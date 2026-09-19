ΠΑΣΟΚ: Να αποδοκιμάσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον Φρέντι Μπελέρη για τις δηλώσεις του για τον Ηλία Κασιδιάρη

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Το ΠΑΣΟΚ ζητά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τοποθετηθεί και να αποδοκιμάσει τον ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Φρέντι Μπελέρη, με αφορμή δηλώσεις του για τον Ηλία Κασιδιάρη σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΝΕ.

Παράλληλα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θέτει ερωτήματα για αναφερόμενη συνάντηση του διευθυντή του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή, κ. Μπεκίρη, με τον δημοτικό σύμβουλο και στέλεχος του Εθνικού Μετώπου Γιάννη Κουργιανίδη, επικαλούμενο δημοσιογραφικές πληροφορίες της «Θεσσαλονίκης».

Το ΠΑΣΟΚ ζητά να διευκρινιστεί για ποιον λόγο πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη συνάντηση, με ποιες εντολές, καθώς και εάν ο Πρωθυπουργός ήταν ενήμερος.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει: «Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Φ. Μπελέρης, στη διάρκεια συνέντευξής του στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΝΕ εκθειάζει τον καταδικασμένο εγκληματία Ηλία Κασιδιάρη ως “έναν από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα της φυλακής του (!)” και αναγνωρίζει σε έναν υμνητή του ναζισμού, που ονειρεύεται την κατάλυση της δημοκρατίας, το δικαίωμα να είναι στην πολιτική σκηνή.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος οφείλει να αποδοκιμάσει άμεσα τον ευρωβουλευτή του κόμματός του για τις επικίνδυνες απόψεις του και να του θυμίσει ότι οι εγκληματίες για βαριά ποινικά αδικήματα, όπως η δολοφονία ανθρώπων, δεν κάνουν “ανδραγάθημα” εκτίοντας την ποινή τους.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες της “Θεσσαλονίκης”, ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή, κ. Μπεκίρης, συναντήθηκε με τον δημοτικό σύμβουλο, στέλεχος του Εθνικού Μετώπου και συνομιλητή του Κασιδιάρη, Γιάννη Κουργιανίδη. Ο τελευταίος, μάλιστα, επιβεβαιώνει τη συνάντηση.

Για ποιο λόγο ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού και με ποιες εντολές κάνει συναντήσεις με στελέχη της Ακροδεξιάς;

Ο Πρωθυπουργός είναι ενήμερος;»