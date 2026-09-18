Συναγερμός στη Σαουδική Αραβία: Νέος γύρος προειδοποιήσεων για πιθανό κίνδυνο σε έξι περιοχές

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Νέες προειδοποιήσεις για πιθανό κίνδυνο εξέδωσε η Πολιτική Προστασία της Σαουδικής Αραβίας, λίγα μόλις λεπτά μετά την άρση προηγούμενων αντίστοιχων προειδοποιήσεων σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Οι νέες προειδοποιήσεις αφορούν τις περιοχές Τζιζάν και Άμπχα, καθώς και τις επαρχίες Χαμίς Μουσάιτ, Τζέντα, Ταΐφ και Γιανμπού, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των σαουδαραβικών αρχών.

Νωρίτερα, η Πολιτική Προστασία είχε εκδώσει σύντομες προειδοποιήσεις για πιθανό κίνδυνο στις επαρχίες αλ-Ούλα και Χαμίς Μουσάιτ. Λίγο αργότερα, ανακοίνωσε ότι οι συγκεκριμένες προειδοποιήσεις είχαν αρθεί.

Η νέα σειρά ανακοινώσεων βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις σαουδαραβικές αρχές να προχωρούν σε διαδοχικές ενημερώσεις για τις περιοχές που ενδέχεται να επηρεαστούν. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της απειλής ή τυχόν ζημιές και θύματα.

Πηγή: Al Jazeera