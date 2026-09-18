Καλομοίρα: Το μήνυμα για τα γενέθλια του συζύγου της και οι φωτογραφίες από τη κοινή τους ζωή – «Ένας απίστευτος σύζυγος και πατέρας…»

Η Καλομοίρα ευχήθηκε δημόσια στον σύζυγό της, Γιώργο Μπούσαλη, για τα γενέθλιά του, μέσω μιας ανάρτησης στον λογαριασμό της στο Instagram. 

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Καλομοίρα Γιώργος Μπούσαλης
Φωτογραφία: Instagram/georgeboosalis
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο σύζυγος της Καλομοίρας, Γιώργος Μπούσαλης, είχε τα γενέθλιά του την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Η γνωστή τραγουδίστρια έκανε μία όμορφη δημοσίευση στο Instagram για να του ευχηθεί δημόσια.
  • Η αγαπημένη καλλιτέχνις κοινοποίησε διάφορα στιγμιότυπα από τη ζωή τους. Στις φωτογραφίες βλέπουμε και όμορφες στιγμές με τα τρία τους παιδιά, τους δίδυμους Νίκο και Δημήτρη, και την Αναστασία.
  • «Χρόνια πολλά! … Είσαι ένας απίστευτος σύζυγος και πατέρας, και είμαστε τόσο ευλογημένοι που σε έχουμε!», έγραψε η Καλομοίρα στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

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Τα γενέθλιά του έχει την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου ο σύζυγος της Καλομοίρας, Γιώργος Μπούσαλης. Η γνωστή τραγουδίστρια έκανε μία πολύ όμορφη δημοσίευση στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, προκειμένου να ευχηθεί και δημοσίως στον συνοδοιπόρο της σε αυτή τη ζωή.

Η αγαπημένη καλλιτέχνις, η οποία είναι παντρεμένη με τον Γιώργο Μπούσαλη από τις 26 Σεπτεμβρίου του 2010 και κατά την διάρκεια του γάμου τους έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, κοινοποίησε διάφορα στιγμιότυπα από τη ζωή τους.

Στις φωτογραφίες βλέπουμε και όμορφες στιγμές με τα τρία τους παιδιά, τους δίδυμους Νίκο και Δημήτρη, που γεννήθηκαν στις 14 Δεκεμβρίου του 2012 και την Αναστασία, που ήρθε στον κόσμο στις 21 Ιουλίου του 2016.

«Χρόνια πολλά! Σε αγαπάμε τόσο πολύ και είμαστε τόσο ευγνώμονες για όλα όσα κάνεις για την οικογένειά μας. Είσαι ένας απίστευτος σύζυγος και πατέρας, και είμαστε τόσο ευλογημένοι που σε έχουμε!», έχει γράψει στη λεζάντα της η Καλομοίρα.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kalomira (@itskalomira)

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