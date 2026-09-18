Ανατροπή στη Νευροεπιστήμη: Το λάθος που επαναλαμβάνουν τα εγχειρίδια για τον εγκέφαλο εδώ και έναν αιώνα

Πόσο καλά γνωρίζουμε τελικά το πιο μυστηριώδες όργανο του ανθρώπινου σώματος; Για περισσότερο από έναν αιώνα, η επιστημονική κοινότητα θεωρούσε ότι η βασική «καλωδίωση» του εγκεφάλου μας αποτελείται από λείους, κυλινδρικούς σωλήνες που μεταφέρουν πληροφορίες. Ωστόσο, μια νέα, ανατρεπτική ανακάλυψη έρχεται να αποδείξει ότι η πραγματικότητα κρύβει μια απρόσμενη ομορφιά: τα εγκεφαλικά μας κύτταρα δεν μοιάζουν με ψυχρούς σωλήνες, αλλά με νήματα στολισμένα με μικροσκοπικά μαργαριτάρια.

Η μικροσκοπική «καλωδίωση» του εγκεφάλου ίσως χρειάζεται μια εντελώς διαφορετική εικονογράφηση στα σχολικά βιβλία. Αντί για τους λείους, στενούς σωλήνες που συνήθως σχεδιάζονται να εκτείνονται από τα νευρικά κύτταρα, ορισμένοι νευράξονες μοιάζουν με σειρές από μικροσκοπικά μαργαριτάρια. Αυτά τα επαναλαμβανόμενα εξογκώματα δεν αποτελούν απλώς διακοσμητικές λεπτομέρειες, καθώς το σχήμα τους φαίνεται να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουν τα ηλεκτρικά μηνύματα.

Ανατροπή στα δεδομένα της νευροεπιστήμης: Ανακαλύφθηκε άγνωστο χαρακτηριστικό στην ανατομία των εγκεφαλικών κυττάρων

Οι ερευνητές της Johns Hopkins Medicine έφεραν στο προσκήνιο αυτή τη μη αναμενόμενη αρχιτεκτονική, σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε διαδικτυακά στο περιοδικό Nature Neuroscience στις 2 Δεκεμβρίου 2024. Δουλεύοντας με νευρώνες ποντικιών, βρήκαν ενδείξεις ότι η γνώριμη εικόνα της ανατομίας των εγκεφαλικών κυττάρων ενδέχεται να παραβλέπει ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των αποφυάδων των κυττάρων που μεταφέρουν σήματα.

Σχετικές έρευνες έχουν έκτοτε τεκμηριώσει την ύπαρξη «μαργαριταροειδών» νευραξόνων (pearled axons) στον ανθρώπινο εγκεφαλικό ιστό, επεκτείνοντας τις παρατηρήσεις πέρα από τα ποντίκια. Μαζί, τα ευρήματα αυτά εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το πώς η φυσική δομή της «καλωδίωσης» του εγκεφάλου βοηθά στη ρύθμιση της επικοινωνίας.

«Η κατανόηση της δομής των νευραξόνων είναι σημαντική για την κατανόηση της σηματοδότησης των εγκεφαλικών κυττάρων», είχε δηλώσει ο Shigeki Watanabe, Ph.D., αναπληρωτής καθηγητής κυτταρικής βιολογίας και νευροεπιστήμης στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, στην ανακοίνωση του πανεπιστημίου το 2024. «Οι νευράξονες είναι τα καλώδια που συνδέουν τον εγκεφαλικό μας ιστό, καθιστώντας εφικτή τη μάθηση, τη μνήμη και άλλες λειτουργίες».

Μια διαφορετική εικόνα για τους νευράξονες των εγκεφαλικών κυττάρων

Οι νευράξονες είναι οι μακριές αποφυάδες που επιτρέπουν στους νευρώνες να μεταδίδουν ηλεκτρικά σήματα σε άλλα κύτταρα. Η συμβατική απεικόνιση δείχνει έναν σχετικά ομοιόμορφο σωλήνα που διακόπτεται από περιστασιακά εξογκώματα (συναπτικές κιρσοειδείς διευρύνσεις που συγκρατούν ποσότητες νευροδιαβιβαστών, οι οποίοι καθιστούν εφικτή τη σηματοδότηση προς άλλα εγκεφαλικά κύτταρα).

Οι ίδιοι οι νευράξονες σε μορφή «χάντρας» (beaded axons) δεν αποτελούν άγνωστο θέαμα. Οι επιστήμονες παρατηρούν εδώ και καιρό έντονα πρηξίματα σε νευρώνες που πεθαίνουν, καθώς και σε νευροεκφυλιστικές παθήσεις, συμπεριλαμβανομένης της νόσου του Πάρκινσον.

Σε αυτά τα πλαίσια, ο σχηματισμός «χαντρών» μπορεί να συνοδεύει βλάβες στην κυτταρική μεμβράνη και στον εσωτερικό σκελετό που βοηθά στη διατήρηση της δομής του νευράξονα. Αυτό που ξεχώρισε στη μελέτη του Johns Hopkins ήταν η παρουσία πολύ μικρότερων, επαναλαμβανόμενων διογκώσεων σε νευράξονες που εξετάστηκαν υπό συνθήκες που είχαν ως στόχο να διατηρήσουν τη φυσιολογική τους δομή.

Οι ερευνητές ονόμασαν αυτές τις περιοχές «μη συναπτικές κιρσοειδείς διευρύνσεις» (non-synaptic varicosities). Σε αντίθεση με τα γνωστά εξογκώματα που σχετίζονται με τα σημεία επικοινωνίας, αυτές οι διογκώσεις δεν ήταν συνάψεις.

Η διάκριση αυτή έχει σημασία: η μελέτη δεν υποστήριξε ότι κάθε νευράξονας σε μορφή «χάντρας» είναι κατεστραμμένος. Αντίθετα, υπέδειξε μια μορφή νανοσκοπικού σχηματισμού «μαργαριταριών» (nanoscale pearling), η οποία ενδέχεται να αποτελεί μέρος της φυσιολογικής αρχιτεκτονικής των νευραξόνων που μελετήθηκαν.

Ένα στοιχείο από τα σκουλήκια

Το ενδιαφέρον του Watanabe ξεκίνησε από παρατηρήσεις επαναλαμβανόμενων «μαργαριταριών» κατά μήκος των νευραξόνων σε σκουλήκια. Μια συζήτηση με τον Ελβετό επιστήμονα Graham Knott, Ph.D., τον ώθησε να ερευνήσει περαιτέρω το θέμα. Μια πιθανή εξήγηση αφορούσε τον εσωτερικό σκελετό του νευράξονα, ένα υποστηρικτικό δίκτυο πρωτεϊνών.

Μια ομάδα του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ είχε αναφέρει επαναλαμβανόμενα «σκελετικά» στοιχεία μέσα στους νευράξονες, σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2012. Οι Watanabe και Knott αναρωτήθηκαν αν η διακοπή αυτού του πλαισίου θα έκανε τα «μαργαριτάρια» να εξαφανιστούν. Η Jacqueline Griswold, μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Johns Hopkins και πρώτη συγγραφέας της μελέτης, δοκίμασε αυτή την ιδέα.

Ο σχηματισμός των «μαργαριταριών» παρέμεινε. Αυτό το αποτέλεσμα έστρεψε την προσοχή τους προς τις φυσικές ιδιότητες του νευράξονα.

Η Watanabe και η Griswold ένωσαν τις δυνάμεις τους με τη θεωρητική βιοφυσικό Padmini Rangamani, Ph.D., καθηγήτρια φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο, για να διερευνήσουν πώς η περιβάλλουσα μεμβράνη θα μπορούσε να διαμορφώνει τον νευράξονα.

«Παγώνοντας» τα εγκεφαλικά κύτταρα: Η μέθοδος που αποκάλυψε την κρυφή λεπτομέρεια

Η μελέτη αυτών των αποφυάδων των εγκεφαλικών κυττάρων (νευρώνων) απαιτεί την απεικόνιση δομών που είναι πολύ πιο λεπτές από μια ανθρώπινη τρίχα. Το Johns Hopkins τις περιέγραψε ως περίπου 100 φορές μικρότερες από το πάχος μιας τρίχας. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ηλεκτρονική μικροσκοπία ταχείας κατάψυξης υπό υψηλή πίεση για να διατηρήσουν τα ευαίσθητα σχήματά τους πριν τα εξετάσουν με δέσμες ηλεκτρονίων.Η μέθοδος προετοιμασίας ήταν καθοριστική.

Η τυπική ηλεκτρονική μικροσκοπία περιλαμβάνει συνήθως τη χημική σταθεροποίηση και την αφυδάτωση του ιστού, βήματα που μπορούν να αλλοιώσουν τις δομές που οι επιστήμονες προσπαθούν να παρατηρήσουν. Η κατάψυξη προσφέρει έναν τρόπο να διατηρηθεί ένα σχήμα πιο κοντά στο αρχικό.

«Για να δούμε νανοσκοπικές δομές με την κλασική ηλεκτρονική μικροσκοπία, σταθεροποιούμε και αφυδατώνουμε τους ιστούς, όμως η κατάψυξή τους διατηρεί το σχήμα τους — μοιάζει με το να καταψύχεις ένα σταφύλι αντί να το αποξηραίνεις για να γίνει σταφίδα», δήλωσε ο Watanabe.Η ομάδα εξέτασε νευρώνες ποντικιών που καλλιεργήθηκαν στο εργαστήριο, νευρώνες από ενήλικα ποντίκια, καθώς και νευρώνες από έμβρυα ποντικιών.

Οι νευράξονές τους ήταν αμύελοι (δεν διέθεταν το μονωτικό περίβλημα μυελίνης που περιβάλλει τον νευράξονα). Μέσα από δεκάδες χιλιάδες εικόνες ιστών, οι ερευνητές ερχόντουσαν επανειλημμένα αντιμέτωποι με την ίδια «μαργαριταροειδή» εμφάνιση. Παρατήρησαν επίσης αυτόν τον σχηματισμό «χαντρών» μέσω απεικόνισης υψηλής ανάλυσης σε ζωντανούς νευρώνες, παρέχοντας αποδείξεις ότι δεν επρόκειτο για ένα απλό παράγωγο της κατάψυξης των δειγμάτων.

«Αυτά τα ευρήματα αμφισβητούν έναν αιώνα κατανόησης γύρω από τη δομή των νευραξόνων», πρόσθεσε ο Watanabe.

Πώς η φυσική της μεμβράνης διαμορφώνει τους νευράξονες

Για να εξηγήσουν αυτό το μοτίβο, οι ερευνητές δημιούργησαν μαθηματικά μοντέλα της μεμβράνης που περιβάλλει τον νευράξονα. Σχετικά απλά μηχανικά μοντέλα αναπαρήγαγαν τα βασικά χαρακτηριστικά των «μαργαριταριών», υποδεικνύοντας ότι οι φυσικές δυνάμεις θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον καθορισμό του σχήματος χωρίς να απαιτείται ένα άκαμπτο εσωτερικό καλούπι.Τα πειράματα επιβεβαίωσαν αυτή την ερμηνεία.

Αυξάνοντας τη συγκέντρωση ζαχάρου στο διάλυμα που περιέβαλλε τους νευράξονες, οι διογκωμένες περιοχές μίκρυναν. Στο μοντέλο, η αύξηση της τάσης της μεμβράνης μείωσε επίσης το μέγεθός τους. Η χοληστερόλη πρόσφερε έναν άλλο τρόπο αλλαγής της συμπεριφοράς της μεμβράνης.

Η αφαίρεσή της έκανε τη μεμβράνη λιγότερο δύσκαμπτη και πιο ρευστή. Αυτό αλλοίωσε τη «μαργαριταροειδή» δομή τόσο στα μοντέλα όσο και στους νευρώνες των ποντικιών, ενώ παράλληλα μείωσε την ταχύτητα της ηλεκτρικής σηματοδότησης.

«Ένας ευρύτερος χώρος στους νευράξονες επιτρέπει στα ιόντα (χημικά σωματίδια) να περνούν πιο γρήγορα και να αποφεύγουν το μποτιλιάρισμα», δήλωσε ο Watanabe. Ωστόσο, τα μεγαλύτερα «μαργαριτάρια» δεν σήμαιναν απαραίτητα και ταχύτερα σήματα. Οι διαστάσεις τόσο των διογκώσεων όσο και των στενών τμημάτων που τις συνέδεαν έπαιζαν εξίσου σημαντικό ρόλο.

Η ηλεκτρική δραστηριότητα αλλάζει τα «μαργαριτάρια»

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης αν η νευρική δραστηριότητα θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τους νευράξονες. Μετά από ηλεκτρικό ερεθισμό υψηλής συχνότητας, οι «μαργαριταροειδείς» περιοχές έγιναν κατά μέσο όρο 8% μακρύτερες και 17% φαρδύτερες, με τη διεύρυνση αυτή να διαρκεί τουλάχιστον 30 λεπτά.

Η δημοσιευμένη μελέτη αναφέρει ότι τα ηλεκτρικά σήματα επιβραδύνθηκαν μετά από αυτόν τον ερεθισμό, με το αποτέλεσμα να διαρκεί τουλάχιστον μία ώρα. Όταν η χοληστερόλη είχε αφαιρεθεί εκ των προτέρων, ορισμένες δομικές αλλαγές εξακολουθούσαν να συμβαίνουν, αλλά τα «μαργαριτάρια» παρέμειναν μικρότερα από εκείνα των κυττάρων που δεν είχαν υποστεί επεξεργασία, και δεν ανιχνεύθηκε η ίδια σημαντική επιβράδυνση.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι νευράξονες δεν είναι απλώς σταθερά καλώδια. Η φυσική τους δομή μπορεί να ανταποκρίνεται στη δραστηριότητα και να βοηθά στη ρύθμιση του τρόπου με τον οποίο μετακινούνται τα μηνύματα μέσω αυτών.

Μεταγενέστερη έρευνα εντοπίζει «μαργαριταροειδείς» νευράξονες στον ανθρώπινο ιστό

Όταν ανακοινώθηκαν τα αρχικά ευρήματα το 2024, η ομάδα σχεδίαζε να εξετάσει τους νευραξονικούς «βραχίονες» σε ανθρώπινο εγκεφαλικό ιστό, ο οποίος ελήφθη με σχετική άδεια από άτομα που υποβάλλονταν σε χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο, καθώς και από άτομα που είχαν πεθάνει από νευροεκφυλιστικές ασθένειες.

Μια σχετική μελέτη ανέφερε στη συνέχεια «μαργαριταροειδείς» νευράξονες σε ανθρώπινο φλοιώδη ιστό, ο οποίος ελήφθη κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης για την επιληψία. Η εργασία αυτή, με επικεφαλής την Chelsy R. Eddings και συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένου του Watanabe, δημοσιεύθηκε διαδικτυακά στο περιοδικό Neuron στις 24 Νοεμβρίου 2025 και στο τεύχος της 4ης Φεβρουαρίου 2026.

Οι ερευνητές συνδύασαν τον ηλεκτρικό ερεθισμό με την ταχεία κατάψυξη για να καταγράψουν μικροσκοπικές αλλαγές στη μεμβράνη, σε τομές εγκεφάλου ποντικιών και ανθρώπων. Παράλληλα με τους «μαργαριταροειδείς» νευράξονες, βρήκαν ενδείξεις υπερταχείας ενδοκυττάρωσης (ultrafast endocytosis), μιας διαδικασίας μέσω της οποίας οι νευρικές απολήξεις ανακτούν γρήγορα τη μεμβράνη μετά την απελευθέρωση χημικών μηνυμάτων.

Αυτές οι παρατηρήσεις επεκτείνουν τις ενδείξεις στον ανθρώπινο ιστό, αλλά δεν αποδεικνύουν ότι κάθε νευράξονας έχει το ίδιο σχήμα. Ούτε δείχνουν ότι ο σχηματισμός «μαργαριταριών» έχει ταυτόσημες επιδράσεις στη σηματοδότηση σε ολόκληρο τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Η μελέτη σε ανθρώπους διερεύνησε κυρίως την ανακύκλωση της μεμβράνης στις συνάψεις.

Η ευρύτερη αναζήτηση για τον έλεγχο του σχήματος των νευραξόνων

Η σχέση μεταξύ της δομής και της λειτουργίας των νευραξόνων έγινε επίσης το επίκεντρο μιας επιχορήγησης από το Εθνικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας (NIMH) των ΗΠΑ, η οποία απονεμήθηκε στους Watanabe και Rangamani και αναδείχθηκε το 2024. Το έργο αυτό υποστηρίζει υπολογιστικά μοντέλα σχετικά με το πώς οι φυσικές ιδιότητες ενός νευρώνα και τα εισερχόμενα σήματα επηρεάζουν τον νευράξονά του, τα οποία στη συνέχεια δοκιμάζονται σε ιστό ποντικιών και σε κυτταρικές καλλιέργειες.

Ξεχωριστές έρευνες εξερευνούν άλλους τρόπους για να μελετήσουν τις διαστάσεις αυτής της μικροσκοπικής «καλωδίωσης». Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό PLOS Biology στις 17 Ιουλίου 2026, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου χρησιμοποίησαν αυτοματοποιημένη απεικόνιση σε ζωντανά ψάρια-ζέβρα (zebrafish) για να ελέγξουν 880 χημικές ενώσεις ως προς τις επιδράσεις τους στη διάμετρο των νευραξόνων.

Εντόπισαν 33 αρχικά αποτελέσματα και επιβεβαίωσαν ότι οι ενώσεις που επηρεάζουν συγκεκριμένα μονοπάτια χημικής σηματοδότησης θα μπορούσαν να αυξήσουν το πλάτος των νευραξόνων. Αυτό δεν αποτελούσε άμεση αναπαραγωγή της μελέτης για τον σχηματισμό «μαργαριταριών», αλλά παρέχει ένα ακόμα εργαλείο για τη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο ελέγχεται το μέγεθος των νευραξόνων.

Για την ομάδα του Johns Hopkins, ένα σημαντικό ερώτημα που παραμένει είναι το πώς η δομή που παρατηρείται στους λειτουργικούς νευράξονες σχετίζεται με τον καταστροφικό σχηματισμό «χαντρών» που συνδέεται με νευρολογικές ασθένειες. Η κατανόηση αυτής της διάκρισης θα μπορούσε να βοηθήσει τους ερευνητές να διαχωρίσουν τις φυσιολογικές αλλαγές στη νευρική «καλωδίωση» από τα σημάδια που δείχνουν ότι το σύστημα καταρρέει.