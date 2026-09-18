Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης 95-98: Η «Βασίλισσα» επιβίωσε και έκλεισε ξανά ραντεβού με τον Ολυμπιακό

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Πιστή στο ραντεβού της με τον Ολυμπιακό, η Ρεάλ Μαδρίτης επιβίωσε από ένα συγκλονιστικό θρίλερ στο Άμπου Ντάμπι, επικράτησε 98-95 του Ντουμπάι στην παράταση και έδωσε συνέχεια στη μεταξύ τους μονομαχία, αυτή τη φορά με φόντο τον πρώτο τίτλο του EuroLeague Super Cup.

Ο ημιτελικός έφτασε μια ανάσα από το να κριθεί στα 40 λεπτά, όμως καμία ομάδα δεν κατάφερε να βρει το καλάθι της νίκης και το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση (79-83 στο 37′, 88-85 στα -34,5′ με κλέψιμο και layup του Ελί Οκόμπο, 88-88 στα -25,6′ με τρίποντο του Τιμοτέ Λουαού-Καμπαρό).

Η Ντουμπάι είχε την τελευταία, διπλή ευκαιρία, αλλά ο Τόμας Ουόκαπ αστόχησε σε τρίποντο από τη δεξιά γωνία σχεδόν στην εκπνοή κι ο Τόκο Σενγκέλια δεν κατάφερε να σπρώξει τη μπάλα στο καλάθι.

Η Ρεάλ ξεκίνησε την παράταση με σερί 0-8 για το 96-88 στο 43’, όμως η επιθετική της δυστοκία έβαλε ξανά το Ντουμπάι στο παιχνίδι, με τους γηπεδούχους να μειώνουν σε 95-96 στα -23,3′. Ο Τιμοτέ Λουαού-Καμπαρό με 2/2 ελεύθερες βολές έκανε το 95-98 στα -18,6′, o ΜακΚίνλι Ράιτ προσπάθησε να ισοφαρίσει, αλλά αστόχησε στα -6′. Ο Μίκαελ Γιάντουνεν πήρε το αμυντικό ριμπάουντ κι η Ρεάλ Μαδρίτης την πρόκριση.

Τα δεκάλεπτα: 27-18, 43-42, 63-64, 88-88, 95-98

ΝΤΟΥΜΠΑΙ (Τσάβι Πασκουάλ): Οκόμπο 24 (10/16 σουτ, 1/2β., 3ασ., 4λ.), Άντερσον 3 (1/3τρίπ.), Μπέικον 19 (5/10 σουτ, 8/8β., 4ασ., 3λ.), Μπλοσομγκέιμ 4 (2/4δίπ., 2λ.), Μιντζ 3 (1/3τρίπ.), Μπέρτανς Ντάβις (0/1τρίπ.), Καμπενγκέλε 10 (4/8 σουτ, 1/2β., 3λ.), Ντιακιτέ 5 (2/2 σουτ, 2λ.), Σενγκέλια 11 (1/4 σουτ, 8/8β., 5ρ., 2κλ.), Ράιτ ΜακΚίνλι 12 (3/5 σουτ, 4/4β., 2ασ., 2λ.), Πετρούσεφ, Ουόκαπ 4 (1/3τρίπ., 1/2β., 3ασ.)

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Πέδρο Μαρτίνεθ): Σούλγκα (2λ.), Λουαού-Καμπαρό 20 (6/13 σουτ, 4/4β., 6ασ., 3λ.), Πραντίγια 13 (4/6 σουτ, 2/2β., 7ρ., 3ασ.), Αμπάλδε (0/2 σουτ, 4ασ., 2λ.), Καμπάτσο 5 (1/8 σουτ, 2/2β., 4ασ.), Οκέκε 4 (2/5 σουτ), Μαλεντόν 4 (0/3δίπ., 4/6β., 3λ.), Ντεκ 15 (4/6 σουτ, 5/6β., 2κλ.), Γιάντουνεν 5 (1/3 σουτ, 3ασ.), Ταβάρες 20 (7/10δίπ., 6/6β., 7ρ., 2κλ., 4λ.), Φελίζ 10 (4/8 σουτ, 2ασ., 3λ.), Σαρ 2 (1/2δίπ.)

Δείτε τα highlights του αγώνα: