Φωτογραφίες και βίντεο αναγνωστών από τη μεγάλη φωτιά στου Ρέντη

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Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου 2026 σε υπαίθριο χώρο στον Ρέντη, κοντά στη Λεωφόρο Κηφισού, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η πυρκαγιά καίει απορρίμματα, ενώ στον χώρο βρίσκονται, μεταξύ άλλων, λάστιχα, παλέτες και ξερά χόρτα. Πρόκειται για οικόπεδο στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Στρατηγού Μακρυγιάννη, όπου βρίσκεται αποθήκη εργοστασίου.

Από την καύση των υλικών έχουν δημιουργηθεί πυκνοί μαύροι καπνοί, οι οποίοι είναι ορατοί στην ευρύτερη περιοχή, όπως θα δείτε και στις παρακάτω φωτογραφίες που έστειλαν αναγνώστες στο enikos.gr.