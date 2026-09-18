Τραμπ: Ανακοίνωσε την απαγόρευση πρόσβασης σε CNN, MS Now και Politico στον Λευκό Οίκο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την απαγόρευση πρόσβασης στα δημοσιογραφικά δίκτυα CNN, MS Now και Politico στον Λευκό Οίκο. Ο ισχυρισμός του είναι ότι αυτά τα δίκτυα μεταδίδουν ψευδείς ειδήσεις και προειδοποιεί ότι η απαγόρευση πρόκειται να επεκταθεί και σε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην αίθουσα ενημέρωσης Τζέιμς Σ. Μπρέιντι του Λευκού Οίκου, στην Ουάσινγκτον, στις 6 Απριλίου 2026. Φωτογραφία: Reuters/Evan Vucci
Φωτογραφία: Reuters/Evan Vucci
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την απαγόρευση πρόσβασης στα δημοσιογραφικά δίκτυα CNN, MS Now και Politico στον Λευκό Οίκο ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
  • Ο Τραμπ δικαιολόγησε την απαγόρευση ως «αποτέλεσμα των συνεχών «αναφορών» τους σε ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ!».
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε λέγοντας ότι «τα Μέσα Ενημέρωσης δεν θα έπρεπε να μπορούν να γράφουν ή να μεταδίδουν συνεχώς ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΕΣ και ΨΕΜΑΤΑ» και προειδοποίησε πως «θα ακολουθήσουν και άλλα Μέσα Ψευδών Ειδήσεων».

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Την απαγόρευση πρόσβασης στα δημοσιογραφικά δίκτυα CNN, MS Now και Politico στον Λευκό Οίκο ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο ισχυρισμός του είναι ότι αυτά τα δίκτυα μεταδίδουν ψευδείς ειδήσεις.

Σε ανάρτησή του στο truth social, o Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε: «Είμαι περήφανος που ανακοινώνω ότι, με άμεση ισχύ, απαγορεύω την είσοδο στο CNN των Ψευδών Ειδήσεων (Fake News), στο MSNOW (οι οποίοι άλλαξαν πρόσφατα το όνομά τους από MSNBC λόγω έλλειψης τηλεθέασης και αξιοπιστίας!) και στο Politico (τους αποδέκτες μιας παράνομης και γελοίας συνδρομής 8 εκατομμυρίων δολαρίων, ρεκόρ όλων των εποχών, απευθείας από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, υπό τον Διεφθαρμένο Τζο Μπάιντεν, προκειμένου να τους κρατήσουν «ζωντανούς». Μου φαίνεται για διαφθορά!), από τον Λευκό Οίκο ως αποτέλεσμα των συνεχών «αναφορών» τους σε ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ!».

Στο ίδιο τόνο ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε λέγοντας: «Τα Μέσα Ενημέρωσης δεν θα έπρεπε να μπορούν να γράφουν ή να μεταδίδουν συνεχώς ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΕΣ και ΨΕΜΑΤΑ όταν καλύπτουν τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, την Κυβέρνηση Τραμπ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής». Προειδοποιεί, μάλιστα, ότι η απαγόρευση πρόκειται για επεκταθεί και σε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα ακολουθήσουν και άλλα Μέσα Ψευδών Ειδήσεων», κατέληξε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του.

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