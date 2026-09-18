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Μαργαρίτα Παπανδρέου: Την Κυριακή η πολιτική κηδεία της στο Α’ Νεκροταφείο – Το συγκινητικό μήνυμα της οικογένειας

Η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία απεβίωσε σήμερα το πρωί σε ηλικία 103 ετών, θα λάβει χώρα την προσεχή Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 10 το πρωί, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Η οικογένειά της εξέδωσε ένα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρετισμού, τονίζοντας τη μαχητικότητα, την αξιοπρέπεια και την πίστη της στα ιδανικά της δικαιοσύνης, της ειρήνης και της ισότητας των γυναικών.

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Κοινωνία

Μαργαρίτα Παπανδρέου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία πέθανε σήμερα το πρωί σε ηλικία 103 ετών, θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Κυριακή.
  • Όπως ενημερώνει η οικογένειά της, η τελετή θα τελεστεί στις 10 το πρωί της Κυριακής, στο Α’ Νεκροταφείο.
  • Η οικογένεια την αποχαιρετά με βαθιά θλίψη, χαρακτηρίζοντάς την «μαχήτρια ως το τέλος» και τονίζοντας την πίστη της στην ισότητα των γυναικών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την προσεχή Κυριακή (20/9) θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία πέθανε σήμερα το πρωί σε ηλικία 103 ετών.

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Όπως ενημερώνει η οικογένειά της, η πολιτική κηδεία θα τελεστεί στις 10 το πρωί της Κυριακής, στο Α’ Νεκροταφείο.

Το μήνυμα της οικογένειας

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, τη μητέρα, τη γιαγιά και την προγιαγιά μας, που έφυγε σήμερα το πρωί», αναφέρει η οικογένεια σε μήνυμά της και προσθέτει:

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«Μαχήτρια ως το τέλος, έζησε με γενναιοδωρία, αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στη δικαιοσύνη, στην ειρήνη και στην ισότητα των γυναικών. Για εμάς, τα παιδιά, τα εγγόνια, τη δισεγγονή της, πάνω απ’ όλα, θα είναι πάντα η Μαργαρίτα μας: η μεγάλη, ζεστή αγκαλιά που μας ένωνε και μας έδινε απέραντη αγάπη και δύναμη».

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