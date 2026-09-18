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Φωτιά στο Ψάρι Μεσσηνίας: Στη μάχη με τις φλόγες και εναέρια μέσα της Πυροσβεστικής

Φωτογραφίες και βίντεο αναγνωστών από τη μεγάλη φωτιά στου Ρέντη

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο στον Ρέντη, όπου καίγονται απορρίμματα και άλλα υλικά. Στην κατάσβεση επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ τα αίτια διερευνά το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής.

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Φωτιά στου Ρέντη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου 2026 σε υπαίθριο χώρο στον Ρέντη, κοντά στη Λεωφόρο Κηφισού.
  • Η πυρκαγιά καίει απορρίμματα, λάστιχα και ξερά χόρτα, δημιουργώντας πυκνούς μαύρους καπνούς ορατούς στην ευρύτερη περιοχή.
  • Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου 2026 σε υπαίθριο χώρο στον Ρέντη, κοντά στη Λεωφόρο Κηφισού, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η πυρκαγιά καίει απορρίμματα, ενώ στον χώρο βρίσκονται, μεταξύ άλλων, λάστιχα, παλέτες και ξερά χόρτα. Πρόκειται για οικόπεδο στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Στρατηγού Μακρυγιάννη, όπου βρίσκεται αποθήκη εργοστασίου.

Από την καύση των υλικών έχουν δημιουργηθεί πυκνοί μαύροι καπνοί, οι οποίοι είναι ορατοί στην ευρύτερη περιοχή, όπως θα δείτε και στις παρακάτω φωτογραφίες που έστειλαν αναγνώστες στο enikos.gr.

Φωτιά στου Ρέντη

Φωτιά στου Ρέντη

Φωτιά στου Ρέντη

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