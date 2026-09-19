Δημοσκόπηση GPO: Στις 12,3 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΕΛΑΣ – Στο 11,2 το ΠΑΣΟΚ

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Στο 30,3% καταγράφεται η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου της δημοσκόπησης της GPO για την εφημερίδα «Παραπολιτικά», ενώ στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει 25,8%. Σημαντικό εύρημα της έρευνας αποτελεί η βαρύτητα που αποδίδουν οι ερωτώμενοι στην ακρίβεια και την οικονομία, τις οποίες το 62,2% χαρακτηρίζει ως το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2026, σε δείγμα 1.000 ατόμων ηλικίας 17 ετών και άνω, με αναφερόμενο στατιστικό σφάλμα ±2,95%.

Η πρόθεση και η εκτίμηση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 25,8%. Ακολουθούν η ΕΛΑΣ με 13,5%, το ΠΑΣΟΚ με 11,2%, η Ελληνική Λύση με 7,6% και το ΚΚΕ με 7,4%.

Η Πλεύση Ελευθερίας συγκεντρώνει 4%, η Φωνή Λογικής 3,4%, η «Ελπίδα» 3,2%, το ΜέΡΑ25 1,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,3%, η Νίκη και η Νέα Αριστερά από 1%, ενώ το «άλλο» βρίσκεται στο 4%. Το ποσοστό των αναποφάσιστων ανέρχεται σε 13,7%, ενώ το λευκό και άκυρο καταγράφεται στο 1,1%.

Με αναγωγή στα έγκυρα, στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 30,3%, η ΕΛΑΣ στο 15,8% και το ΠΑΣΟΚ στο 13,1%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,9%, το ΚΚΕ με 8,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,7% και η Φωνή Λογικής με 4%.

Η «Ελπίδα» καταγράφεται στο 3,8%, το ΜέΡΑ25 στο 2,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5%, ενώ Νίκη και Νέα Αριστερά συγκεντρώνουν από 1,2%. Η κατηγορία «άλλο» διαμορφώνεται στο 4,7%.

Ακρίβεια και οικονομία στην πρώτη θέση των προβλημάτων

Στο ερώτημα για το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα, το 62,2% επιλέγει την ακρίβεια και την οικονομία.

Η διαφθορά ακολουθεί με 17,9%, ενώ το 6,3% αναφέρει τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική. Το μεταναστευτικό συγκεντρώνει 5,4%, η Παιδεία 3% και η Υγεία 2,4%.

Σε ποσοστά κάτω του 1% βρίσκονται η ασφάλεια των πολιτών με 0,9%, το στεγαστικό ζήτημα με 0,7% και η κατηγορία «άλλο» με 0,9%, ενώ 0,3% απαντά «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Τι απαντούν οι πολίτες για τις επόμενες εκλογές

Στην ερώτηση για το τι θα ήθελαν να προκύψει μετά τις επόμενες εκλογές, όποτε αυτές διεξαχθούν, το 28,5% απαντά ότι επιθυμεί κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το 70,1% δηλώνει ότι θα ήθελε να εκλεγεί άλλη κυβέρνηση, ενώ 1,4% δεν εκφράζει άποψη.

Σε περίπτωση κυβέρνησης συνεργασίας, το 52,1% θεωρεί ότι πρωθυπουργός πρέπει να είναι ο αρχηγός του μεγαλύτερου κόμματος, ενώ το 43,6% προτιμά άλλο πρόσωπο κοινής αποδοχής. Το 4,3% απαντά «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Η αποτίμηση της παρουσίας στη ΔΕΘ

Για τη συνολική παρουσία και τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, το 34,6% των ερωτηθέντων απαντά «θετικά» ή «μάλλον θετικά», ενώ το 62,7% τις αξιολογεί «αρνητικά» ή «μάλλον αρνητικά». Το 2,7% δεν εκφράζει άποψη.

Για την παρουσία και το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, οι θετικές ή μάλλον θετικές απαντήσεις διαμορφώνονται στο 23%, οι αρνητικές ή μάλλον αρνητικές στο 66,5% και το «δεν ξέρω/δεν απαντώ» στο 10,5%.

Αντίστοιχα, για τον Νίκο Ανδρουλάκη, το 28,7% απαντά θετικά ή μάλλον θετικά, το 58% αρνητικά ή μάλλον αρνητικά και το 13,3% δεν εκφράζει άποψη.

Τα ευρήματα για τον Αντώνη Σαμαρά

Ξεχωριστό τμήμα της δημοσκόπησης αφορά τον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος. Στην ερώτηση πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν ένα νέο κόμμα Σαμαρά στις επόμενες εκλογές, το 9,5% απαντά «πολύ» ή «αρκετά», ενώ το 89,2% απαντά «λίγο» ή «καθόλου». Το 1,3% δεν τοποθετείται.

Σε ερώτηση για το πώς αντιλαμβάνονται οι συμμετέχοντες την κριτική του Αντώνη Σαμαρά προς την ηγεσία της ΝΔ, το 65,3% τη συνδέει με την αποδυνάμωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, το 26,9% με την πολιτική μετατόπιση της ΝΔ σε πιο συντηρητικές και δεξιές θέσεις, ενώ το 7,8% δεν εκφράζει άποψη.

Παράλληλα, το 55,2% χαρακτηρίζει προσωπικές τις διαφορές μεταξύ Αντώνη Σαμαρά και Κυριάκου Μητσοτάκη και το 36,6% πολιτικές, ενώ το 8,2% απαντά «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Στην επιμέρους ανάλυση μεταξύ των σημερινών ψηφοφόρων της ΝΔ, το 77,8% χαρακτηρίζει τις διαφορές προσωπικές και το 16,6% πολιτικές, με 5,6% να μην τοποθετείται.