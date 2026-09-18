Φωτιά στο Ψάρι Μεσσηνίας: Στη μάχη με τις φλόγες και εναέρια μέσα της Πυροσβεστικής

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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής (18/9) στη Μεσσηνία, καθώς ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ψάρι.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 13:15, με ισχυρές δυνάμεις να κινητοποιούνται άμεσα και να σπεύδουν στο σημείο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν συνολικά 60 πυροσβέστες, καθώς και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ. Παράλληλα, στο σημείο έχουν μεταβεί και επιχειρούν 16 πυροσβεστικά οχήματα.

Επιχειρούν και εναέρια μέσα στη Μεσσηνία

Σημαντική είναι η συνδρομή και των εναέριων μέσων, καθώς για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη.

Τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν ρίψεις νερού, ενισχύοντας την προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων για τον περιορισμό του πύρινου μετώπου.

Παράλληλα, ο Δήμος Οιχαλίας έχει κινητοποιηθεί για την υποστήριξη της επιχείρησης, διαθέτοντας υδροφόρες προκειμένου να συνδράμουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, δεν υπάρχει απειλή για κατοικίες ή υποδομές στην περιοχή.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ η εξέλιξη της πυρκαγιάς παρακολουθείται στενά.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

Για τη διακρίβωση των αιτιών κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας, το οποίο θα εξετάσει τα στοιχεία της υπόθεσης και τις συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς.