Ουκρανία: Ρωσική βόμβα ολίσθησης έπληξε πολυκατοικία στη Σούμι – Δύο νεκροί και επτά τραυματίες

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Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη επτά τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα σε πολυκατοικία στην πόλη Σούμι, στη βόρεια Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Σούμι, Όλεχ Χριχόροφ, δήλωσε ότι τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι άνθρωποι ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια του κτηρίου.

😡 In Sumy, 4 high-rise buildings were hit at once. Russians launched 6-7 KABs around the city. 😢 The number of people injured in the enemy attack on the center of Odesa has increased to 11. Three people were hospitalized. pic.twitter.com/K1NXzodOoU Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Μετεγγραφές φοιτητών: Πότε αρχίζει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων — The Ukrainian Review (@UkrReview) September 18, 2026

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε το πλήγμα «απάνθρωπο», καταγγέλλοντας τη ρωσική επίθεση σε κατοικημένη περιοχή.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, ρωσικές δυνάμεις έπληξαν επίσης κλινική στην πόλη Πάβλοχραντ, ενώ ένα ακόμη πλήγμα σημειώθηκε σε κέντρο επιμελητείας στην περιοχή του Κιέβου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τυχόν θύματα από τις συγκεκριμένες επιθέσεις.

Οι αναφορές για τα πλήγματα και τον απολογισμό των θυμάτων προέρχονται από τις ουκρανικές αρχές και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.