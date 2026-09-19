Τραμπ: «Ο πρόεδρος της Πολωνίας ελέγχει τη ρωσική απειλή» – Ο Τουσκ προειδοποιεί για «τυχαία» πλήγματα

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Τη διαβεβαίωση ότι ο πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, έχει την κατάσταση ασφαλείας «υπό έλεγχο» έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν ρωτήθηκε για τις προειδοποιήσεις του Πολωνού πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ σχετικά με ενδεχόμενες ρωσικές υβριδικές επιθέσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξήρε τον Ναβρότσκι, την ώρα που η Βαρσοβία προειδοποιεί ότι η Μόσχα ενδέχεται να πραγματοποιήσει πλήγματα με drones και πυραύλους σε χώρες του ΝΑΤΟ, παρουσιάζοντάς τα ως «ατυχήματα».

Σύμφωνα με το πολωνικό δίκτυο TVP World, ο Τραμπ κλήθηκε την Παρασκευή (18/9) να σχολιάσει τις δηλώσεις του Τουσκ για το ενδεχόμενο η Ρωσία να επεκτείνει τις επιθέσεις της πέρα από την Ουκρανία, στοχοποιώντας χώρες που στηρίζουν το Κίεβο.

Αντί να αναφερθεί αναλυτικά στις συγκεκριμένες προειδοποιήσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε να εκφράσει την εμπιστοσύνη του στον Πολωνό ομόλογό του.

«Έχετε έναν σπουδαίο πρόεδρο – Κάνει εξαιρετική δουλειά»

«Λοιπόν, έχετε έναν σπουδαίο πρόεδρο. Ήταν μεγάλος υποστηρικτής του Τραμπ. Βρισκόταν στη 12η θέση, τον υποστήριξα και τώρα είναι πρόεδρος και κάνει εξαιρετική δουλειά. Και έχει την κατάσταση υπό έλεγχο», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Ρωσία επιτίθεται ήδη στους συμμάχους της Ουκρανίας «εδώ και πέντε χρόνια», χωρίς να επεκταθεί στις συγκεκριμένες εκτιμήσεις του Τουσκ για τους επόμενους μήνες.

Η τοποθέτησή του έρχεται λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του για την πρόοδο στις συζητήσεις σχετικά με τη δημιουργία μόνιμης αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Πολωνία, ένα ζήτημα που βρίσκεται εδώ και χρόνια στην ατζέντα της συνεργασίας των δύο χωρών.

Η προειδοποίηση Τουσκ: Η Ρωσία μπορεί να χτυπήσει χώρες του ΝΑΤΟ και να το παρουσιάσει ως ατύχημα

Την Πέμπτη (17/9), ο Ντόναλντ Τουσκ είχε παρουσιάσει στο πολωνικό κοινοβούλιο τις εκτιμήσεις της κυβέρνησής του για την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Πολωνία.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι το πιθανότερο σενάριο για τους επόμενους μήνες περιλαμβάνει «σοβαρά περιστατικά», για τα οποία η χώρα πρέπει να είναι προετοιμασμένη.

Όπως ανέφερε, η περίοδος έως τις αρχές της άνοιξης απαιτεί ιδιαίτερη εγρήγορση, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλέστηκε, «το τέλος του φθινοπώρου και ο χειμώνας θα είναι η πιο κρίσιμη στιγμή μέχρι σήμερα στον ρωσοουκρανικό πόλεμο».

Ο Τουσκ υποστήριξε ότι οι ρωσικοί σχεδιασμοί δεν περιορίζονται στην εντατικοποίηση των επιθέσεων εναντίον ουκρανικών υποδομών.

«Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών, στα σχέδια της Ρωσίας περιλαμβάνονται επίσης υβριδικά πλήγματα με drones και πυραύλους εναντίον κρατών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας», ανέφερε.

Κατά τον ίδιο, τέτοιες ενέργειες θα μπορούσαν να παρουσιαστούν από τη Μόσχα ως «τυχαίες», με στόχο να αποδυναμωθεί η αποφασιστικότητα των χωρών του ΝΑΤΟ να αντιδράσουν συλλογικά. Πρόκειται για εκτίμηση που αποδίδεται στις πολωνικές υπηρεσίες πληροφοριών και όχι για επιβεβαιωμένο σχέδιο επίθεσης.

Ο φόβος για δοκιμασία του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με τον Τουσκ, υπάρχει κίνδυνος ρωσικά drones ή πύραυλοι να εισέλθουν στο έδαφος μίας ή περισσότερων χωρών της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, προκαλώντας ακόμη και καταστροφές.

Η Μόσχα, όπως εκτιμά ο ίδιος, θα μπορούσε στη συνέχεια να υποστηρίξει ότι επρόκειτο για ατύχημα, επιχειρώντας να αποτρέψει μια συμμαχική απάντηση.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός συνέδεσε αυτό το ενδεχόμενο με το Άρθρο 5 της Βορειοατλαντικής Συνθήκης, που προβλέπει ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον ενός κράτους-μέλους θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.

Κατά τον Τουσκ, στόχος της Ρωσίας θα ήταν να αποδυναμώσει τη συνοχή της Συμμαχίας και να δημιουργήσει αμφιβολίες για το κατά πόσον οι χώρες του ΝΑΤΟ θα ανταποκρίνονταν στις δεσμεύσεις αμοιβαίας άμυνας.

Παράλληλα, προειδοποίησε για τη χρήση νέων τύπων ρωσικών drones, τα οποία κινούνται με μεγαλύτερες ταχύτητες και δημιουργούν πρόσθετες προκλήσεις για τα συστήματα αεράμυνας.

Prezydent @realDonaldTrump o prezydencie @NawrockiKn przed chwilą w Gabinecie Owalnym. Polska ma świetnego prezydenta. Był wielkim fanem Trumpa. Był na 12. miejscu. Poparłem go, a teraz jest prezydentem. Robi świetną robotę. @RMF24pl , @Radio_RMF24 pic.twitter.com/mQULeNHGmy — Paweł Żuchowski (@p_zuchowski) September 18, 2026

Στη Νέα Υόρκη ο Ναβρότσκι για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Η δήλωση Τραμπ έγινε ενώ ο πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, ταξίδευε στις Ηνωμένες Πολιτείες για την 81η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με το TVP World, ο Ναβρότσκι έφτασε στη Νέα Υόρκη το βράδυ της Παρασκευής, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα τοπική ώρα, με το αεροσκάφος του να προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Τζον Φ. Κένεντι.

Η επίσκεψή του αναμένεται να διαρκέσει έως την Τετάρτη, με τη συζήτηση για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και τον πόλεμο στην Ουκρανία να βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας.