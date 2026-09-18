Ουκρανία: Έξι νεκροί και 34 τραυματίες από νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων – Παιδιά μεταξύ των θυμάτων, χτυπήθηκε και τρένο

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Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 34 τραυματίστηκαν μέσα σε ένα 24ωρο από ρωσικά πλήγματα και επιθέσεις σε διαφορετικές περιοχές της Ουκρανίας, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Από το Ζιτόμιρ και το Χάρκοβο μέχρι το Ντονέτσκ, τη Χερσώνα, το Κίεβο και την Οδησσό, οι επιθέσεις άφησαν πίσω τους νεκρούς, τραυματίες, κατεστραμμένα σπίτια και υποδομές, ενώ μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και παιδιά.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, κατά τη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία εξαπέλυσε 93 επιθετικά drones, εκ των οποίων τα 46 ήταν αεριωθούμενα, καθώς και πυραύλους κρουζ τύπου Banderol και Dan-T. Η ουκρανική αεράμυνα ανακοίνωσε ότι 69 drones και τρεις πύραυλοι καταρρίφθηκαν ή εξουδετερώθηκαν, ενώ πλήγματα καταγράφηκαν σε 13 τοποθεσίες.

Δύο νεκροί από πλήγμα σε βιομηχανική ζώνη στο Ζιτόμιρ

Στην περιφέρεια Ζιτόμιρ, που βρίσκεται αρκετά μακριά από τη γραμμή του μετώπου και επί μεγάλο μέρος του πολέμου θεωρούνταν μία από τις σχετικά ασφαλέστερες περιοχές της χώρας, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση σε βιομηχανική ζώνη κοντά στην πόλη Κόροστεν.

Το πλήγμα σημειώθηκε το βράδυ της 17ης Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βιτάλι Μπούνέτσκο. Η ουκρανική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών ανέφερε ότι οι διασώστες πρόλαβαν να καταφύγουν σε ασφαλές σημείο όταν ήχησε νέος συναγερμός, εν μέσω φόβων για δεύτερο πλήγμα στην ίδια περιοχή.

Η αυξανόμενη χρήση drones μεγαλύτερης εμβέλειας έχει φέρει πλέον περισσότερες ουκρανικές περιοχές μακριά από το μέτωπο μέσα στην εμβέλεια των επιθέσεων.

Наслідки нічної атаки РФ по торговому центру в Запоріжжі На місці досі тривають аварійні роботи, передає кореспондентка Радіо Свобода. Внаслідок атаки одна людина постраждала. pic.twitter.com/fxMsutk4jy — Радіо Свобода (@radiosvoboda) September 18, 2026

Νεκρός επιβάτης από πλήγμα σε τρένο στο Χάρκοβο

Στην περιφέρεια Χαρκόβου, ρωσικό drone έπληξε περιφερειακή αμαξοστοιχία στην κοινότητα Νοβοβοντολάζκα.

Ένας 40χρονος άνδρας σκοτώθηκε, ενώ ακόμη επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης Όλεχ Σινιεχούμποφ.

Το χτύπημα εντάσσεται σε μια σειρά επιθέσεων εναντίον του ουκρανικού σιδηροδρομικού δικτύου, το οποίο έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο τους τελευταίους μήνες.

Ένας νεκρός και εννέα τραυματίες στη Χερσώνα

Στη Χερσώνα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν μέσα σε μία ημέρα από αεροπορικές επιδρομές, επιθέσεις drones και πυρά πυροβολικού, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολεξάντρ Προκούντιν.

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες οικισμούς και, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, προκάλεσαν ζημιές σε κρίσιμες και κοινωνικές υποδομές, δύο πολυκατοικίες, έξι ιδιωτικές κατοικίες, κατάστημα και οχήματα.

Νεκρός στο Κραματόρσκ, έξι τραυματίες στο Ντονέτσκ

Στην ουκρανικά ελεγχόμενη περιφέρεια Ντονέτσκ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στο Κραματόρσκ και ακόμη έξι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ο περιφερειάρχης Βαντίμ Φιλάσκιν ανέφερε ότι μεταξύ των πόλεων που δέχθηκαν πυρά ήταν το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ.

17χρονος σκοτώθηκε από εκρηκτικό αντικείμενο στη Σούμι

Στην περιφέρεια Σούμι, ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του όταν πάτησε σε άγνωστο εκρηκτικό αντικείμενο στην κοινότητα Βορόζμπα.

Ο έφηβος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση, όμως αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Χριχόροφ.

One of three struck S-400 launchers that shelled Kyiv from the Bryansk region. pic.twitter.com/bRrfizoOON — WarTranslated (@wartranslated) September 18, 2026

Τρία παιδιά μεταξύ των τραυματιών κοντά στο Κίεβο

Στην περιφέρεια Κιέβου, πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση drone κοντά στην πόλη Φαστίβ. Ανάμεσά τους βρίσκονται τρία παιδιά.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης Τιμούρ Τκατσένκο, τα παιδιά παρουσίασαν ακουστικό τραύμα από το ωστικό κύμα και οξείες αντιδράσεις στρες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Μία γυναίκα εμφάνισε επίσης οξεία αντίδραση στρες, ενώ ένας άνδρας υπέστη θερμικά εγκαύματα, τραύμα από θραύσματα και κόψιμο στο πόδι και χρειάστηκε νοσηλεία.

Από το πλήγμα καταστράφηκε μία ιδιωτική κατοικία, ενώ ακόμη ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο υπέστησαν ζημιές.

Τραυματίες και ζημιές στο Ντνίπρο

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν περισσότερες από δέκα επιθέσεις με drones και πυροβολικό εναντίον τριών περιοχών.

Στην πόλη Ντνίπρο, δύο άνδρες ηλικίας 40 και 39 ετών τραυματίστηκαν. Ο 40χρονος νοσηλεύεται σε μέτρια κατάσταση, ενώ ο δεύτερος θα συνεχίσει τη θεραπεία του στο σπίτι.

Ζημιές αναφέρθηκαν σε επιχειρήσεις, ενώ στην περιοχή Νικόπολης επλήγησαν πολυκατοικίες, διοικητικό κτίριο και περίπτερο. Στην περιοχή Σινελνίκοβε υπέστη ζημιές και ιδιωτική κατοικία.

Eyewitness footage of a Russian drone 🇷🇺 impacting in Dnepropetrovsk, Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/POfxETTQAJ — Marauder Magazine (@MarauderMag) September 18, 2026

Μαζική επίθεση σε πολιτικές υποδομές στην Οδησσό

Στην Οδησσό, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση σε πολιτικές υποδομές, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Από τα πλήγματα υπέστησαν ζημιές κατοικίες, επιχείρηση, δεξαμενές και αποθηκευτικοί χώροι. Ένα ιδιωτικό σπίτι καταστράφηκε ολοσχερώς και τουλάχιστον άλλα πέντε υπέστησαν ζημιές.

Ζημιές αναφέρθηκαν επίσης σε κτίριο λυκείου, θερμοκήπια και αρκετά αυτοκίνητα.

🇷🇺 A Russian strike hit the Ukrainian railway administration in Odessa. Footage from the city shows smoke rising from the railway office complex after the impact, bringing the pressure directly onto one of the administrative nodes of Ukraine’s transport system. Railways remain… pic.twitter.com/MfEkqHTFRK — Super Poutine (@SPoutineFR) September 18, 2026

93 drones και πύραυλοι μέσα σε μία νύχτα

Η νέα επίθεση αναδεικνύει την κλίμακα των εναέριων πληγμάτων που εξακολουθεί να δέχεται η Ουκρανία, καθώς η Ρωσία χρησιμοποιεί πλέον μεγάλο αριθμό διαφορετικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών παράλληλα με πυραύλους.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι από τα 93 επιθετικά drones που εκτοξεύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα 46 ήταν αεριωθούμενα, ένας τύπος που λόγω μεγαλύτερης ταχύτητας δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στην αεράμυνα. Συνολικά, ουκρανικές αρχές κατέγραψαν επιτυχείς προσβολές σε 13 διαφορετικές τοποθεσίες.

Το συνολικό επιβεβαιωμένο τίμημα των επιθέσεων σε ολόκληρη τη χώρα ανέρχεται, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές που επικαλείται η Kyiv Independent, σε τουλάχιστον έξι νεκρούς και 34 τραυματίες μέσα σε μία ημέρα.