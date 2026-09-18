Τάκης Ζαχαράτος για Γιώργο Μαζωνάκη: «Νιώθω σαν να χάθηκε ο ήρωάς μου»

Στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε ο Τάκης Ζαχαράτος, λέγοντας πως ο θάνατος του τραγουδιστή «είναι σαν ψέμα» και εκφράζοντας τα συλλυπητήρια τόσο στην οικογένειά του όσο και στην «άλλη οικογένεια», το κοινό του.

Ο Τάκης Ζαχαράτος αναφέρθηκε στην προσωπική σχέση που είχε με τον τραγουδιστή, η οποία, όπως περιέγραψε, είχε τις ρίζες της στην Πάτρα. Μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο με βαθιά ματιά, ιδιαίτερο ταλέντο και μοναχικό χαρακτήρα, ανακαλώντας στιγμές από τη μεταξύ τους σχέση.

«Είναι σαν ψέμα»

«Δεν είμαι μόνο εγώ, είναι όλη η Ελλάδα που δεν είναι καλά μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Είναι, είναι απίστευτο αυτό που έχει συμβεί. Είναι σαν ψέμα. Εγώ είμαι σε μια κατάσταση ιδιαίτερη γιατί τον γνώριζα το Γιώργο πάρα πολύ από την αρχή του. Απ’ την Πάτρα που ήρθε να κάνει τα πρώτα του βήματα. Τον κούρεψα. Γνωρίστηκαν οι οικογένειές μας, φάγαμε στα σπίτια. Γέλια. Γέλιο στα πατώματα. Και αυτός ήταν ο φίλος μου που μετά δουλέψαμε μαζί. Ο καθένας μετά πήρε την πορεία του και όλα αυτά. Τον έχω μελετήσει και μου έλεγε πάντα “Δεν το πιστεύω”, μου λέει, “Πώς με κάνεις έτσι;”. Είχε απίστευτο ταλέντο σαν ηθοποιός και σαν μίμος», είπε αρχικά.

«Νιώθω σαν να χάθηκε ο ήρωάς μου»

Περιγράφοντας την προσωπικότητα του Γιώργου Μαζωνάκη, τόνισε πως «είχε πολύ βάθος σαν άνθρωπος και με ματιά βαθιά, ουσιαστική και παρατηρούσε τους ανθρώπους και έκανε δηλαδή αυτό που έχει ένας καλός ηθοποιός. Αυτό είναι. Ένας καλός παρατηρητής. Όταν κάποιος έχει ενδιαφέρον σου δίνει κι εσένα τη, το υλικό για να, για να κάνεις, για να έχει ενδιαφέρον κι αυτό που κάνεις. Δηλαδή η ίδια η προσωπικότητα μεταφέρεται με έναν τρόπο και βγαίνει. Είχαμε να μιλήσουμε καιρό, αλλά ήξερα ότι πάντα υπήρχε μία, μια αγάπη και ένας θαυμασμός. Από τη μία δηλαδή είναι ο φίλος μου που «έφυγε», τα χρόνια στην Πάτρα, οι οικογένειες. Και από την άλλη κάτι που με συγκινεί πάρα πολύ είναι αισθάνομαι από την άλλη για το μύθο Μαζωνάκη που ήταν άλλο φίλος μου, άλλο αυτό όλο που είναι δύο πλευρές διαφορετικές. Δηλαδή νιώθω σαν να χάθηκε ο ήρωας μου».

Δεν παρέλειψε να εκφράσει τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά του «που τους αγαπώ, αλλά θέλω να πω, να εκφράσω τα βαθιά μου συλλυπητήρια στην άλλη του οικογένεια, το κοινό αυτό το συγκλονιστικό, που πιστεύω ότι από εκεί που είναι θα χαίρεται πάρα πολύ γιατί ήθελε να χαρεί, ήθελε να απολαύσει αυτό που του συνέβαινε. Θεωρώ και θέλω να πω σε αυτό τον κόσμο ότι του έκανε το μεγαλύτερο δώρο να τους πω συγχαρητήρια για τον τρόπο που εκφράσανε την αγάπη τους και αγκαλιάσανε αυτόν τον άνθρωπο. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό και θα ζει πάντα όσο τον αγαπάνε θα ζει και αυτός. Γιατί δε νομίζω ότι έφυγε ποτέ, ούτε πρόκειται να φύγει».

Ερωτηθείς, εάν τελικά είναι μοναχικός ο δρόμος του καλλιτέχνη, απάντησε πως «νια». «Απλά πιστεύω ότι όταν έχεις έναν τέτοιο κόσμο να σε λατρεύει και να σ’ αγαπάει και να, να σου δίνει το χέρι του και την αγκαλιά του είναι, είναι σπουδαίο, είναι, είναι τεράστιο, είναι ένα Oscar. Έκανα ένα σεμινάριο έτσι αυτογνωσίας και έλεγε ένα κύκλο και έλεγε πού είναι οι φίλοι, πού είναι οι διακοπές, πού είναι η δουλειά. Και εμένα ήταν όλο δουλειά. Δεν υπήρχε ούτε διακοπές, δεν υπήρχαν ούτε φίλοι. Λέω “Τάκη, κάτσε λίγο να γεμίσουμε κι αυτόν τον κουμπαρά και τους φίλους μας”. Επειδή μ’ αρέσει πάρα πολύ η δουλειά που κάνω, έχω απομυθοποιήσει πάρα πολύ το κομμάτι celebrity επώνυμος. Δηλαδή μου φαίνεται γελοίο και αστείο. Αν έχεις κάτι να το δώσεις στον κόσμο και να υπάρχει αυτή η ανταλλαγή. Το να είσαι διάσημος για μένα είναι μια μπούρδα. Δηλαδή δεν λέει κάτι αν μείνεις μόνο σε αυτό».