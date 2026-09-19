Μυστική άσκηση των Πολεμικών Ναυτικών Ελλάδας – Ισραήλ στο Αιγαίο – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Η γεωπολιτική σκακιέρα της Ανατολικής Μεσογείου παίρνει «φωτιά», καθώς μια νέα, υψηλού συμβολισμού και επιχειρησιακής αξίας ναυτική άσκηση ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ ήρθε να ταράξει τα νερά, προκαλώντας πονοκέφαλο στο επιτελείο της Άγκυρας.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Υπό καθεστώς άκρας μυστικότητας, χωρίς να διαρρεύσει τίποτα στα μέσα ενημέρωσης σε Ελλάδα και Ισραήλ, σε μια κίνηση υψηλής στρατηγικής στόχευσης που αποκαλύφθηκε με καθυστέρηση από τις IDF, τα Πολεμικά Ναυτικά της Ελλάδας και του Ισραήλ ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια άσκηση που απέδειξε περίτρανα την ετοιμότητα και την διαλειτουργικότητα των δύο χωρών.

Το γεγονός ότι δεν διέρρευσε η παραμικρή πληροφορία για την διεξαγωγή της άσκησης, σε μία εποχή που τα πάντα διαδίδονται μέσω του διαδικτύου, δείχνει την δυναμική που έχει αναπτύξει η συνεργασία των δύο χωρών και κυρίως το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας σε όλα τα πεδία.

Στο επίκεντρο των επιχειρησιακών σεναρίων βρέθηκαν κρίσιμες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, εκεί όπου τα γεωπολιτικά συμφέροντα τέμνονται και η ασφάλεια των θαλάσσιων οδών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Στην εν λόγω αποστολή συμμετείχαν ενεργά δύο ελληνικές φρεγάτες, αποτελώντας τους σκληρούς πυρήνες επιφανείας του Πολεμικού μας Ναυτικού, μαζί με δύο υπερσύγχρονα ισραηλινά πυραυλοφόρα, τα οποία διακρίνονται για τα προηγμένα ηλεκτρονικά τους συστήματα και την ισχύ πυρός.

Τα σενάρια που εκτελέστηκαν περιλάμβαναν σύνθετες ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις, προστασία κρίσιμων υποδομών, αντιαεροπορική άμυνα περιοχής και τακτικούς ελιγμούς υψηλής δυσκολίας σε περιβάλλον ηλεκτρονικού πολέμου. Το γεγονός ότι η άσκηση κρατήθηκε αρχικά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας δεν σημαίνει ότι πέρασε απαρατήρητη. Αντιθέτως, υποδηλώνει την ανάγκη των δύο επιτελείων να δοκιμάσουν πραγματικά, σκληρά σενάρια μάχης χωρίς την επικοινωνιακή πίεση των ημερών, στέλνοντας παράλληλα ένα σαφές μήνυμα αποτροπής προς πάσα κατεύθυνση. Η στρατιωτική συνεργασία Αθήνας και Τελ Αβίβ έχει περάσει εδώ και χρόνια σε άλλη διάσταση, με τα κοινά γυμνάσια να αποτελούν πλέον τον κανόνα και όχι την εξαίρεση, χτίζοντας ένα αδιαπέραστο τείχος ασφαλείας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Η οργή της Άγκυρας

Όπως ήταν φυσικό, η είδηση της κοινής ναυτικής άσκησης λειτούργησε σαν κόκκινο πανί για την τουρκική πρωτεύουσα. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τόσο τα κρατικά ελεγχόμενα όσο και ο φιλοκαθεστωτικός Τύπος, αντέδρασαν με έντονα νευρικούς τίτλους, κατηγορώντας την Ελλάδα και το Ισραήλ ότι επιχειρούν να αλλάξουν διά της βίας τους συσχετισμούς ισχύος στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Στα ρεπορτάζ τους, τα τουρκικά ΜΜΕ επικεντρώθηκαν ιδιαίτερα στη συμμετοχή των ισραηλινών πυραυλακάτων και των ελληνικών φρεγατών, υποστηρίζοντας με εμφανή εκνευρισμό ότι τέτοιες κινήσεις υπονομεύουν την περιφερειακή ειρήνη και συνιστούν πρόκληση κατά της Τουρκίας.

Ενδεικτικά, το CNN TURK αναφέρει στο τίτλο του: «Ανησυχία για την Τουρκία;» παρουσιάζοντας την άσκηση ως ακόμη ένα δείγμα της στενής στρατιωτικής συνεργασίας Αθήνας και Ιερουσαλήμ.

Το τουρκικό δίκτυο NTV γράφει μάλιστα ότι η «αντίθεση προς την Τουρκία έφερε για ακόμη μία φορά κοντά το Ισραήλ και την Ελλάδα», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι η άσκηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ Κύπρου και Κρήτης.

Αναλυτές στα τηλεοπτικά πάνελ της Άγκυρας δεν έκρυψαν την ανησυχία τους για τη στενή στρατιωτική σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών, εκφράζοντας τον φόβο ότι η Ελλάδα θωρακίζεται διαρκώς με ισραηλινή τεχνογνωσία αιχμής, από τα βλήματα Spike NLOS στα νησιά μέχρι τα προηγμένα συστήματα επικοινωνιών και ηλεκτρονικού πολέμου.

Η τουρκική πλευρά βλέπει με τεράστια δυσφορία το γεγονός ότι η Αθήνα χτίζει σταθερές συμμαχίες με περιφερειακές δυνάμεις που διαθέτουν κορυφαία στρατιωτική τεχνολογία, σπάζοντας στην πράξη το αφήγημα της τουρκικής περιφερειακής ηγεμονίας. Τα δημοσιεύματα στην Τουρκία κάνουν λόγο για μια ανίερη συμμαχία που στοχεύει αποκλειστικά στον περιορισμό της «Γαλάζιας Πατρίδας», τονίζοντας πως η Άγκυρα παρακολουθεί στενά κάθε κίνηση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και διαμηνύοντας ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί τετελεσμένα.

Η επόμενη μέρα

Η εν λόγω ναυτική συνέργεια δεν αποτελεί κεραυνό εν αιθρία, αλλά προϊόν ενός μακροπρόθεσμου σχεδιασμού που αναβαθμίζει θεαματικά τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας. Το Πολεμικό Ναυτικό αποδεικνύει ότι μπορεί να επιχειρεί με απόλυτη επιτυχία σε συνεργασία με συμμάχους υψηλού επιπέδου, προβάλλοντας ισχύ εκεί που κρίνεται απαραίτητο για τα εθνικά συμφέροντα. Η ανταλλαγή τακτικών δεδομένων, η κοινή εκπαίδευση σε περιβάλλοντα πολλαπλών απειλών και η αύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας συνθέτουν ένα αμυντικό πλέγμα που δύσκολα μπορεί να αγνοηθεί από οποιονδήποτε αναθεωρητικό παράγοντα στην περιοχή.

Η ελληνική πλευρά, χωρίς να επιδίδεται σε επικοινωνιακή ρητορική όξυνσης, απαντά έμπρακτα με σχέδιο, επαγγελματισμό και διπλωματική εξωστρέφεια. Οι Ένοπλες Δυνάμεις επενδύουν στη γνώση, στη σύγχρονη τεχνολογία και σε ισχυρές συμμαχίες που λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές ισχύος.

Η αντίδραση της Τουρκίας και η γκρίνια των τουρκικών ΜΜΕ το μόνο που αποδεικνύουν είναι ότι ο δρόμος που έχει επιλέξει η Αθήνα είναι ο ορθός, καθώς ενοχλεί όσους επιθυμούν μια αποδυναμωμένη και απομονωμένη Ελλάδα. Το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος παραμένουν περιοχές ζωτικής σημασίας και η παρουσία της ελληνικής σημαίας, πλαισιωμένης από ισχυρούς συμμάχους, εγγυάται ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας προστατεύονται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.