Μαργαρίτα Παπανδρέου: Την Κυριακή η πολιτική κηδεία της στο Α’ Νεκροταφείο – Το συγκινητικό μήνυμα της οικογένειας

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Την προσεχή Κυριακή (20/9) θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία πέθανε σήμερα το πρωί σε ηλικία 103 ετών.

Όπως ενημερώνει η οικογένειά της, η πολιτική κηδεία θα τελεστεί στις 10 το πρωί της Κυριακής, στο Α’ Νεκροταφείο.

Το μήνυμα της οικογένειας

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, τη μητέρα, τη γιαγιά και την προγιαγιά μας, που έφυγε σήμερα το πρωί», αναφέρει η οικογένεια σε μήνυμά της και προσθέτει:

«Μαχήτρια ως το τέλος, έζησε με γενναιοδωρία, αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στη δικαιοσύνη, στην ειρήνη και στην ισότητα των γυναικών. Για εμάς, τα παιδιά, τα εγγόνια, τη δισεγγονή της, πάνω απ’ όλα, θα είναι πάντα η Μαργαρίτα μας: η μεγάλη, ζεστή αγκαλιά που μας ένωνε και μας έδινε απέραντη αγάπη και δύναμη».