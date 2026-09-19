Τραμπ: Συμφωνία ΗΠΑ, Δανίας και Γροιλανδίας για την ενίσχυση της αμερικανικής παρουσίας στην Αρκτική

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Σε συμφωνία με τη Δανία και τη Γροιλανδία για την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο στρατηγικής σημασίας νησί της Αρκτικής κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η συμφωνία προβλέπει πως οι ΗΠΑ θα διατηρούν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν στη Γροιλανδία τις απαραίτητες στρατιωτικές δυνάμεις για την ασφάλεια του νησιού και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, η συμφωνία θα αποκλείει τη δημιουργία στρατιωτικών βάσεων ή την ανάπτυξη στρατιωτικής παρουσίας από χώρες που θεωρούνται αντίπαλοι των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι επενδύσεις «ευαίσθητου χαρακτήρα» από αντιπάλους της Ουάσινγκτον στη Γροιλανδία θα απαιτούν προηγούμενη γραπτή έγκριση των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι η συμφωνία δεν έχει ημερομηνία λήξης, κάνοντας λόγο για διασφάλιση της δυνατότητας των ΗΠΑ να λαμβάνουν «ό,τι απαιτείται» για την άμυνα και την ασφάλεια της Γροιλανδίας και της χώρας του.

Επιβεβαίωση από Δανία και Γροιλανδία

Την επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ για την ασφάλεια στην Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό επιβεβαίωσαν η Δανία και η Γροιλανδία, με την υπογραφή της να αναμένεται την επόμενη εβδομάδα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Χαιρετίζω την προοπτική μιας καλής συμφωνίας για τη Γροιλανδία, το βασίλειο της Δανίας και τις ΗΠΑ», δήλωσε η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, σε ανακοίνωσή της.

Jens-Frederik Nielsen: We have reached an agreement with the United States and Denmark Premier of Greenland, Jens-Frederik Nielsen and Danish Prime Minister Mette Frederiksen have confirmed in a press release that an agreement has now been secured with the United States to… — Orla Joelsen (@OJoelsen) September 18, 2026

Περιορισμοί σε Ρωσία και Κίνα

Αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι η συμφωνία προβλέπει πως η Κίνα και η Ρωσία δεν θα μπορούν να εγκαταστήσουν στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία, να αναπτύξουν εκεί στρατεύματα ή να πραγματοποιήσουν επενδύσεις σε ευαίσθητους τομείς χωρίς τις προβλεπόμενες δικλίδες ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, η συμφωνία διασφαλίζει επίσης για τις ΗΠΑ μόνιμη πρόσβαση, δικαιώματα ανάπτυξης στρατιωτικών δυνάμεων και χρήσης του εναέριου χώρου της Γροιλανδίας. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα αύξησης του αριθμού των αμερικανικών βάσεων στο νησί, «ανάλογα με τις ανάγκες».