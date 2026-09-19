Τσαρλς Σπένσερ: «Λέω την αλήθεια, ο Κάρολος είπε πως θα ξεχάσουμε την Νταϊάνα» – Το «καρφί» στον επικήδειό της 29 χρόνια πριν

«Λέω την αλήθεια», επιμένει ο αδελφός της πριγκίπισσας Νταϊάνα, Τσαρλς Σπένσερ, υποστηρίζοντας ότι ο νυν βασιλιάς Κάρολος του είχε πει «θα την ξεχάσουμε σύντομα», λίγες ημέρες μετά τον θάνατό της. Η νέα αντιπαράθεση με το Παλάτι του Μπάκιγχαμ φέρνει στο προσκήνιο μια φράση από τον επικήδειο που είχε εκφωνήσει ο Σπένσερ το 1997: «Η ομορφιά της δεν θα σβήσει ποτέ από τη μνήμη μας». Σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, τα λόγια του αποκτούν ιδιαίτερη σημασία υπό το φως των νέων ισχυρισμών του.

Σε αποκλειστική συνέντευξή του στο BBC, ο κόμης Σπένσερ υπερασπίστηκε όσα γράφει στο νέο βιβλίο του, Swan Song: Diana, My Sister, για τις ημέρες που ακολούθησαν τον θάνατο της αδελφής του, στις 31 Αυγούστου 1997.

Ο Σπένσερ ισχυρίζεται ότι ο τότε πρίγκιπας της Ουαλίας έκανε την επίμαχη δήλωση κατά τη διάρκεια έντονης τηλεφωνικής διαφωνίας για το εάν οι δύο γιοι της Νταϊάνα, ο 15χρονος Ουίλιαμ και ο 12χρονος Χάρι, έπρεπε να περπατήσουν πίσω από το φέρετρό της.

«Αυτές ακριβώς ήταν οι λέξεις του. Σας το υπόσχομαι»

Μιλώντας στη δημοσιογράφο Λόρα Κούνσμπεργκ, στην οικογενειακή έπαυλη Άλθορπ, όπου βρίσκεται και ο τάφος της Νταϊάνα, ο Σπένσερ επέμεινε ότι θυμάται επακριβώς όσα ειπώθηκαν στην τηλεφωνική συνομιλία.

«Μπορώ να σας πω εδώ και τώρα ότι αυτές ακριβώς ήταν οι λέξεις που χρησιμοποίησε», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, σε ολόκληρη τη ζωή του είχε μιλήσει τηλεφωνικά με τον Κάρολο μόλις δύο φορές, γι’ αυτό και ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός σε όσα του έλεγε.

«Ήμουν απόλυτα συγκεντρωμένος σε αυτά που έλεγε. Αυτές ήταν ακριβώς οι λέξεις του και σας το υπόσχομαι τώρα. Πραγματικά, αυτό είπε. Δεν τον ακούω να λέει ότι δεν το είπε», ανέφερε.

Όταν ρωτήθηκε εάν διαθέτει στοιχεία που να στηρίζουν τον ισχυρισμό του, απάντησε ότι είχε διηγηθεί τη συνομιλία σε συγγενείς και φίλους ήδη από εκείνη την εποχή, επειδή όσα άκουσε του είχαν φανεί «τερατώδη».

Ο καβγάς για τον Ουίλιαμ και τον Χάρι: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μόλις το είπες αυτό»

Σύμφωνα με τον Σπένσερ, η ένταση ξέσπασε όταν αντιτάχθηκε στην απόφαση να περπατήσουν οι δύο ανήλικοι πρίγκιπες πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους. Ο ίδιος θεωρούσε ότι η Νταϊάνα δεν θα ήθελε να υποβληθούν τα παιδιά της σε αυτή τη δοκιμασία.

Όπως υποστηρίζει, ο Κάρολος εξοργίστηκε με τη διαφωνία του και κατηγόρησε την οικογένεια Σπένσερ ότι δεν διέθετε επαρκή αίσθηση καθήκοντος.

Ο κόμης περιέγραψε ότι ο τότε πρίγκιπας της Ουαλίας άρχισε να φωνάζει και συνέχισε για αρκετή ώρα. Όταν σταμάτησε, ο Σπένσερ πίστεψε ότι είχε ηρεμήσει και ότι θα έλεγε κάτι πιο κατάλληλο για την περίσταση.

Αντί γι’ αυτό, όπως ισχυρίζεται, άκουσε τη φράση: «Θα την ξεχάσουμε σύντομα».

Ο αδελφός της Νταϊάνα δήλωσε ότι έμεινε άφωνος. Έπειτα από λίγες στιγμές σιωπής, απάντησε: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μόλις το είπες αυτό», προτού κλείσει το τηλέφωνο.

«Δεν θα σβήσει ποτέ από τη μνήμη μας»: Η φράση στον επικήδειο της Νταϊάνα

Οι νέοι ισχυρισμοί του Σπένσερ φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τον επικήδειο που εκφώνησε στην κηδεία της αδελφής του, στις 6 Σεπτεμβρίου 1997, στο Αβαείο του Ουέστμινστερ, ο οποίος είχε δημοσιευθεί ολόκληρος στο δημοφιλές περιοδικό Town & Country.

Στο κλείσιμο της ομιλίας του, ενώπιον της βασιλικής οικογένειας και εκατομμυρίων ανθρώπων που παρακολουθούσαν την τελετή, ο Σπένσερ ευχαρίστησε τον Θεό για τη ζωή της αδελφής του και επέλεξε να την αποχαιρετήσει με τα εξής λόγια:

«Πάνω απ’ όλα, ευχαριστούμε για τη ζωή μιας γυναίκας που είμαι τόσο περήφανος που μπορώ να αποκαλώ αδελφή μου, της μοναδικής, σύνθετης, εξαιρετικής και αναντικατάστατης Νταϊάνα, της οποίας η ομορφιά, τόσο η εσωτερική όσο και η εξωτερική, δεν θα σβήσει ποτέ από τη μνήμη μας».

Το επίμαχο απόσπασμα:

Η συγκεκριμένη φράση βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με εκείνη που, σύμφωνα με τον Σπένσερ, είχε χρησιμοποιήσει ο Κάρολος μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα: «Θα την ξεχάσουμε σύντομα».

Δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι ο αδελφός της Νταϊάνα επέλεξε συνειδητά αυτά τα λόγια ως απάντηση στον τότε πρίγκιπα της Ουαλίας. Η αντιπαραβολή τους, ωστόσο, προσδίδει σήμερα μια νέα διάσταση στον επικήδειο, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την εκφώνησή του.

Η ομιλία είχε προκαλέσει αντιδράσεις στη βασιλική οικογένεια και για άλλες αιχμές της. Ο Σπένσερ είχε τονίσει ότι η Νταϊάνα δεν χρειαζόταν βασιλικό τίτλο για να διατηρήσει τη μοναδική της επιρροή, ενώ είχε δεσμευτεί ότι η οικογένειά της θα έκανε ό,τι μπορούσε για να προστατεύσει τον Ουίλιαμ και τον Χάρι.

Ειδικότερα, είχε υποσχεθεί ότι οι δύο πρίγκιπες θα μπορούσαν να μεγαλώσουν με τον τρόπο που επιθυμούσε η μητέρα τους, ώστε οι ψυχές τους να μη βυθιστούν αποκλειστικά «στο καθήκον και την παράδοση».

Η κηδεία πραγματοποιήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 1997, συνεπώς τον Σεπτέμβριο του 2026 έχουν συμπληρωθεί 29 χρόνια. Η 30ή επέτειος του θανάτου της Νταϊάνα θα είναι στις 31 Αυγούστου 2027, ενώ η αντίστοιχη επέτειος του επικήδειου στις 6 Σεπτεμβρίου 2027.

Η απάντηση του Μπάκιγχαμ: «Ο πόνος της απώλειας μπορεί να θολώσει τη μνήμη»

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ εξέδωσε ασυνήθιστα έντονη ανακοίνωση, αμφισβητώντας την αξιοπιστία των αναμνήσεων του Σπένσερ.

Στην τοποθέτησή του ανέφερε ότι ο βασιλιάς αναγνωρίζει πως ο πόνος από την απώλεια ενός αδελφού ή μιας αδελφής μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να χρωματίσει τις αναμνήσεις με τρόπους που οι άλλοι δεν αντιλαμβάνονται, ακόμη και πολλά χρόνια μετά.

Ο Σπένσερ αντέδρασε με μια αιχμηρή ερώτηση: «Είναι έξαλλος; Είναι έξαλλος ή ντρέπεται;»

Στη συνέχεια κατηγόρησε το Παλάτι ότι επιχειρεί να θολώσει την ουσία του ισχυρισμού του, χωρίς να προχωρά σε ρητή διάψευση της επίμαχης φράσης.

Όταν η δημοσιογράφος του BBC τον ρώτησε ποιον από τους δύο άνδρες, που έχουν το ίδιο μικρό όνομα, θα πρέπει να πιστέψει το κοινό, απάντησε: «Εγώ λέω την αλήθεια».

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ αρνήθηκε να σχολιάσει εκ νέου τις δηλώσεις του.

«Ακουγόταν σαν να είχε κερδίσει το λαχείο», γράφει για τον Κάρολο

Στο βιβλίο του Swan Song: Diana, My Sister, που αναμένεται να κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα, ο Σπένσερ διατυπώνει έναν ακόμη ισχυρισμό για τη συμπεριφορά του Καρόλου αμέσως μετά τον θάνατο της Νταϊάνα.

Ο αδελφός της πριγκίπισσας βρισκόταν στο σπίτι του στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής, όταν ενημερώθηκε μέσα στη νύχτα για το τροχαίο από την αδελφή τους, Τζέιν.

Ακολούθησαν τηλεφωνήματα από ανθρώπους που, όπως περιγράφει, ήταν συγκλονισμένοι και δυσκολεύονταν ακόμη και να αρθρώσουν τα συλλυπητήριά τους.

Ο Κάρολος, ωστόσο, του έδωσε διαφορετική εντύπωση.

Σύμφωνα με τον Σπένσερ, ο τότε πρίγκιπας της Ουαλίας ακουγόταν «παραζαλισμένος από τη χαρά, σαν να είχε κερδίσει το λαχείο».

Πρόκειται για την προσωπική εντύπωση που ο κόμης δηλώνει ότι αποκόμισε από τον τόνο της φωνής του Καρόλου, όχι για ανεξάρτητα επιβεβαιωμένο γεγονός σχετικά με τα συναισθήματα του σημερινού βασιλιά.

Η κηδεία που σημάδεψε τον Ουίλιαμ και τον Χάρι

Η αντιπαράθεση επαναφέρει στη δημοσιότητα μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της κηδείας της Νταϊάνα: τους δύο γιους της να περπατούν πίσω από το φέρετρό της, μαζί με τον πατέρα τους, τον θείο τους και τον πρίγκιπα Φίλιππο.

Ο Χάρι έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να καλείται να κάνει κάτι τέτοιο.

Σε συνέντευξή του στο BBC το 2017, πάντως, είχε διευκρινίσει ότι, κοιτάζοντας πίσω, ήταν χαρούμενος που συμμετείχε εκείνη την ημέρα, χωρίς να διατυπώνει οριστική κρίση για το εάν η απόφαση ήταν σωστή ή λανθασμένη.

Η πλήρης συνέντευξη του κόμη Σπένσερ στη Λόρα Κούνσμπεργκ αναμένεται να μεταδοθεί την Κυριακή από το BBC.