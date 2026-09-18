Οδησσός: Η ζωή συνεχίζεται στα συντρίμμια – Γυναίκα μιλά στο τηλέφωνο στο μπαλκόνι της κάτω από κατεστραμμένα διαμερίσματα – ΒΙΝΤΕΟ

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Στο μπαλκόνι της μιλά στο τηλέφωνο μια γυναίκα στην Οδησσό, ενώ ακριβώς δίπλα της τα διαμερίσματα έχουν καταστραφεί από ρωσικό πλήγμα.

Η σκηνή καταγράφεται σε βίντεο που δείχνει τις εκτεταμένες ζημιές στην πολυκατοικία, με τη γυναίκα να παραμένει στο μπαλκόνι, συνεχίζοντας τη συνομιλία της.

Το UkraineWorld αναδημοσίευσε το υλικό στο Χ, αναφέροντας ως πηγή τον λογαριασμό @natalie_s_natalie στο Instagram. Σύμφωνα με την περιγραφή της ανάρτησης, το πλήγμα σημειώθηκε ακριβώς δίπλα στο διαμέρισμά της.

A woman in Odesa was filmed calmly crouching on her balcony after a strike hit right next to her apartment, continuing to live and keeping head up even when everything around collapses. Source: @natalie_s_natalie / Instagram pic.twitter.com/DkzSc2x0Gy — UkraineWorld (@ukraine_world) September 18, 2026

Έξι τραυματίες, ανάμεσά τους δύο παιδιά

Υπενθυμίζεται ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, από τα ρωσικά πλήγματα στην Οδησσό τραυματίστηκαν έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά. Ζημιές υπέστησαν πολυκατοικία, ιδιωτικές κατοικίες και βοηθητικά κτίσματα.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στα σημεία που επλήγησαν, ενώ συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών.