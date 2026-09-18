Τραμπ: Ανακοίνωσε την απαγόρευση πρόσβασης σε CNN, MS Now και Politico στον Λευκό Οίκο

Την απαγόρευση πρόσβασης στα δημοσιογραφικά δίκτυα CNN, MS Now και Politico στον Λευκό Οίκο ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο ισχυρισμός του είναι ότι αυτά τα δίκτυα μεταδίδουν ψευδείς ειδήσεις.

Σε ανάρτησή του στο truth social, o Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε: «Είμαι περήφανος που ανακοινώνω ότι, με άμεση ισχύ, απαγορεύω την είσοδο στο CNN των Ψευδών Ειδήσεων (Fake News), στο MSNOW (οι οποίοι άλλαξαν πρόσφατα το όνομά τους από MSNBC λόγω έλλειψης τηλεθέασης και αξιοπιστίας!) και στο Politico (τους αποδέκτες μιας παράνομης και γελοίας συνδρομής 8 εκατομμυρίων δολαρίων, ρεκόρ όλων των εποχών, απευθείας από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, υπό τον Διεφθαρμένο Τζο Μπάιντεν, προκειμένου να τους κρατήσουν «ζωντανούς». Μου φαίνεται για διαφθορά!), από τον Λευκό Οίκο ως αποτέλεσμα των συνεχών «αναφορών» τους σε ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ!».

Στο ίδιο τόνο ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε λέγοντας: «Τα Μέσα Ενημέρωσης δεν θα έπρεπε να μπορούν να γράφουν ή να μεταδίδουν συνεχώς ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΕΣ και ΨΕΜΑΤΑ όταν καλύπτουν τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, την Κυβέρνηση Τραμπ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής». Προειδοποιεί, μάλιστα, ότι η απαγόρευση πρόκειται για επεκταθεί και σε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα ακολουθήσουν και άλλα Μέσα Ψευδών Ειδήσεων», κατέληξε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του.