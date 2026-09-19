Τραμπ: Συμφωνία ΗΠΑ, Δανίας και Γροιλανδίας για την ενίσχυση της αμερικανικής παρουσίας στην Αρκτική

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία με τη Δανία και τη Γροιλανδία για την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο στρατηγικής σημασίας νησί της Αρκτικής, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία προβλέπει τη δυνατότητα των ΗΠΑ να αναπτύσσουν στρατιωτικές δυνάμεις για την ασφάλεια του νησιού, αποκλείοντας παράλληλα την παρουσία αντίπαλων χωρών και απαιτώντας έγκριση για ευαίσθητες επενδύσεις. Η επίτευξη της συμφωνίας επιβεβαιώθηκε και από τη Δανία και τη Γροιλανδία, με την υπογραφή να αναμένεται την επόμενη εβδομάδα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε συμφωνία με τη Δανία και τη Γροιλανδία για την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο στρατηγικής σημασίας νησί της Αρκτικής κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ.
  • Η συμφωνία προβλέπει πως οι ΗΠΑ θα διατηρούν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν στη Γροιλανδία τις απαραίτητες στρατιωτικές δυνάμεις και θα αποκλείει τη δημιουργία στρατιωτικών βάσεων από χώρες που θεωρούνται αντίπαλοι των ΗΠΑ.
  • Την επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ για την ασφάλεια στην Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό επιβεβαίωσαν η Δανία και η Γροιλανδία, με την υπογραφή της να αναμένεται την επόμενη εβδομάδα.

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Σε συμφωνία με τη Δανία και τη Γροιλανδία για την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο στρατηγικής σημασίας νησί της Αρκτικής κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η συμφωνία προβλέπει πως οι ΗΠΑ θα διατηρούν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν στη Γροιλανδία τις απαραίτητες στρατιωτικές δυνάμεις για την ασφάλεια του νησιού και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, η συμφωνία θα αποκλείει τη δημιουργία στρατιωτικών βάσεων ή την ανάπτυξη στρατιωτικής παρουσίας από χώρες που θεωρούνται αντίπαλοι των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι επενδύσεις «ευαίσθητου χαρακτήρα» από αντιπάλους της Ουάσινγκτον στη Γροιλανδία θα απαιτούν προηγούμενη γραπτή έγκριση των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι η συμφωνία δεν έχει ημερομηνία λήξης, κάνοντας λόγο για διασφάλιση της δυνατότητας των ΗΠΑ να λαμβάνουν «ό,τι απαιτείται» για την άμυνα και την ασφάλεια της Γροιλανδίας και της χώρας του.

Επιβεβαίωση από Δανία και Γροιλανδία

Την επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ για την ασφάλεια στην Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό επιβεβαίωσαν η Δανία και η Γροιλανδία, με την υπογραφή της να αναμένεται την επόμενη εβδομάδα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Χαιρετίζω την προοπτική μιας καλής συμφωνίας για τη Γροιλανδία, το βασίλειο της Δανίας και τις ΗΠΑ», δήλωσε η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, σε ανακοίνωσή της.

Περιορισμοί σε Ρωσία και Κίνα

Αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι η συμφωνία προβλέπει πως η Κίνα και η Ρωσία δεν θα μπορούν να εγκαταστήσουν στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία, να αναπτύξουν εκεί στρατεύματα ή να πραγματοποιήσουν επενδύσεις σε ευαίσθητους τομείς χωρίς τις προβλεπόμενες δικλίδες ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, η συμφωνία διασφαλίζει επίσης για τις ΗΠΑ μόνιμη πρόσβαση, δικαιώματα ανάπτυξης στρατιωτικών δυνάμεων και χρήσης του εναέριου χώρου της Γροιλανδίας. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα αύξησης του αριθμού των αμερικανικών βάσεων στο νησί, «ανάλογα με τις ανάγκες».

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