Ουκρανία: Ρωσική βόμβα ολίσθησης έπληξε πολυκατοικία στη Σούμι – Δύο νεκροί και επτά τραυματίες

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και επτά τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα σε πολυκατοικία στη Σούμι της βόρειας Ουκρανίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε το πλήγμα «απάνθρωπο», ενώ ανέφερε επιπλέον χτυπήματα σε κλινική στην Παβλογκράντ και σε κέντρο επιμελητείας κοντά στο Κίεβο, χωρίς πληροφορίες για θύματα από αυτά. Οι αναφορές προέρχονται από ουκρανικές αρχές και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη επτά τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα σε πολυκατοικία στην πόλη Σούμι, στη βόρεια Ουκρανία.
  • Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ ο πρόεδρος Ζελένσκι χαρακτήρισε το πλήγμα «απάνθρωπο».
  • Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, ρωσικές δυνάμεις έπληξαν επίσης κλινική στην πόλη Πάβλοχραντ και κέντρο επιμελητείας στην περιοχή του Κιέβου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη επτά τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα σε πολυκατοικία στην πόλη Σούμι, στη βόρεια Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Σούμι, Όλεχ Χριχόροφ, δήλωσε ότι τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι άνθρωποι ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια του κτηρίου.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε το πλήγμα «απάνθρωπο», καταγγέλλοντας τη ρωσική επίθεση σε κατοικημένη περιοχή.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, ρωσικές δυνάμεις έπληξαν επίσης κλινική στην πόλη Πάβλοχραντ, ενώ ένα ακόμη πλήγμα σημειώθηκε σε κέντρο επιμελητείας στην περιοχή του Κιέβου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τυχόν θύματα από τις συγκεκριμένες επιθέσεις.

Οι αναφορές για τα πλήγματα και τον απολογισμό των θυμάτων προέρχονται από τις ουκρανικές αρχές και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

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