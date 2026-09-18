Παύλος Φύσσας: Χιλιάδες πολίτες στις αντιφασιστικές εκδηλώσεις μνήμης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του

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Χιλιάδες πολίτες, μέλη συλλογικοτήτων, σωματείων και φορέων συμμετείχαν την Παρασκευή (18/9) στην αντιφασιστική πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα, με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του μουσικού στο Κερατσίνι.

Στην κεφαλή της πορείας βρισκόταν η οικογένεια του Παύλου Φύσσα, με τη μητέρα και τον πατέρα του να κρατούν το πανό της κινητοποίησης. Η πορεία κατευθύνθηκε προς το Μπλόκο της Κοκκινιάς, που αποτέλεσε τον τελικό προορισμό της.

Κατά μήκος της διαδρομής είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ περίπου 2.000 αστυνομικοί βρίσκονταν σε επιφυλακή. Παράλληλα, παρέμειναν κλειστοί οι σταθμοί του μετρό σε Μανιάτικα και Κορυδαλλό.

Πορεία και στη Θεσσαλονίκη

Αντιφασιστική κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε και στη Θεσσαλονίκη. Φοιτητές, μέλη συλλογικοτήτων και κομμάτων της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, καθώς και άτομα από τον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Καμάρας.

Οι συγκεντρωμένοι κινήθηκαν μέσω κεντρικών δρόμων της πόλης και κατέληξαν στο Άγαλμα του Βενιζέλου.

Πριν από τη συγκέντρωση, η αστυνομία προχώρησε σε πέντε προσαγωγές, από τις οποίες η μία μετατράπηκε σε σύλληψη για υπόθεση ναρκωτικών.

Δεκατρία χρόνια από τη δολοφονία

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2013, ο Παύλος Φύσσας δολοφονήθηκε από τον Γιώργο Ρουπακιά στην Αμφιάλη Κερατσινίου. Λίγο πριν χάσει τις αισθήσεις του, υπέδειξε στους αστυνομικούς τον άνθρωπο που τον είχε μαχαιρώσει.

Η δολοφονία αποτέλεσε κομβικό γεγονός για τη δικαστική διερεύνηση της δράσης της Χρυσής Αυγής. Ακολούθησαν συλλήψεις ηγετικών στελεχών της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων οι Νίκος Μιχαλολιάκος, Ηλίας Κασιδιάρης, Ιωάννης Λαγός και Χρήστος Παππάς.

Η πολυετής δικαστική διαδικασία κατέληξε στην απόφαση με την οποία η Χρυσή Αυγή κρίθηκε εγκληματική οργάνωση. Τον Μάρτιο του 2026, το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων επιβεβαίωσε την ενοχή των καταδικασθέντων και επικύρωσε τον εγκληματικό χαρακτήρα της οργάνωσης.

Το τριαντάφυλλο της Μάγδας Φύσσα και η συναυλία στη Δραπετσώνα

Το πρωί της Πέμπτης, η Μάγδα Φύσσα μετέβη στο μνημείο που έχει ανεγερθεί στο σημείο της δολοφονίας του γιου της και άφησε ένα τριαντάφυλλο στη μνήμη του. Πολίτες που βρέθηκαν στο σημείο απέτισαν επίσης φόρο τιμής στον Παύλο Φύσσα.