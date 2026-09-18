Ρωσία: Το «υπερόπλο» Max στα κινητά εκατομμυρίων πολιτών – Screenshots, μηνύματα, πληρωμές και μια αόρατη «πίσω πόρτα»

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Δεκάδες εκατομμύρια Ρώσοι έχουν οδηγηθεί τους τελευταίους 18 μήνες στην εγκατάσταση του Max, της νέας κρατικά υποστηριζόμενης «υπέρ-εφαρμογής» που φιλοδοξεί να αντικαταστήσει το Telegram και το WhatsApp. Νέα έρευνα, ωστόσο, αποκαλύπτει ότι πίσω από το μοντέρνο περιβάλλον της εφαρμογής κρύβονται εξαιρετικά ισχυρές δυνατότητες παρακολούθησης: από λήψη screenshots και πρόσβαση σε μηνύματα και πληρωμές έως πλαστοπροσωπία του ίδιου του χρήστη.

Σύμφωνα με ανάλυση του Guardian, το Max έχει μετατραπεί μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα σε βασικό εργαλείο της νέας ψηφιακής πραγματικότητας στη Ρωσία, καθώς δημόσιοι υπάλληλοι, φοιτητές, εκπαιδευτικοί ακόμη και μαθητές έχουν δεχθεί πιέσεις να μεταφέρουν εκεί μεγάλο μέρος της καθημερινής επικοινωνίας τους.

Η εφαρμογή, με χαρακτηριστικό μπλε-μοβ εικονίδιο, παρουσιάστηκε από τις ρωσικές αρχές ως μια «πατριωτική» εναλλακτική απέναντι σε δυτικές ή ξένες πλατφόρμες όπως το WhatsApp και το Telegram. Προωθήθηκε ακόμη και από γνωστές προσωπικότητες της ρωσικής σόουμπιζ, μέσα από τραγούδια, βίντεο και κωμικά σκετς.

Το καλοκαίρι του 2026 έγινε η περισσότερο χρησιμοποιούμενη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων στη χώρα.

Το ρωσικό «super-app» που θέλει να γίνει τα πάντα

Το Max αποτελεί προϊόν της VKontakte (VK), της μεγαλύτερης ρωσικής εταιρείας κοινωνικής δικτύωσης, η οποία διατηρεί στενούς δεσμούς με το ρωσικό κράτος.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, φέρεται μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλείται ο Guardian, να διαθέτει έμμεσο οικονομικό συμφέρον στην εφαρμογή.

Στην πράξη, το Max φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα ρωσικό «super-app»: μία ενιαία πλατφόρμα μέσα στην οποία συγκεντρώνεται ένα ολόκληρο οικοσύστημα μικρότερων εφαρμογών και υπηρεσιών.

Στο περιβάλλον του ενσωματώνονται ή σχεδιάζεται να ενσωματωθούν τραπεζικές υπηρεσίες, ανταλλαγή μηνυμάτων, πληρωμές και βασικές κρατικές υπηρεσίες, δημιουργώντας ένα ψηφιακό «κέντρο ελέγχου» της καθημερινότητας ενός πολίτη.

Το μοντέλο θυμίζει έντονα το κινεζικό WeChat, την εφαρμογή που στην Κίνα χρησιμοποιείται για σχεδόν τα πάντα, από προσωπικά μηνύματα και ηλεκτρονικές αγορές έως πληρωμές και κρατικές υπηρεσίες.

Υπάρχει όμως μία κρίσιμη διαφορά.

Η Κίνα έχτισε το δικό της σύστημα ψηφιακού ελέγχου σε βάθος δεκαετιών. Η Ρωσία επιχειρεί τώρα να επιβάλει ένα αντίστοιχο μοντέλο με αστραπιαία ταχύτητα σε έναν πληθυσμό που, μέχρι σχετικά πρόσφατα, απολάμβανε πολύ μεγαλύτερη ελευθερία πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Η έρευνα που άνοιξε το «καπό» του Max

Νέα ψηφιακή εγκληματολογική έρευνα έρχεται να φωτίσει τις δυνατότητες παρακολούθησης που είναι ενσωματωμένες στην εφαρμογή.

Η Roya Ensafi, αναπληρώτρια καθηγήτρια Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, χαρακτήρισε τη λειτουργία του Max ως ουσιαστικά μια «πίσω πόρτα» προς ολόκληρο το οικοσύστημα των mini-apps που υπάρχουν στη συσκευή κάθε χρήστη.

«Μελετάμε την κλιμάκωση του ελέγχου του διαδικτύου στη Ρωσία εδώ και μία δεκαετία», είπε η Ensafi.

Όπως υποστήριξε, αυτό που προσφέρει το Max αποτελεί «την πιο έξυπνη αλλά και την πιο τρομακτική τακτική» που έχουν αναπτύξει αυταρχικές κυβερνήσεις για την παρακολούθηση των πολιτών τους.

Η ίδια περιέγραψε την εφαρμογή ως «ένα σχέδιο που μπορεί να ακολουθήσει οποιαδήποτε κυβέρνηση» στην πορεία προς τον ψηφιακό αυταρχισμό.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το μοντέλο αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο και για άλλες χώρες, όπως το Ιράν, το Καζακστάν και η Ινδία.



Μπορεί να τραβά screenshots χωρίς να το ξέρει ο χρήστης

Η ομάδα της Ensafi κατάφερε να αποκτήσει και να αναλύσει την έκδοση του Max που χρησιμοποιείται εντός Ρωσίας.

Τα ευρήματα είναι εντυπωσιακά. Σύμφωνα με την έρευνα, το Max έχει τη δυνατότητα να τραβά screenshots (φωτογραφικά στιγμιότυπα) από τη συσκευή του χρήστη χωρίς εκείνος να το γνωρίζει, καταγράφοντας μεταξύ άλλων το περιεχόμενο των mini-apps που λειτουργούν μέσα στην πλατφόρμα.

Παράλληλα, μπορεί να αποκτά πρόσβαση στις πληροφορίες που αποθηκεύονται μέσα σε αυτές τις εφαρμογές.

Αυτό δυνητικά περιλαμβάνει:

προσωπικά μηνύματα,

δεδομένα που βρίσκονται μέσα στα mini-apps,

στοιχεία συναλλαγών και πληρωμών,

πληροφορίες που συνδέονται με τις υπηρεσίες τις οποίες χρησιμοποιεί ο πολίτης.

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι μία άλλη δυνατότητα που εντόπισαν οι ερευνητές: το Max μπορεί, σύμφωνα με την ανάλυσή τους, να υποδυθεί τον ίδιο τον χρήστη χωρίς εκείνος να το αντιληφθεί.

Μπορεί ακόμη και να «φυτέψει» κώδικα σε εφαρμογές

Η έρευνα εντόπισε ακόμη τη δυνατότητα εισαγωγής κώδικα στα mini-apps.

Η τεχνική αυτή δυνατότητα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς, όπως εξήγησε η Ensafi, θα μπορούσε θεωρητικά να χρησιμοποιηθεί ακόμη και για την πραγματοποίηση κυβερνοεπιθέσεων μέσω του Max.

Σύμφωνα με τη νέα ανάλυση που παρουσιάζει ο Guardian, τα συγκεκριμένα ευρήματα προσθέτουν κρίσιμα στοιχεία σε μια ήδη έντονη συζήτηση μεταξύ ειδικών κυβερνοασφάλειας σχετικά με το πραγματικό εύρος της παρακολούθησης που μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής.

Υπάρχει πάντως ένα σημαντικό όριο.

Το Max δεν μπορεί να «σπάσει» ή να εισέλθει απευθείας σε ανεξάρτητες εφαρμογές όπως το Telegram ή το WhatsApp εφόσον αυτές είναι εγκατεστημένες στο κινητό.

Το πρόβλημα είναι ότι η Ρωσία έχει πλέον προχωρήσει στην απαγόρευση και των δύο.

«Από εδώ και πέρα, όλα στο Max»

Η εξάπλωση της εφαρμογής δεν βασίστηκε αποκλειστικά στην εθελοντική επιλογή των χρηστών.

Πολλοί Ρώσοι που εργάζονται σε κρατικούς ή κρατικά ελεγχόμενους οργανισμούς έχουν ουσιαστικά εξαναγκαστεί να τη χρησιμοποιήσουν.

Κρατικοί αξιωματούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι, πανεπιστημιακοί φοιτητές, εκπαιδευτικοί ακόμη και μαθητές έχουν βρεθεί υπό αυξανόμενη πίεση να μεταφέρουν την επικοινωνία τους στην πλατφόρμα.

Εκπαιδευτικός σε σχολείο της Μόσχας περιέγραψε στον Guardian πώς το προσωπικό κλήθηκε την περασμένη άνοιξη από τη διεύθυνση και ενημερώθηκε ότι, έπειτα από οδηγίες των δημοτικών αρχών, «από εδώ και πέρα, όλα θα γίνονται στο Max».

Η εντολή αφορούσε συνομιλίες με γονείς, αποστολή εργασιών και γενικότερα την επικοινωνία του σχολείου.

Όπως εξήγησε ο εκπαιδευτικός, ουσιαστική δυνατότητα άρνησης δεν υπήρχε.

Φοιτητές χωρίς Max; Χωρίς πρόσβαση σε πανεπιστήμια και εστίες

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Daniil, φοιτητή στην Αγία Πετρούπολη.

Όπως δήλωσε, εγκατέστησε απρόθυμα το Max λίγο πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, αφού ενημερώθηκε ότι οι φοιτητές χωρίς QR code που δημιουργείται μέσω της εφαρμογής δεν θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στα κτίρια του πανεπιστημίου ή στις φοιτητικές εστίες.

Ο ίδιος είχε σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια και την ιδιωτικότητά του.

Ωστόσο, όπως είπε, δεν αισθανόταν ότι είχε πραγματική επιλογή εάν ήθελε να συνεχίσει να μπαίνει στο πανεπιστήμιο και να χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις του.

Τον Φεβρουάριο, ο βουλευτής της Κρατικής Δούμας Σεργκέι Μπογιάρσκι παρουσίασε ακόμη και σύστημα επαλήθευσης ηλικίας μέσω Max σε σούπερ μάρκετ, μία ακόμη ένδειξη της προσπάθειας ενσωμάτωσης της πλατφόρμας σε ολοένα περισσότερες καθημερινές δραστηριότητες.

Η ελίτ έχει Max… αλλά σε δεύτερο κινητό

Υπάρχει όμως και μια αποκαλυπτική ειρωνεία.

Την ώρα που εκατομμύρια απλοί πολίτες πιέζονται να χρησιμοποιούν το Max, αρκετά πρόσωπα της ρωσικής πολιτικής και επιχειρηματικής ελίτ φαίνεται να αντιμετωπίζουν την εφαρμογή περισσότερο ως υποχρεωτικό σκηνικό παρά ως πραγματικό εργαλείο επικοινωνίας.

Άτομα με πρόσβαση σε κυβερνητικούς και επιχειρηματικούς κύκλους ανέφεραν ότι το Telegram και το Signal εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ευρέως για την καθημερινή επικοινωνία.

Πρόσωπο από τον στενό κύκλο του Κρεμλίνου είπε στον Guardian ότι ο ίδιος και αρκετοί φίλοι του αγόρασαν δεύτερα κινητά αποκλειστικά και μόνο για να εγκαταστήσουν εκεί το Max, συνεχίζοντας παράλληλα να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές της επιλογής τους στις βασικές τους συσκευές.

«Όλα είναι για τα μάτια του κόσμου. Κανείς στην πολιτική δεν το χρησιμοποιεί πραγματικά», υποστήριξε, ζητώντας να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Το Telegram κρατά ακόμη το «κάστρο» της ενημέρωσης

Παρά τη θεαματική αύξηση της χρήσης του, το Max δεν έχει ακόμη καταφέρει να αντικαταστήσει το Telegram ως μία από τις σημαντικότερες πηγές ενημέρωσης για τους Ρώσους.

Τα δημόσια κανάλια, τα οποία χρησιμοποιούνται από μέσα ενημέρωσης, bloggers και αξιωματούχους για τη μετάδοση ειδήσεων και σχολίων σε μεγάλα ακροατήρια, παραμένουν πολύ λιγότερο ανεπτυγμένα στο Max.

Μόνο περιορισμένος αριθμός καναλιών έχει μέχρι στιγμής αποκτήσει κοινό αντίστοιχου μεγέθους με τα μεγαλύτερα Telegram channels.

Αρκετοί χρήστες του Max δήλωσαν επίσης στον Guardian ότι από πλευράς σχεδιασμού και λειτουργιών η εφαρμογή θυμίζει έντονα το Telegram, επί χρόνια τη δημοφιλέστερη πλατφόρμα μηνυμάτων στη Ρωσία.

Η ομοιότητα στην εμφάνιση, όμως, δεν εξαφανίζει τον φόβο για το τι συμβαίνει στο παρασκήνιο.

«Δεν ξέρεις ποτέ ποιος άλλος μπορεί να κοιτάζει»

Ο Nikolai, 34χρονος σύμβουλος από τη Μόσχα, περιέγραψε την εμπειρία χρήσης με μια φράση που συνοψίζει την καχυποψία πολλών Ρώσων:

«Χρησιμοποιώντας το Max αισθάνεσαι ότι ποτέ δεν ξέρεις ποιος άλλος μπορεί να σε παρακολουθεί».

Η εφαρμογή, είπε, μοιάζει μοντέρνα και καλοσχεδιασμένη, ωστόσο η χρήση της αφήνει πάντα μια δυσάρεστη αίσθηση.

Και καθώς οι εναλλακτικές λύσεις καθίστανται όλο και δυσκολότερες στην πρόσβαση, οι πολίτες καταλήγουν να χρησιμοποιούν το Max περισσότερο, ακόμη κι αν δεν το εμπιστεύονται.

Από ένα σχετικά ελεύθερο ίντερνετ σε κρατικά ελεγχόμενο οικοσύστημα μέσα σε μία δεκαετία

Για την Ensafi, η ταχύτητα με την οποία η Ρωσία κατάφερε να επιβάλει το Max θα πρέπει να λειτουργήσει ως «καμπανάκι κινδύνου» και για τον υπόλοιπο κόσμο.

Η Κίνα χρειάστηκε περίπου 35 χρόνια για να δημιουργήσει το σημερινό σύστημα ψηφιακού ελέγχου.

Η Ρωσία, αντιθέτως, έχει καταφέρει μέσα σε περίπου μία δεκαετία να περιορίσει δραστικά ένα διαδίκτυο που κάποτε ήταν συγκριτικά ανοιχτό και να κατευθύνει σταδιακά τους πολίτες προς ένα κρατικά ελεγχόμενο ψηφιακό περιβάλλον.

«Ο κόσμος αλλάζει, η υποδομή της ιδιωτικής επικοινωνίας αλλάζει και η επίθεση των αυταρχικών κυβερνήσεων είναι πολύ επιθετική», προειδοποίησε η Ensafi.

Το Max και η VKontakte κλήθηκαν από τον Guardian να σχολιάσουν τα ευρήματα.