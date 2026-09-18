Οδησσός: Η ζωή συνεχίζεται στα συντρίμμια – Γυναίκα μιλά στο τηλέφωνο στο μπαλκόνι της κάτω από κατεστραμμένα διαμερίσματα – ΒΙΝΤΕΟ

Μια γυναίκα στην Οδησσό καταγράφηκε σε βίντεο να μιλά στο τηλέφωνο στο μπαλκόνι της, δίπλα σε διαμερίσματα που έχουν καταστραφεί από ρωσικό πλήγμα. Το περιστατικό έρχεται μετά από πρόσφατα πλήγματα στην πόλη στις 17 Σεπτεμβρίου, που είχαν ως αποτέλεσμα έξι τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, και εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια.

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Διεθνή Νέα

Αριστερά, γυναίκα μιλά στο τηλέφωνο στο μπαλκόνι της στην Οδησσό, μετά το ρωσικό πλήγμα της 17ης Σεπτεμβρίου 2026. Δεξιά, η πολυκατοικία στις φλόγες τη νύχτα της επίθεσης.
Αριστερά, γυναίκα μιλά στο τηλέφωνο στο μπαλκόνι της στην Οδησσό, μετά το ρωσικό πλήγμα της 17ης Σεπτεμβρίου 2026. Δεξιά, η πολυκατοικία στις φλόγες τη νύχτα της επίθεσης.
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην Οδησσό, μια γυναίκα μιλά στο τηλέφωνο στο μπαλκόνι της, ακριβώς δίπλα σε διαμερίσματα που έχουν καταστραφεί από ρωσικό πλήγμα.
  • Η σκηνή καταγράφεται σε βίντεο που αναδημοσιεύτηκε από το UkraineWorld, δείχνοντας τις εκτεταμένες ζημιές στην πολυκατοικία.
  • Από τα ρωσικά πλήγματα της 17ης Σεπτεμβρίου στην Οδησσό τραυματίστηκαν έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε πολυκατοικίες και ιδιωτικές κατοικίες.

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Στο μπαλκόνι της μιλά στο τηλέφωνο μια γυναίκα στην Οδησσό, ενώ ακριβώς δίπλα της τα διαμερίσματα έχουν καταστραφεί από ρωσικό πλήγμα.

Η σκηνή καταγράφεται σε βίντεο που δείχνει τις εκτεταμένες ζημιές στην πολυκατοικία, με τη γυναίκα να παραμένει στο μπαλκόνι, συνεχίζοντας τη συνομιλία της.

Πολυκατοικία στις φλόγες μετά το ρωσικό πλήγμα στην Οδησσό, στις 17 Σεπτεμβρίου 2026. Φωτογραφία: Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας (DSNS).
Πολυκατοικία στις φλόγες μετά το ρωσικό πλήγμα στην Οδησσό, στις 17 Σεπτεμβρίου 2026. Φωτογραφία: Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας (DSNS).
Φωτιά σε κτίριο στην Οδησσό μετά τη νυχτερινή ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones, στις 17 Σεπτεμβρίου 2026. Φωτογραφία: Telegram
Φωτιά σε κτίριο στην Οδησσό μετά τη νυχτερινή ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones, στις 17 Σεπτεμβρίου 2026. Φωτογραφία: Telegram

Το UkraineWorld αναδημοσίευσε το υλικό στο Χ, αναφέροντας ως πηγή τον λογαριασμό @natalie_s_natalie στο Instagram. Σύμφωνα με την περιγραφή της ανάρτησης, το πλήγμα σημειώθηκε ακριβώς δίπλα στο διαμέρισμά της.

Έξι τραυματίες, ανάμεσά τους δύο παιδιά

Υπενθυμίζεται ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, από τα ρωσικά πλήγματα στην Οδησσό τραυματίστηκαν έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά. Ζημιές υπέστησαν πολυκατοικία, ιδιωτικές κατοικίες και βοηθητικά κτίσματα.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στα σημεία που επλήγησαν, ενώ συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών.

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