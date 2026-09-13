Γιώργος Μαζωνάκης: «Την Πέμπτη είχαμε βγει μαζί σε εστιατόριο» αποκάλυψε η φίλη του, Εύη Καλογηροπούλου

Τη στενή σχέση που διατηρούσε με τον Γιώργο Μαζωνάκη τα τελευταία χρόνια περιέγραψε η Εύη Καλογηροπούλου, αναφερόμενη τόσο στη φιλία τους όσο και στη συνεργασία τους. Η σκηνοθέτις αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, ότι είχε συναντήσει τον τραγουδιστή σε εστιατόριο μόλις λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του.

Η Εύη Καλογηροπούλου και ο Γιώργος Μαζωνάκης γνωρίζονταν επί χρόνια, ενώ το 2022 είχαν συνεργαστεί στην ταινία μικρού μήκους «Στον Θρόνο του Ξέρξη». Στην κινηματογραφική αυτή δουλειά, η σκηνοθέτις είχε αξιοποιήσει τον τραγουδιστή ως κινηματογραφικό πρόσωπο, εντάσσοντας την παρουσία του στο βιομηχανικό και λαϊκό περιβάλλον της ιστορίας.

Μιλώντας για τη μεταξύ τους σχέση, η Εύη Καλογηροπούλου ανέφερε ότι, παρότι για ένα διάστημα είχαν απομακρυνθεί, κατά τον τελευταίο χρόνο είχαν έρθει ξανά κοντά και διατηρούσαν τακτική επικοινωνία.

«Πέρα από συνεργάτης, ήταν ένας πολύ δικός μου άνθρωπος τα τελευταία χρόνια. Είχαμε χαθεί, όπως όλοι οι φίλοι χάνονται, αλλά τον τελευταίο χρόνο ήμασταν ξανά κοντά. Μέχρι τις τελευταίες μέρες τον είχα δει. Είχαμε βγει, την Πέμπτη συγκεκριμένα είχαμε βγει σε εστιατόριο. Κάθε εβδομάδα βρισκόμασταν, μιλούσαμε μέρα παρά μέρα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αφορά αυτό κάποιον. Εννοείται, όμως, ότι ήταν δικός μου άνθρωπος», ανέφερε η σκηνοθέτις.

«Ήταν πάρα πολύ καλός φίλος»

Η Εύη Καλογηροπούλου αναφέρθηκε επίσης στον χαρακτήρα του τραγουδιστή και σε περιστατικά που, όπως είπε, αποτύπωναν τη μεταξύ τους σχέση.

«Μου φαίνεται αστείο να συζητάω αν είναι δικός μου άνθρωπος ο Γιώργος. Είναι ένα παιδί, είναι ο πιο καλός άνθρωπος. Όταν είχε γίνει ένα από τα περιστατικά που είχαν γίνει στο σόι του Γιώργου, του είπα ότι με έπαιρναν από τις τηλεοράσεις και μου είπε: “Γιατί δεν βγήκες; Έπρεπε να βγεις και να πεις ότι μ’ αγαπάς πολύ και ότι είμαι πολύ καλός φίλος”. Ήταν πάρα πολύ καλός φίλος ο Γιώργος», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, μίλησε για τη στήριξη που, όπως ανέφερε, της είχε προσφέρει τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

«Ήταν ο πιο δοτικός άνθρωπος όταν αγαπούσε έναν άνθρωπο και όταν τον εμπιστευόταν. Ήταν εκεί μέχρι το τέλος. Δηλαδή, εμένα με έχει υπερασπιστεί από προσωπικές στιγμές, που δεν θα χρειαζόταν, μέχρι επαγγελματικές. Δεν υπήρχε περίπτωση να μη με υπερασπιστεί», δήλωσε σε ενημερωτική εκπομπή του MEGA.

Η αναφορά στη σχέση του με την κουλτούρα

Η σκηνοθέτις στάθηκε ακόμη σε μια πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη που, όπως υποστήριξε, δεν ήταν ευρέως γνωστή, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο ενδιαφέρον του για την κουλτούρα και συνδέοντάς το με την κοινή κινηματογραφική τους δουλειά.

«Και επειδή ακούω διάφορα, ο Γιώργος ήταν ένας πολύ φωτεινός άνθρωπος. Ήταν ένας άνθρωπος για τον οποίο ο κόσμος δεν ήξερε πολλά. Τον ενδιέφερε βαθιά η κουλτούρα, ας πούμε. Δεν είναι τυχαίο αυτό που κάναμε με την ταινία μικρού μήκους», ανέφερε.