Παύλος Μαρινάκης για το επίδομα ανεργίας: «Το “δύο μήνες και πάπαλα” δεν ειπώθηκε ποτέ, το θέμα το έκλεισε ο πρωθυπουργός»

Στην πρόταση που είχε διατυπώσει για το επίδομα ανεργίας, στις δυνατότητες μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, στην κοστολόγηση των προγραμμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στην εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι η πρόταση που είχε προκαλέσει αντιδράσεις σχετικά με τη διάρκεια καταβολής του επιδόματος ανεργίας αποτελούσε προσωπική θέση και όχι κυβερνητική πολιτική, ενώ σημείωσε ότι το ζήτημα έχει κλείσει μετά την τοποθέτηση του πρωθυπουργού.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες που, όπως υποστήριξε, περιορίζουν τη δυνατότητα περαιτέρω παρεμβάσεων στα καύσιμα χωρίς απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τις δημοσκοπήσεις δήλωσε ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται, κατά την εκτίμησή του, σε αφετηρία που μπορεί να οδηγήσει στον στόχο της αυτοδυναμίας, διευκρινίζοντας ότι την τελική απόφαση θα λάβουν οι πολίτες.

«Προσωπική πρόταση» η αναφορά στο επίδομα ανεργίας

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις που προκάλεσαν προηγούμενες δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι ουδέποτε χρησιμοποίησε τη φράση «δύο μήνες και πάπαλα» και επανέλαβε ότι εξέφραζε προσωπική και όχι κυβερνητική άποψη.

«Το “δύο μήνες και πάπαλα” δεν ειπώθηκε ποτέ. Αλίμονο αν λεγόταν κάτι τέτοιο. Ήταν μια καθαρά προσωπική πρόταση που βασιζόταν στη λογική της επιδότησης εργασίας. Το έκλεισε το θέμα ο πρωθυπουργός, όπως ακριβώς είχαμε απαντήσει και όλοι όσοι εκπροσωπούμε την κυβέρνηση. Ήταν σαφής ο πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει κάτι άλλο πέραν από αυτά τα οποία είπε ο πρωθυπουργός. Εγώ, όπως είπα και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι υπερασπίστηκαν, τέλος πάντων, τη δυνατότητα και το δικαίωμα που έχει ένας νέος άνθρωπος και ένας μεγαλύτερης ηλικίας πολιτικός να πει κάποιες προσωπικές του σκέψεις», ανέφερε.

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του πρόσθεσε: «Ήταν μια καθαρά προσωπική πρόταση, που βασιζόταν στη λογική της επιδότησης εργασίας. Είπα πριν το πω, δηλαδή δεν είναι ότι το είπα στη συνέχεια, ότι εκφράζω μια προσωπική και όχι κυβερνητική θέση. Το έκλεισε το θέμα ο πρωθυπουργός, όπως ακριβώς είχαμε απαντήσει και όλοι όσοι εκπροσωπούμε την κυβέρνηση».

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ΕΦΚ στα καύσιμα και ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ακρίβεια και στα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι μια νέα παρέμβαση στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα συνδέεται με τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις οροφές δαπανών.

«Ο πρωθυπουργός δεν είπε ότι χρειάζεται άδεια ή ειδική απόφαση ή συνολική απόφαση για την ακρίβεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μειώσουμε τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα. Αλλά χρειάζεται μια συνολική απόφαση της Ευρώπης για να εξαιρεθούν οι πρόσκαιρες, οι έκτακτες αυτές δαπάνες από τη ρήτρα δαπανών, δηλαδή από αυτό που λέμε οροφές δαπανών», τόνισε.

Όπως εξήγησε, «υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι, αυστηροί δημοσιονομικοί κανόνες στην Ευρώπη περί οροφών δαπανών, τις οποίες δεν μπορεί να ξεπεράσει κανένα κράτος. Το μόνο που μπορεί να κάνει, αν έχει φτάσει στις οροφές δαπανών και θέλει να δώσει κάτι παραπάνω, όπως λέει η αντιπολίτευση, είναι να επιβάλει έναν φόρο, όχι έκτακτο, αλλά μόνιμο».

Ερωτηθείς εάν υπάρχει δυνατότητα να αποφασιστεί μείωση του ΕΦΚ, απάντησε: «Ο πρωθυπουργός έβαλε ένα περίγραμμα, έδωσε δηλαδή μια κατεύθυνση και είπε και συγκεκριμένα πράγματα για αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε εμείς με τις δικές μας δυνάμεις. Προφανώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ληφθούν, ελπίζω να ληφθούν ή, τέλος πάντων, θα συζητηθεί αν θα ληφθούν αποφάσεις».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να προεξοφλήσει τις αποφάσεις που ενδέχεται να ληφθούν σε επίπεδο Ευρωπαίων ηγετών.

«Δεν μπορώ ούτε να γνωρίζω ούτε να προεξοφλήσω αποφάσεις, σε επίπεδο μάλιστα ηγετών. Γίνονται προφανώς συζητήσεις. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες ανάγκες. Ο πρωθυπουργός έχει αποδείξει ότι σε όλα αυτά τα μεγάλα ζητήματα προσπαθεί να πιέζει προς την κατεύθυνση της στήριξης, χωρίς όμως να φτάσουμε πάλι σε εποχές όπου δεν μπορεί να ελεγχθεί η κατάσταση», ανέφερε.

Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένα δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία, όπως είπε, δεν είναι απεριόριστα.

«Επί της αρχής θέλουμε να δώσουμε όσες περισσότερες ανάσες μπορούμε στους πολίτες. Είμαστε η κυβέρνηση που έχει μειώσει ή καταργήσει –συμπεριλαμβανομένου του 2027 και μετά– 91 άμεσους και έμμεσους φόρους. Και ΦΠΑ έχει μειώσει η κυβέρνηση αυτή. Όμως κάθε φορά που ανακοινώνουμε και εφαρμόζουμε κάτι, γιατί εμείς το κοστολογούμε και το ψηφίζουμε, πρέπει να βγαίνει ο λογαριασμός. Αυτή τη στιγμή οι δικές μας δυνάμεις, οι οποίες δεν ήταν αυτονόητες, είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής κατά την οποία, ενώ μειώνονται οι φόροι, αυξάνονται τα έσοδα και, παράλληλα, με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την άνοδο της οικονομίας έχουμε εφεδρείες. Αυτές οι εφεδρείες δεν είναι ατελείωτες. Άρα, αν δεν δοθεί η σχετική έγκριση να εξαιρεθούν οι δαπάνες αυτές, τότε δεν μπορούμε να… Αν δοθεί, προφανώς και το συζητάμε».

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε επίσης σε παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών, μεταξύ των οποίων η διεύρυνση και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην αντλία.

Υποστήριξε, ακόμη, ότι η διατήρηση δημοσιονομικών εφεδρειών επέτρεψε στην κυβέρνηση να προχωρήσει στις συγκεκριμένες παρεμβάσεις.

«Αν λοιπόν είχαμε ακούσει αυτό το “δώστε τα όλα”, όχι πριν από τρία και τέσσερα και πέντε χρόνια που το κάνανε, από την πανδημία και μετά ή όλα τα προηγούμενα χρόνια, εγώ σας λέω τους τελευταίους μήνες, τώρα αυτές τις εφεδρείες που έχουμε δεν θα μπορούσαμε να τις δώσουμε. Ή αν είχαν ακουστεί όλες αυτές οι φωνές, “έλα μωρέ, τώρα είναι μπροστά 15-16 μονάδες ο πρωθυπουργός, ας κάνει εκλογές”, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε όλα αυτά», σημείωσε.

Δημοσκοπήσεις και στόχος της αυτοδυναμίας

Σχολιάζοντας τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι, κατά την ανάγνωσή του, οι μετρήσεις τοποθετούν τη Νέα Δημοκρατία λίγο πάνω από το 30%.

«Το σύνολο των δημοσκοπήσεων τοποθετεί τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας λίγο πάνω από το 30%. Να το δούμε αυτό υπό το πρίσμα του γεγονότος ότι είμαστε επτά χρόνια στην εξουσία, με πολλά σημαντικά που έχουν γίνει και λάθη τα οποία προφανώς διορθώνονται και πρέπει να διορθωθούν. Είναι, θεωρώ, μια πάρα πολύ καλή αφετηρία για να φτάσουμε στον εφικτό στόχο, που μόνο εύκολος δεν είναι. Προφανώς πρέπει να δουλέψουμε σκληρά. Ο στόχος είναι η αυτοδυναμία. Αυτό οι πολίτες θα το αποφασίσουν», δήλωσε.

Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για την κοστολόγηση των προγραμμάτων της, παραθέτοντας συγκεκριμένους αριθμούς και αντιπαραβάλλοντάς τους με τις κυβερνητικές εξαγγελίες.

«Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι το πρόγραμμα δεν ξεπερνάει τα 4 δισ. την τετραετία. Το είπε on camera. Και ο πρόεδρός του, μόνο η 13η σύνταξη, όπως την περιέγραψε, όχι δηλαδή επί τέσσερα, μισή και μισή, είναι διπλάσιο το κόστος από αυτό που είπε. Μόνο ένα μέτρο. 4 δισ., δηλαδή, είπε ο εκπρόσωπος για όλο το πρόγραμμα στην τετραετία και ο πρόεδρος του κόμματος, με μόνο ένα μέτρο, διπλασίασε τα 4 δισ. Η δε ΕΛΑΣ, με όλη αυτή τη φαρσοκωμωδία που ζήσαμε πριν και μετά τη ΔΕΘ, με την παγκόσμια βάση δεδομένων, με τις θυρίδες, με το 1%, με όλες τις παλινωδίες, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, ο κ. Τσίπρας, είπε 7,5 δισ. πρόγραμμα τετραετίας και ο οικονομικός του εκπρόσωπος, δηλαδή ο επικεφαλής των Οικονομικών, ο κ. Κουτεντάκης, είπε 7,5 δισ. τον χρόνο», ανέφερε.

Η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη και οι αναφορές στον Θάνο Πλεύρη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τοποθετήθηκε και για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, επισημαίνοντας ότι η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης.

«Από τη στιγμή που η Δικαιοσύνη έχει αναλάβει μια υπόθεση και η υπόθεση αυτή, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπάρχει και σύλληψη, έχει πάρει τον δρόμο του ανακριτή και του εισαγγελέα, υπάρχουν τόσο σημαντικές αποφάσεις περί ποινικών διώξεων, απολογιών και τα σχετικά, δεν νομίζω ότι μπορεί να πει κάτι παραπάνω η κυβέρνηση. Η Δικαιοσύνη θα δει τι έγινε, τι δεν έγινε, ποια είναι η ποινική ευθύνη. Ήδη οι κατηγορίες που έχουν αποδοθεί είναι πάρα πολύ σοβαρές. Αυτό είναι, λοιπόν, το κομμάτι του τι συνέβη στον Γιώργο Μαζωνάκη αυτές τις κρίσιμες ώρες», δήλωσε.

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ είχε αναφερθεί στη συμμετοχή των δύο γιατρών του Κολωνακίου και του Θάνου Πλεύρη σε σωματείο, με τους τρεις να εμφανίζονται ως μέλη της προσωρινής πενταμελούς διοικούσας επιτροπής.

Ο Θάνος Πλεύρης δήλωσε στη συνέχεια ότι γνώριζε τον 58χρονο γιατρό από το 2012, μέσω της συμμετοχής τους στο «Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο», διευκρινίζοντας ότι η σχέση τους εκείνη την περίοδο περιοριζόταν στη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Ανέφερε επίσης ότι η προσωπική επαφή του με τον γιατρό ως ασθενούς ξεκίνησε το 2016.

Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι δεν προκύπτει ζήτημα για τον Θάνο Πλεύρη και έκανε λόγο για προσπάθεια σύνδεσης διαφορετικών γεγονότων.

«Κανένα θέμα Πλεύρη δεν υπάρχει. Εδώ προσπαθεί να γίνει μία ακόμα σύνδεση μεταξύ δύο διαφορετικών συζητήσεων. Αυτά για τα οποία κατηγορούν τον κ. Πλεύρη αφορούν το 2012. Ο κ. Πλεύρης, ειλικρινέστατα, βγήκε και είπε ότι γνώριζε τον γιατρό αυτόν επειδή ήταν ένας από τους ανθρώπους που συμβουλεύτηκε, ένας από τους επιστήμονες που συμβουλεύτηκε μετά από μια πολύ μεγάλη περιπέτεια υγείας που είχε και, μάλιστα, είχε μιλήσει και με πολύ ανθρώπινο τρόπο γι’ αυτό», ανέφερε.

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Τυχαίνει τον Θάνο να τον γνωρίζω, γιατί, όπως και εγώ, έτσι κι εκείνος δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός. Το γεγονός ότι υπάρχει κάτι άσχετο με το επίμαχο και πολύ σοβαρό που συνέβη στο ιατρείο, προγενέστερο της περιπέτειας υγείας του Θάνου –προσέξτε: να πεις ότι απέκρυψε κάτι ή δεν είπε κάτι μεταγενέστερο, θα μπορούσαμε να πούμε, άντε, να το συζητήσουμε– εδώ μιλάμε για κάτι προγενέστερο, που δεν είχε κανέναν λόγο ο άνθρωπος ούτε να το κρύψει. Είπε το μείζον της γνωριμίας του. Προφανώς μας καλύπτουν οι απαντήσεις του. Και είναι και άσχημο πράγμα, στο πλαίσιο της ανθρωποφαγίας, που είναι ένα από τα αγαπημένα σπορ ενός μικρού μέρους των Μέσων Ενημέρωσης και ενός μέρους του πολιτικού συστήματος, να συνδέουμε δύο άσχετα μεταξύ τους δεδομένα».

Η απάντηση για τις δηλώσεις Φλωρίδη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε, τέλος, για τις δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και τη φράση «Μητσοτάκης ή Ερντογάν», την οποία είχε επικαλεστεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Ο κ. Φλωρίδης δεν είπε ποτέ τη φράση που χρησιμοποίησε ο κ. Ανδρουλάκης στη Βουλή, “Μητσοτάκης ή Ερντογάν”. Ο κ. Φλωρίδης συνέδεσε τη σταθερότητα στη χώρα με τα εθνικά θέματα. Τι είπε, δηλαδή, ο κ. Φλωρίδης; Είπε ότι είναι προτιμότερο, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι, μία χώρα να έχει σταθερή διακυβέρνηση», ανέφερε.

Ο Παύλος Μαρινάκης συνέδεσε τη συγκεκριμένη συζήτηση με την αμυντική και διπλωματική πολιτική της κυβέρνησης, επισημαίνοντας:

«Έχουμε μια συγκεκριμένη γεωγραφία. Αυτό δεν αλλάζει. Γι’ αυτό και εμείς κοιτάμε να ισχυροποιήσουμε όσο μπορούμε τη χώρα και διπλωματικά και αμυντικά. Προφανώς, διοικούνται οι Ένοπλες Δυνάμεις με απόλυτη επάρκεια και έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτές. Ενισχύουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις, ούτως ώστε να είναι ισχυρές σε κάθε περίσταση και σε κάθε πρόκληση. Αλλά πέραν από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα εξοπλιστικά, τον νέο τρόπο που διοικούνται και όλες τις μεγάλες αλλαγές που έχουν γίνει, υπάρχει και η πολιτική ηγεσία, ο πρωθυπουργός, ο υπουργός Άμυνας, ο υπουργός Εξωτερικών, που έχουν δείξει πώς μπορούν να αντιμετωπίζουν κρίσεις».

Και κατέληξε: «Οι πολίτες δεν αξιολογούν μόνο την Οικονομία, την Παιδεία, την Υγεία. Αξιολογούν μια χώρα που από τη “διαπραγμάτευση της γραβάτας” πέρασε στο Κογκρέσο. Αξιολογούν μια χώρα από εκεί που έλεγαν κάποιοι ότι δεν υπάρχουν σύνορα, σε μια χώρα που αντιμετώπισε τη μεγαλύτερη υβριδική απειλή στον Έβρο επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτά, λοιπόν, δεν είναι ασύνδετα. Προφανώς, ούτε κινδυνολογούμε ούτε λέμε “Μητσοτάκης ή Ερντογάν”. Σε καμία περίπτωση».