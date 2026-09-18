Πολεοδομία Μυκόνου: Νέες αποκαλύψεις για το πώς λειτουργούν τα κυκλώματα – Η κομπίνα με τα πρόστιμα-«χάδια»

Από την Τετάρτη η πολεοδομία Μυκόνου είναι αποκλεισμένη, ενώ διενεργείται εισαγγελική έρευνα. Αστυνομικοί επιτηρούν το κτίριο της Υπηρεσίας Δόμησης, χωρίς να επιτρέπουν την είσοδο σε πολίτες και υπαλλήλους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κανένα στοιχείο δεν θα μετακινηθεί ή θα αλλοιωθεί μέχρι την άφιξη του κλιμακίου των ελεγκτών.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται εκκρεμείς εισαγγελικές παραγγελίες, οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχουν μέχρι σήμερα ελεγχθεί ή απαντηθεί από την υπηρεσία.

Ειδικό κλιμάκιο αναμένεται να μεταβεί στο νησί τη Δευτέρα, προκειμένου να πραγματοποιήσει σαρωτικό έλεγχο στο αρχείο της Πολεοδομίας.

Η κομπίνα με τα πρόστιμα – “χάδια”

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας συνέταξε μία έκθεση, πριν από ενάμιση χρόνο, στην οποία η Μύκονος, όπως και η υπόλοιπη Ελλάδα, είναι χωρισμένη σε ζώνες, βάσει των αντικειμενικών αξιών. Τα πρόστιμα υπολογίζεται ακριβώς με βάση αυτές τις αξίες. Για τη Μύκονο συγκεκριμένα, η τιμή ζώνης είναι από 5.900 ευρώ ανά τετραγωνικό, ως 1.300, στις πιο φτηνές περιοχές.

Όπως αποκάλυψε ο Τάσος Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου: «Οι ελεγκτές της Αρχής Διαφάνειας διαπίστωσαν ότι όλα τα πρόστιμα υπολογίζονταν όχι με βάση τις τιμές του νησιού των ανέμων, αλλά ανάλογα με τις τιμές στα Σεπόλια ή στα Πατήσια. Μάλιστα σε μία περίπτωση, αντί να πληρωθούν 4 εκατ. ευρώ για 700 μέτρα αυθαίρετο πληρώθηκαν μόλις 840.000 ευρώ.

Από τη συγκεκριμένη υπόθεση, ο ιδιοκτήτης αποκόμισε πολύ σοβαρό κέρδος, καθώς με αυθαίρετο τρόπο αγνοήθηκε η αντικειμενική αξία της γης για τον καταλογισμό του προστίμου. Τώρα εξετάζεται εάν τα χρήματα πήγαν στις τσέπες κάποιων και ποιοι είναι αυτοί, δηλαδή τα 3.290.000 ευρώ ή ωφελήθηκαν από τη μείωση του προστίμου».

Ποιοι θα κάνουν τον έλεγχο

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, στον έλεγχο θα μετέχει, εκτός από την εισαγγελία Σύρου, στενός συγγενής του ανθρώπου που είχε τη διοίκηση και τη διαχείριση της πολεοδομίας Μυκόνου το 2023.

Πρόκειται για υπάλληλο της πολεοδομίας που θα μετέχει στην επιτόπια έρευνα. Η συγκεκριμένη υπάλληλος, εις βάρος της οποίας δεν υπάρχει το παραμικρό, είναι η μόνη που ξέρει τόσο καλά το ηλεκτρονικό σύστημα παραλαβής καταγγελιών και χρήσης γης και δεν υπήρχε καμία περίπτωση να γίνει έλεγχος χωρίς αυτήν.