωσε το 43,8% των ψήφων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι δύο περιφερειακές αναμετρήσεις πραγματοποιούνται σε μια περίοδο αυξανόμενων πιέσεων προς τον Γερμανό καγκελάριο, με το CDU να βρίσκεται κοντά στο όριο εισόδου στο Κοινοβούλιο του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας και να διεκδικεί την πρώτη θέση από την Αριστερά στο Βερολίνο.

Η πολιτική συγκυρία έχει διαμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό από το αποτέλεσμα της 6ης Σεπτεμβρίου στη Σαξονία-Άνχαλτ, όπου η AfD εξασφάλισε το 43,8% και 39 από τις 83 έδρες του τοπικού Κοινοβουλίου, μένοντας τρεις έδρες μακριά από την απόλυτη πλειοψηφία. Το CDU περιορίστηκε στο 17,2%.

Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία: Το CDU κοντά στο όριο του 5%

Στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, η αναμέτρηση έχει ιδιαίτερη σημασία για τους Χριστιανοδημοκράτες, καθώς οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν σημαντική υποχώρηση της εκλογικής τους δύναμης.

Στην τελευταία έρευνα του ZDF, που δημοσιοποιήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου, το CDU συγκεντρώνει μόλις 6%, ποσοστό οριακά υψηλότερο από το όριο του 5% που απαιτείται για την είσοδο στο τοπικό Κοινοβούλιο.

Στην ίδια δημοσκόπηση, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) καταγράφεται στο 37% και η AfD στο 36%, ενώ η Αριστερά βρίσκεται στο 9%, οι Πράσινοι στο 5% και η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) στο 4%.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 17 Σεπτεμβρίου και αποτυπώνει τις εκλογικές προτιμήσεις κατά το συγκεκριμένο διάστημα, χωρίς να αποτελεί πρόβλεψη για το τελικό αποτέλεσμα.

Ενδεχόμενη αποτυχία του CDU να ξεπεράσει το 5% θα σήμαινε ότι, για πρώτη φορά, οι Χριστιανοδημοκράτες δεν θα εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο του κρατιδίου.

«Η γυναίκα απέναντι στο μπλε»: Η στρατηγική της Σβέσιγκ

Στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας βρίσκεται η πρωθυπουργός του κρατιδίου, Μανουέλα Σβέσιγκ, η οποία προέρχεται από το SPD και κυβερνά σε συνασπισμό με την Αριστερά.

Οι Σοσιαλδημοκράτες βρίσκονται στην εξουσία στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία εδώ και περίπου 28 χρόνια.

Η Σβέσιγκ έχει επιλέξει να παρουσιάσει την αναμέτρηση ως αντιπαράθεση ανάμεσα στο κόμμα της και την AfD, χρησιμοποιώντας το σύνθημα «Die Frau gegen Blau», δηλαδή «Η γυναίκα απέναντι στο μπλε», με αναφορά στο χαρακτηριστικό χρώμα της AfD.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στελέχη του CDU κατηγορούν την πρωθυπουργό ότι η συγκεκριμένη στρατηγική περιορίζει τον πολιτικό χώρο των υπόλοιπων κομμάτων, καθώς η προεκλογική συζήτηση επικεντρώνεται στην αντιπαράθεση SPD-AfD.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής υποψήφιος της AfD, Λάιφ-Έρικ Χολμ, έχει θέσει ως στόχο μια «μπλε στροφή» στο κρατίδιο, επικαλούμενος το αποτέλεσμα στη Σαξονία-Άνχαλτ.

Ο Χολμ υποστηρίζει ότι το κόμμα του κατάφερε στην προηγούμενη αναμέτρηση να κινητοποιήσει μεγάλο αριθμό πολιτών που ήταν απογοητευμένοι από τα παραδοσιακά κόμματα και προηγουμένως απείχαν από την εκλογική διαδικασία.

Παρά την παρουσία της AfD στις δημοσκοπήσεις, τα υπόλοιπα κόμματα που διεκδικούν έδρες έχουν αποκλείσει τη συνεργασία μαζί της για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Βερολίνο: Η Αριστερά απέναντι στο CDU για την πρώτη θέση

Διαφορετική είναι η εικόνα στη γερμανική πρωτεύουσα, όπου η εκλογική αντιπαράθεση επικεντρώνεται στο CDU και την Αριστερά.

Η τελευταία δημοσκόπηση του ZDF καταγράφει την Αριστερά στο 22% και το CDU στο 20%, ενώ ακολουθούν η AfD με 18%, οι Πράσινοι με 15% και το SPD με 12%.

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι το 23% των ερωτηθέντων δεν είχε ακόμη αποφασίσει με βεβαιότητα εάν θα ψηφίσει και ποιο κόμμα θα επιλέξει.

Η προεκλογική εκστρατεία των Χριστιανοδημοκρατών σημαδεύτηκε από την αποχώρηση του δημάρχου του Βερολίνου, Κάι Βέγκνερ, από την υποψηφιότητα για νέα θητεία.

Ο Βέγκνερ είχε βρεθεί αντιμέτωπος με έντονη κριτική για τον χειρισμό της επίθεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο της πρωτεύουσας τον Ιανουάριο, η οποία είχε προκαλέσει εκτεταμένη διακοπή ρεύματος.

Τον Ιούλιο ανακοίνωσε ότι δεν θα διεκδικήσει εκ νέου το αξίωμα, αναγνωρίζοντας λάθη στην επικοινωνιακή διαχείριση της κρίσης.

Την ηγεσία της προεκλογικής εκστρατείας του CDU ανέλαβε στη συνέχεια ο υπουργός Οικονομικών του κρατιδίου, Στέφαν Έβερς.

Ποια είναι η Ελίφ Εράλπ που διεκδικεί την ηγεσία του Βερολίνου

Απέναντι στον Έβερς βρίσκεται η Ελίφ Εράλπ, επικεφαλής υποψήφια της Αριστεράς (Die Linke).

Οι γονείς της, μετανάστες τουρκικής καταγωγής, εγκατέλειψαν την Τουρκία ως πολιτικοί πρόσφυγες μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 1980, έχοντας υποστεί διώξεις λόγω της συνδικαλιστικής τους δράσης.

Η Εράλπ διεκδικεί το αξίωμα του δημάρχου του Βερολίνου, με την Αριστερά να επιδιώκει να αναλάβει την ηγεσία της γερμανικής πρωτεύουσας.

Το κόμμα της έχει ιστορικές ρίζες στο πρώην ανατολικογερμανικό Κόμμα Σοσιαλιστικής Ενότητας, αλλά η σημερινή του πολιτική φυσιογνωμία έχει διαμορφωθεί μέσα από μεταγενέστερες συγχωνεύσεις και αλλαγές.

Η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης από την Αριστερά συνδέεται με την εξασφάλιση κοινοβουλευτικής στήριξης από το SPD και τους Πράσινους.

Ωστόσο, στο εσωτερικό του Die Linke έχουν ήδη εκδηλωθεί αντιδράσεις απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Ομάδα του κόμματος έχει δημοσιοποιήσει κείμενο με το οποίο απορρίπτει τη συμμετοχή σε συνασπισμό με τους Σοσιαλδημοκράτες και τους Πράσινους, εκφράζοντας την ανησυχία ότι μια τέτοια συνεργασία θα απαιτούσε την υποχώρηση από βασικές πολιτικές θέσεις της Αριστεράς.

Η στεγαστική κρίση στην καρδιά της προεκλογικής αντιπαράθεσης

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τους ψηφοφόρους του Βερολίνου είναι το στεγαστικό.

Η αύξηση των ενοικίων, η έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών και το κόστος διαβίωσης έχουν αναδειχθεί σε κεντρικά θέματα της προεκλογικής εκστρατείας.

Στελέχη της Αριστεράς υποστηρίζουν την απαλλοτρίωση μεγάλων εταιρειών ακινήτων, με την Εράλπ να παρουσιάζει το συγκεκριμένο μέτρο ως εργαλείο για τη δημιουργία μόνιμα προσιτής κατοικίας.

Ο Έβερς απορρίπτει την προσέγγιση αυτή, υποστηρίζοντας ότι η συζήτηση περί απαλλοτριώσεων αποθαρρύνει τις επενδύσεις και δυσχεραίνει την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Έχει επίσης κατηγορήσει τους Πράσινους για «προπαγάνδα» και «υποκίνηση εναντίον των ιδιοκτητών», ενώ έχει ασκήσει κριτική στην Εράλπ για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται αντισημιτικές τοποθετήσεις στο εσωτερικό του κόμματός της.

Αστυνομική έρευνα σε συνεργάτη της υποψήφιας της AfD

Στο Βερολίνο, η προεκλογική περίοδος σημαδεύτηκε και από αστυνομική έρευνα στην κατοικία 48χρονου συνεργάτη της επικεφαλής υποψήφιας της AfD, Κριστίν Μπρίνκερ.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο υπόθεσης για πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας περί εκρηκτικών και όπλων.

Σύμφωνα με την εισαγγελία του Βερολίνου, δεν εντοπίστηκαν όπλα ή εκρηκτικά, ωστόσο κατασχέθηκαν άλλα αντικείμενα που τέθηκαν υπό εξέταση.

Δημοσιεύματα της Bild και άλλων γερμανικών μέσων ανέφεραν ότι μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονταν ναζιστικά αντικείμενα και ναρκωτικά.

Η Μπρίνκερ δήλωσε ότι δεν είχε ενδείξεις πως ο συνεργάτης της διατηρούσε τέτοιες πεποιθήσεις, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για συλλέκτη αντικειμένων.

Οι δύο κάλπες και η επόμενη ημέρα για τον Φρίντριχ Μερτς

Οι εκλογές της Κυριακής αποκτούν ευρύτερη πολιτική σημασία και λόγω της κατάστασης στο εσωτερικό του CDU.

Ο Φρίντριχ Μερτς έχει συγκαλέσει για την Κυριακή στο Βερολίνο την ομοσπονδιακή εκτελεστική επιτροπή του κόμματος, με αποτέλεσμα να μην παραστεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η συνεδρίαση συνδέεται με την ανάγκη καθορισμού κοινής πολιτικής γραμμής των Χριστιανοδημοκρατών μετά τις δύο περιφερειακές αναμετρήσεις.

Την ίδια ώρα, οι οκτώ πρωθυπουργοί γερμανικών κρατιδίων που προέρχονται από το CDU δημοσίευσαν κοινή επιστολή, η οποία ερμηνεύτηκε ως μήνυμα στήριξης προς τον καγκελάριο.

Η εκλογική διαδικασία στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία πραγματοποιείται έτσι μόλις δύο εβδομάδες μετά την αναμέτρηση στη Σαξονία-Άνχαλτ, με τα αποτελέσματα της 20ής Σεπτεμβρίου να προσθέτουν νέα δεδομένα στην πολιτική συζήτηση για τις ισορροπίες μεταξύ των γερμανικών κομμάτων, την άνοδο της AfD και την πορεία της κυβέρνησης Μερτς.