Κέρκυρα: Στην «τσιμπίδα» της ΕΛΑΣ 43χρονος για διακίνηση ναρκωτικών

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Στην «τσιμπίδα» της ΕΛΑΣ «πιάστηκε» ένας 43χρονος άνδρας στην Κέρκυρα, ο οποίος συνελήφθη για υποθέσεις εμπορίας ναρκωτικών, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση των τοπικών αστυνομικών Αρχών.

Τα ευρήματα και η κατάσχεση του οχήματος

Οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών, αξιοποίησαν πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους και εντόπισαν τον 43χρονο σε περιοχή, έξω από την πόλη της Κέρκυρας.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του, -παρουσία δικαστικού λειτουργού— εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 13,3 γραμμάρια κοκαΐνης, μια ζυγαριά ακριβείας καθώς και το ποσό των 1.800 ευρώ.

Παράλληλα, οι Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση του ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου του, το οποίο θεωρείται ότι χρησιμοποιούσε ως μέσο για τη μεταφορά και διακίνηση των ναρκωτικών. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος.