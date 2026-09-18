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Κέρκυρα: Στην «τσιμπίδα» της ΕΛΑΣ 43χρονος για διακίνηση ναρκωτικών

Ένας 43χρονος άνδρας συνελήφθη στην Κέρκυρα για υποθέσεις εμπορίας ναρκωτικών, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση των τοπικών αστυνομικών Αρχών. Κατά την έρευνα στην κατοικία του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 13,3 γραμμάρια κοκαΐνης, μια ζυγαριά ακριβείας και 1.800 ευρώ, ενώ το όχημά του κατασχέθηκε ως μέσο διακίνησης.

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Κέρκυρα/ναρκωτικά
Πηγή: ΕΛΑΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στα χέρια της Αστυνομίας, βρίσκεται ένας 43χρονος άνδρας στην Κέρκυρα, ο οποίος κατηγορείται για υποθέσεις εμπορίας ναρκωτικών, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση των τοπικών αστυνομικών Αρχών.
  • Σε έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 13,3 γραμμάρια κοκαΐνης, μια ζυγαριά ακριβείας καθώς και το ποσό των 1.800 ευρώ.
  • Οι Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση του ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου του, το οποίο θεωρείται ότι χρησιμοποιούσε ως μέσο για τη μεταφορά και διακίνηση των ναρκωτικών. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος.

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Στην «τσιμπίδα» της ΕΛΑΣ «πιάστηκε» ένας 43χρονος άνδρας στην Κέρκυρα, ο οποίος συνελήφθη για υποθέσεις εμπορίας ναρκωτικών, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση των τοπικών αστυνομικών Αρχών.

Τα ευρήματα και η κατάσχεση του οχήματος

Οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών, αξιοποίησαν πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους και εντόπισαν τον 43χρονο σε περιοχή, έξω από την πόλη της Κέρκυρας.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του, -παρουσία δικαστικού λειτουργού— εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 13,3 γραμμάρια κοκαΐνης, μια ζυγαριά ακριβείας καθώς και το ποσό των 1.800 ευρώ.

Παράλληλα, οι Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση του ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου του, το οποίο θεωρείται ότι χρησιμοποιούσε ως μέσο για τη μεταφορά και διακίνηση των ναρκωτικών. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος.

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