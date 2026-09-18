Δημοσκόπηση MRB (Β’ Μέρος): Υπέρ της συνεργασίας με το Ισραήλ, των θαλάσσιων πάρκων και της διασύνδεσης με την Κύπρο οι πολίτες

Υπέρ της στρατηγικής συνεργασίας με το Ισραήλ, των θαλάσσιων πάρκων και της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο εμφανίζονται οι πολίτες σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB για λογαριασμό του OPEN.

Σύμφωνα με την έρευνα της MRB, το 51,1% δηλώνει ότι «σίγουρα/μάλλον πρέπει να συνεχιστεί η στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ», διότι ενισχύει την άμυνα της χώρας, ενώ το 30,3% δηλώνει ότι «μάλλον/σίγουρα πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι τουρκικές αντιδράσεις για να αποφευχθούν οι εντάσεις».

Εκτός από τους ψηφοφόρους της ΕΛΑΣ, της Πλεύσης Ελευθερίας και του ΚΚΕ, οι ψηφοφόροι όλων των άλλων κομμάτων είναι υπέρ της συνέχισης της συνεργασίας με το Ισραήλ.

Για θαλάσσια πάρκα και ηλεκτρική διασύνδεση με Κύπρο:

Για τα θαλάσσια πάρκα η πλειοψηφία θέλει να συνεχιστεί ο σχεδιασμός κανονικά, παρά τις τουρκικές απειλές. Το ποσοστό μάλιστα αγγίζει το 60%

Οι αναποφάσιστοι για συμμαχία με Ισραήλ, θαλάσσια πάρκα και ηλεκτρική διασύνδεση:

Οι συσπειρώσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Η ΝΔ καταγράφει συσπείρωση 72,5%, με διαρροές 4,2% προς ΠΑΣΟΚ, 4,1% προς «Άλλο Κόμμα», 4% προς ΕΛΑΣ, 2% προς Ελληνική Λύση, 1,7% προς Πλεύση Ελευθερίας, 1,7% προς Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ενώ στο 9,8% είναι η αδιευκρίνιστη ψήφος.

Στο ΠΑΣΟΚ η συσπείρωση είναι στο 59,6%, με την ΕΛΑΣ να έχει απορροφήσει περισσότερους ψηφοφόρους (10,3%).

Ποιοι επιλέγουν την ΕΛΑΣ:

Πώς αξιολογούν οι αναποφάσιστοι τα μέτρα Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα:

Το κόμμα Σαμαρά