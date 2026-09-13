Σωματίδιο φωτός ταξίδεψε 2 δισ. χρόνια, αψήφησε τους νόμους της Φυσικής κι έφτασε στη Γη – Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ξέρουν τον λόγο

Ένα μεμονωμένο σωματίδιο φωτός διέσχισε περισσότερα από δύο δισεκατομμύρια έτη φωτός κοσμικής ομίχλης και δεν θα έπρεπε να είχε επιβιώσει από αυτό το ταξίδι. Τώρα, οι φυσικοί πιστεύουν ότι αυτό το «αδύνατο» φωτόνιο ίσως είναι η πρώτη ένδειξη ότι η φυσική του Αϊνστάιν καταρρέει σε ακραίες ενέργειες.

Στις 9 Οκτωβρίου 2022, δύο διαστημικά τηλεσκόπια, το Swift και το Fermi, εντόπισαν την πιο λαμπρή έκρηξη ακτίνων γάμμα που έχει καταγραφεί ποτέ.

Οι ερευνητές τής έδωσαν το παρατσούκλι BOAT — «brightest of all time» (η πιο λαμπρή όλων των εποχών) — με την επίσημη ονομασία της να είναι GRB 221009A.

Η έκρηξη συνέβη σε έναν γαλαξία περίπου 2 δισεκατομμύρια έτη φωτός μακριά, πράγμα που σημαίνει ότι το φως της ξεκίνησε το ταξίδι του στο διάστημα προτού καν αρχίσει ουσιαστικά να αναπτύσσεται η σύνθετη ζωή στη Γη.

Αυτή η έκρηξη έστειλε μια πλημμύρα φωτονίων προς το μέρος μας, και τα παρατηρητήρια σε όλο τον πλανήτη έχουν περάσει τρία χρόνια χτενίζοντας αυτά τα δεδομένα. Σχεδόν όλο αυτό το φως συμπεριφέρθηκε ακριβώς όπως είχε προβλεφθεί. Ένα φωτόνιο, όμως, όχι.

Μια «αδύνατη» ενέργεια που κλονίζει τη Φυσική

Το συγκεκριμένο σωματίδιο εντοπίστηκε από το Carpet, έναν ανιχνευτή κοσμικών ακτίνων στο Αστεροσκοπείο Μπακσάν στα όρη του Καυκάσου στη Ρωσία. Η ενέργειά του: περίπου 300 τεραηλεκτρονιοβόλτ (TeV) — πάνω από 20 φορές μεγαλύτερη από την ενέργεια που επιτυγχάνεται κατά τις συγκρούσεις πρωτονίων στον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων (LHC), τον πιο ισχυρό επιταχυντή σωματιδίων που έχει κατασκευάσει ποτέ ο άνθρωπος.

Πρόκειται για την υψηλότερη ενέργεια που έχει καταγραφεί ποτέ για φωτόνιο προερχόμενο από έκρηξη ακτίνων γάμμα. Και εδώ ακριβώς εντοπίζεται το πρόβλημα. Το διάστημα δεν είναι άδειο. Είναι γεμάτο από την κοσμική μικροκυματική ακτινοβολία υποβάθρου —το απομεινάρι της λάμψης του Μπιγκ Μπανγκ— η οποία είναι παρούσα προς κάθε κατεύθυνση που κοιτάζουμε.

Ένα φωτόνιο με τόσο υψηλή ενέργεια, διανύοντας μια τόσο μεγάλη απόσταση, έχει συντριπτικές πιθανότητες να προσκρούσει σε ένα από αυτά τα φωτόνια υποβάθρου, να μετατραπεί σε άλλα σωματίδια και να μην ολοκληρώσει ποτέ το ταξίδι του. Στα χαρτιά, το φωτόνιο των 300 TeV από το GRB 221009A θα έπρεπε να είχε καταστραφεί πολύ πριν φτάσει στο Μπακσάν.

Ο Giorgio Galanti, αστροφυσικός στο Εθνικό Ινστιτούτο Αστροφυσικής της Ιταλίας (INAF) και επικεφαλής συγγραφέας της νέας μελέτης που δημοσιεύθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2026 στο Physical Review Letters, το περιγράφει σαν μια προσπάθεια να ρίξεις ένα βέλος μέσα από ένα δάσος βάθους 2 δισεκατομμυρίων ετών φωτός χωρίς να αγγίξεις ούτε ένα κλαδί.

Με βάση την καθιερωμένη φυσική, λέει, αυτό δεν θα έπρεπε να συμβεί. Κι όμως, συνέβη. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι αστρονόμοι έρχονται αντιμέτωποι με ένα τέτοιο παράδοξο. Για να εξηγήσουν άλλα «ατίθασα» φωτόνια με κάπως χαμηλότερη ενέργεια, οι φυσικοί είχαν ήδη προτείνει την ύπαρξη υποθετικών σωματιδίων που ονομάζονται «σωματίδια παρόμοια με αξιόνια» ή ALPs (Axion-Like Particles).

Πρόκειται για υπερελαφρά σωματίδια που θα μπορούσαν, θεωρητικά, να επιτρέψουν σε ένα φωτόνιο να «μεταμφιεστεί» προσωρινά σε κάτι άλλο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, αποφεύγοντας έτσι τις συγκρούσεις που κανονικά θα το κατέστρεφαν, και στη συνέχεια να μεταμορφωθεί ξανά σε φωτόνιο καθώς πλησιάζει στον Γαλαξία μας.

Αυτή η ιδέα λειτούργησε αρκετά καλά για φωτόνια στην κλίμακα των μερικών δεκάδων TeV. Καταρρέει όμως στα 300 TeV. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των Galanti και Roncadelli, ακόμη και κάτω από τις πιο ευνοϊκές υποθέσεις, τα ALPs από μόνα τους προβλέπουν περίπου 100 φορές λιγότερα φωτόνια από όσα θα χρειάζονταν για να εξηγηθεί έστω και μία μόνο ανίχνευση τέτοιου επιπέδου από το Carpet.

Η επιστράτευση του Αϊνστάιν: Όταν η Σχετικότητα «λυγίζει»

Έτσι, ο Galanti και ο συνάδελφός του, Marco Roncadelli από το Εθνικό Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής της Ιταλίας (INFN), πρόσθεσαν στο μείγμα μια δεύτερη, πολύ πιο ριζοσπαστική ιδέα: Μια ανεπαίσθητη ρωγμή στη «σταθερά Lorentz» (Lorentz invariance). Πρόκειται για την κεντρική αρχή της Ειδικής Σχετικότητας του Αϊνστάιν, η οποία ορίζει ότι οι νόμοι της φυσικής παραμένουν ίδιοι για κάθε παρατηρητή, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο κινείται.

Ορισμένα μοντέλα κβαντικής βαρύτητας —του ακόμη αναπόδεικτου θεωρητικού πλαισίου που θα ενοποιούσε τη βαρύτητα με την κβαντομηχανική— προβλέπουν ότι αυτή η συμμετρία θα μπορούσε να αρχίσει να κάμπτεται, έστω και ελάχιστα, σε εξαιρετικά ακραίες ενέργειες.

Εάν αυτό ισχύει, τα φωτόνια εξαιρετικά υψηλής ενέργειας δεν θα υπακούαν ακριβώς στους ίδιους κανόνες με όλα τα άλλα σωματίδια, και ορισμένα από αυτά θα μπορούσαν να ξεγλιστρήσουν από συγκρούσεις που η συμβατική φυσική θεωρεί αναπόφευκτες. Το στοιχείο που κάνει το συγκεκριμένο μοντέλο κάτι παραπάνω από μια βολική δικαιολογία είναι ότι δεν εξηγεί απλώς γιατί επιβίωσε το φωτόνιο — κάνει και μια δεύτερη, ελέγξιμη πρόβλεψη.

Εάν το φαινόμενο αυτό είναι πραγματικό, το φωτόνιο των 300 TeV θα έπρεπε να έχει φτάσει περίπου μια ώρα αργότερα από τα φωτόνια χαμηλότερης ενέργειας της ίδιας έκρηξης, τα οποία καταγράφηκαν ξεχωριστά από το κινεζικό παρατηρητήριο LHAASO (Large High Altitude Air Shower Observatory).

Αυτή ακριβώς η καθυστέρηση είναι που εμφανίζεται και στα δεδομένα.

Μια ξεχωριστή, ανεξάρτητη ανάλυση από τους φυσικούς Denis Ofengeim και Tsvi Piran, η οποία αναφέρεται στην ίδια μελέτη, κατέληξε σε μια συμβατή εκτίμηση για αυτήν ακριβώς τη χρονική υστέρηση — μια σύμπτωση που ενισχύει, χωρίς ωστόσο να αποδεικνύει, το σενάριο της παραβίασης της σταθεράς Lorentz.

«Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της δουλειάς μας είναι ότι συνδυάζει, για πρώτη φορά, δύο ιδέες που προηγουμένως είχαν αναπτυχθεί ξεχωριστά», δήλωσε ο Roncadelli.

Εάν αυτό το σενάριο επιβεβαιωθεί από μελλοντικές παρατηρήσεις, το σύμπαν θα μετατραπεί σε ένα φυσικό εργαστήριο για τη δοκιμή της κβαντικής βαρύτητας σε ενέργειες που ξεπερνούν κατά πολύ οτιδήποτε θα μπορούσε να επιτύχει ένας επιταχυντής κατασκευασμένος στη Γη.

Ένα μόνο φωτόνιο δεν φέρνει την απόδειξη

Η επιφύλαξη είναι σημαντική: Ολόκληρη αυτή η υπόθεση βασίζεται σε ένα και μόνο φωτόνιο, το οποίο εντοπίστηκε από ένα μόνο όργανο, με μια μικρή αλλά υπαρκτή πιθανότητα αυτό που κατέγραψε στην πραγματικότητα το Carpet να ήταν ένα αδρόνιο που αναγνωρίστηκε εσφαλμένα και όχι ένα φωτόνιο.

Οι συγγραφείς είναι απολύτως ειλικρινείς ως προς αυτό. Στην μελέτη τους, αποκλείουν επίσης πιο συμβατικές εξηγήσεις —όπως για παράδειγμα έναν επιπλέον μηχανισμό εκπομπής στην πηγή— σημειώνοντας ότι για να καλυφθεί το κενό με αυτόν τον τρόπο, θα έπρεπε η υποκείμενη φυσική να πέφτει έξω κατά περισσότερες από 90 τάξεις μεγέθους, κάτι που ξεπερνά κατά πολύ ό,τι θα μπορούσε εύλογα να δώσει οποιαδήποτε γνωστή διαδικασία.

Οι υπολογισμοί των Galanti και Roncadelli θέτουν ανώτατα όρια για το πού θα μπορούσε να αρχίσει να εκδηλώνεται αυτή η νέα φυσική — μια κλίμακα ενέργειας παραβίασης της σταθεράς Lorentz πάνω από περίπου 1,2 × 10²¹ GeV στην απλούστερη («γραμμική») εκδοχή του μοντέλου, ή πάνω από 2,0 × 10¹³ GeV σε μια εναλλακτική («τετραγωνική») εκδοχή, και οι δύο με βαθμό εμπιστοσύνης 95%.

Προς το παρόν, το φωτόνιο της έκρηξης BOAT παραμένει ένα ανοιχτό ερώτημα και όχι μια οριστική ανακάλυψη. Θα χρειαστούν περισσότερες εκρήξεις ακτίνων γάμμα και περισσότερες ανιχνεύσεις υψηλής ενέργειας προτού μπορέσει κανείς να πει με βεβαιότητα αν πρόκειται για μια πραγματική ρωγμή σε μια ιστορία φυσικής που μετρά πάνω από έναν αιώνα — ή απλώς για μια μεμονωμένη, εξαιρετική στατιστική σύμπτωση.